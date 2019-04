Ho, đờm kéo dài do viêm phế quản, phải làm sao?

Tại sao ho, đờm do viêm phế quản kéo dài mãi không khỏi?

Viêm phế quản hiện đang là một trong những bệnh viêm nhiễm đường hô hấp phổ biến nhất. Với triệu chứng đặc trưng là: Ho khan, ho có đờm. Lượng đờm tăng dần lên theo thời gian do sự viêm nhiễm, tích tụ các chất gây hại ngay tại ống phế quản, gây ra các cơn khó thở, thở khò khè. Các biểu hiện này của bệnh có thể diễn ra lâu dài, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh nhiều hơn.

Các triệu chứng thường gặp ở người bệnh viêm phế quản.

Nguyên nhân là do hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều yếu tố có hại như: Khói bụi, virus, vi khuẩn, hóa chất, khói thuốc lá... khiến niêm mạc đường thở bị viêm, kích thích, tái cấu trúc và xơ hóa. Vậy quá trình tái cấu trúc, xơ hóa là gì và ảnh hưởng như thế nào đến hệ hô hấp của bạn?



>>> Xem thêm: Bí kíp thoát khỏi chuỗi ngày “ho nổ cổ” vì viêm phế quản của một nhà giáo TẠI ĐÂY

Tái cấu trúc, xơ hóa đường thở là gì?

Ngay từ đầu, khi cơ thể tiếp xúc với các tác nhân kể trên, quá trình viêm đã bắt đầu diễn ra. Viêm âm thầm, không có triệu chứng nhưng kèm theo đó là sự tăng sinh, tái cấu trúc của các tế bào tại niêm mạc đường thở. Nó làm niêm mạc tại đường thở dần bị phì đại và xơ hóa; sự đàn hồi và khả năng co giãn của nhu mô phổi, phế nang bị phá hủy. Từ đó, chức năng đường thở bị suy giảm nghiêm trọng, các triệu chứng viêm dễ tái phát nhiều lần. Điều này tạo thành một vòng xoắn bệnh lặp đi lặp lại. Khi viêm nặng dần lên sẽ biểu hiện rõ qua triệu chứng: Ho, khó thở, sốt cao,… Đó chính là nguyên nhân khiến cho các biểu hiện của viêm phế quản kéo dài liên tục và khó chữa khỏi.

Để giúp người bệnh giải quyết được vấn đề, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và tìm ra hoạt chất Fibrolysin nhằm mục đích giúp phục hồi và bảo vệ chức năng phổi, phế quản. Vậy Fibrolysin là gì và có cơ chế hoạt động ra sao?

Fibrolysin là gì?

Fibrolysin là sự kết hợp của 2 từ Fibro (chất xơ) và Lysis (tiêu hủy), có nghĩa là làm tiêu hủy đi các mô sẹo, xơ hóa tại đường thở. Đây là hỗn hợp muối Kẽm gluconate và methylsulfonylmethane (MSM). Trong đó:

- Kẽm là yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, có vai trò điều hòa miễn dịch, tăng khả năng chống viêm đường hô hấp; ức chế sự hình thành các tổ chức xơ, sẹo hóa ở phổi, phế quản.

- MSM: hỗ trợ đáp ứng miễn dịch, chống oxy hóa và chống viêm. Giúp làm giảm tổn thương, giảm quá trình oxy hóa các tế bào tại đường thở.

Với cơ chế tác động này, Fibrolysin chính là giải pháp mới, giúp chống xơ hóa, chống tái cấu trúc đường thở và cải thiện triệu chứng ho, đờm kéo dài do viêm phế quản hiệu quả.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Fibrolysin – Giải pháp mới giúp bảo vệ hệ hô hấp của bạn

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Phế Vương - Sản phẩm thảo dược đầu tiên chứa Fibrolysin giúp cải thiện ho, đờm kéo dài do viêm phế quản



Để cải thiện dứt điểm tình trạng ho, đờm kéo dài do viêm phế quản, việc điều trị cần đáp ứng được các tiêu chí:

- Cải thiện triệu chứng bằng cách giảm ho, giảm đờm, giúp thanh phế và phục hồi chức năng hô hấp.

- Ngăn ngừa viêm phế quản và triệu chứng ho tái phát; ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra do ho kéo dài lâu ngày.

- Tăng cường miễn dịch, tăng cường chức năng đường hô hấp, giảm kích thích màng tế bào, chống lại quá trình tái cấu trúc, xơ hóa ngay từ giai đoạn còn sớm, từ đó giúp bảo vệ niêm mạc đường thở khỏi sự kích ứng từ các tác nhân ban đầu.

- An toàn khi sử dụng dài ngày, hạn chế sử dụng thuốc tây, giúp ngăn ngừa cơn ho tái phát.

Sản phẩm thảo dược giúp hỗ trợ cải thiện ho, đờm do viêm phế quản.

Tin vui cho người bị đờm, ho dai dẳng lâu ngày, viêm phế quản đó là sự xuất hiện của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Phế Vương. Đây là sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, có thành phần chính Fibrolysin, kết hợp với các thảo dược quý như: Nhũ hương, bán biên liên, xạ đen, xạ can, tạo giác (quả bồ kết),… Với công thức độc đáo này, sản phẩm giúp tác động toàn diện vào các mục tiêu trong việc cải thiện ho, đờm dai dẳng lâu ngày do viêm phế quản hiệu quả, an toàn.

>>> Xem thêm những chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh về công dụng của Fibrolysin TẠI ĐÂY