Hoa gừng: Loại đặc sản lạ miệng với giá trị dinh dưỡng bất ngờ

Thứ Hai, 15:11, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa gừng gây ấn tượng với màu sắc đẹp mắt, hương thơm dịu nhẹ và hương vị giòn lạ miệng. Không chỉ là đặc sản được nhiều người yêu thích, loại hoa này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Dù phát triển tốt ở những vùng đất ấm, ít ai biết rằng hoa gừng còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn hấp dẫn. Nhiều người từng thưởng thức nhận xét loại hoa này có vị ngon đặc biệt, thậm chí hấp dẫn hơn cả măng ngọt. Đặc biệt, đây là loại rau sạch, không sử dụng hóa chất hay thuốc kích thích nên được đánh giá an toàn cho sức khỏe.

Hoa gừng có thể chế biến thành nhiều món ăn như xào tôm, xào thịt bò, nấu canh vịt hoặc canh gà… vừa thơm ngon vừa giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ giải cảm.

Thành phần và giá trị dinh dưỡng của hoa gừng

Hoa gừng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Loại hoa này còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, nhất là vitamin C.

Ngoài ra, hoa gừng còn bổ sung các khoáng chất quan trọng như canxi tốt cho xương và răng, magie hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh, cùng vitamin K giúp quá trình đông máu và làm lành vết thương diễn ra hiệu quả hơn. Đáng chú ý, tinh dầu và hợp chất ß-sitosterol trong hoa gừng được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn gây hại.

hoa gung loai dac san la mieng voi gia tri dinh duong bat ngo hinh anh 1
Hoa gừng gây ấn tượng với màu sắc đẹp mắt, hương thơm dịu nhẹ và hương vị giòn lạ miệng

Tác dụng của hoa gừng

Với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng nhiều đặc tính có lợi, hoa gừng ngày càng được sử dụng phổ biến trong đời sống.

Ứng dụng trong ẩm thực

Hoa gừng giàu vitamin và khoáng chất, không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn. Trong ẩm thực Đông Nam Á, hoa gừng non thường được dùng làm gia vị cho các món xào, cà ri, súp cá hay salad. Tại Bắc Sumatra, búp hoa gừng còn được dùng để chế biến món cá chép truyền thống arisk ikan mas với hương vị đặc trưng khó thay thế.

Ứng dụng trong y học

Trong y học dân gian, hoa gừng được sử dụng kết hợp với nhiều loại thảo dược khác nhau. Ở một số địa phương, hoa gừng được dùng cho phụ nữ sau sinh để tắm thư giãn và khử mùi cơ thể.

Tại Bắc Kolaka (Indonesia), loại hoa này còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số triệu chứng như sốt liên quan đến tuyến giáp, tiêu chảy, lở miệng, ho và chán ăn. Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn của hoa gừng góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục sức khỏe.

Ứng dụng trong mỹ phẩm

Không chỉ xuất hiện trong ẩm thực và y học, hoa gừng còn được ứng dụng trong ngành mỹ phẩm. Chiết xuất từ hoa gừng xanh được sử dụng để sản xuất xà phòng, dầu gội và nước hoa nhờ mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngoài ra, hợp chất anthocyanin flavonoid trong hoa gừng còn có khả năng tạo màu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.

Hoa gừng có giá bán bao nhiêu?

Nhu cầu sử dụng hoa gừng ngày càng tăng khiến giá bán của loại đặc sản này cũng được nhiều người quan tâm. Hiện trên thị trường có không ít nơi rao bán hoa gừng với mức giá rẻ, tuy nhiên người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Theo khảo sát, giá hoa gừng dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/kg, tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch, nguồn cung cũng như địa điểm phân phối.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Chữa rối loạn tiền đình bằng gừng: Có hiệu quả không?
VOV.VN - Gừng từ lâu được dân gian coi là vị thuốc quý, có tác dụng giảm buồn nôn, chóng mặt - những triệu chứng thường gặp ở người bị rối loạn tiền đình. Tuy nhiên, việc dùng gừng chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa.

VOV.VN - Gừng từ lâu được dân gian coi là vị thuốc quý, có tác dụng giảm buồn nôn, chóng mặt - những triệu chứng thường gặp ở người bị rối loạn tiền đình. Tuy nhiên, việc dùng gừng chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa.

Gừng - gia vị nhỏ, lợi ích lớn cho sức khỏe

VOV.VN - Củ gừng được sử dụng rộng rãi trong chế biến món ăn và y học cổ truyền. Với hương vị cay nồng đặc trưng, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

VOV.VN - Củ gừng được sử dụng rộng rãi trong chế biến món ăn và y học cổ truyền. Với hương vị cay nồng đặc trưng, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Các bài thuốc chữa bệnh quen thuộc từ củ gừng

VOV.VN - Gừng là loại gia vị tốt cho sức khoẻ, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ củ gừng bạn không nên bỏ qua.

VOV.VN - Gừng là loại gia vị tốt cho sức khoẻ, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ củ gừng bạn không nên bỏ qua.

