中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ít ai biết: Hành tây tím lại là “bí quyết” cho làn da sạch mụn

Chủ Nhật, 09:24, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ góp mặt trong bữa ăn hàng ngày, hành tây tím còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều người tin dùng. Nhờ giàu hoạt chất sinh học, loại củ này giúp kháng khuẩn, giảm viêm, hỗ trợ phục hồi da, từ đó góp phần cải thiện mụn và làm mờ vết thâm hiệu quả.

Từ lâu, chiết xuất hành tây đã được nhiều nền văn minh sử dụng trong thực phẩm và y học; nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lợi ích của nó với da và tóc. Trong mỹ phẩm, thành phần này thường có trong gel, kem dưỡng nhờ khả năng kháng khuẩn, làm dịu, hỗ trợ phục hồi da, giảm mụn, sẹo và kích ứng.

Giảm viêm, hỗ trợ liền sẹo

Hành tây tím giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin - hoạt chất có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và lão hóa da. Nhờ đó, làn da được bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây viêm.

Quercetin còn góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo da, hỗ trợ làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo lồi. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng gel chiết xuất hành tây có thể cải thiện rõ rệt độ mềm, màu sắc và kết cấu của sẹo sau phẫu thuật.

It ai biet hanh tay tim lai la bi quyet cho lan da sach mun hinh anh 1
Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng hành tây trực tiếp trên da cần thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng

Hỗ trợ điều trị mụn, giảm thâm

Đặc tính kháng khuẩn của hành tây tím giúp ức chế vi khuẩn gây mụn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mụn viêm. Nhờ đó, việc sử dụng chiết xuất hành tây có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng mụn, đặc biệt khi da đang bị viêm.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong hành tây tím giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm sáng da, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn.

Ngoài công dụng làm đẹp, hành tây tím còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và укреп xương.

Một số cách sử dụng hành tây tím trong chăm sóc da

Từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, hành tây tím có thể được tận dụng trong nhiều công thức làm đẹp đơn giản:

Mặt nạ hành tây tím: Xay nhuyễn hành tây, trộn với nước hoặc nước hoa hồng, thoa lên da 5-7 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ hành tây - lê: Kết hợp nước luộc hành tây, lê và sữa để làm dịu da, phù hợp với da nhạy cảm.

Tẩy tế bào chết: Trộn nước ép hành tây với yến mạch và mật ong, massage nhẹ để làm sạch lỗ chân lông.

Mặt nạ hành tây - trứng: Giúp làm sáng da, hỗ trợ giảm mụn.

Mặt nạ hành tây - dưa chuột: Cung cấp độ ẩm, làm dịu và cải thiện tình trạng mụn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hành tây tím làn da sạch mụn nguyên liệu làm đẹp tự nhiên cải thiện mụn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành tây đỏ - “trợ thủ” tự nhiên giúp tăng miễn dịch, tốt cho tim mạch
Hành tây đỏ - “trợ thủ” tự nhiên giúp tăng miễn dịch, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, hành tây đỏ còn được đánh giá cao nhờ giàu dưỡng chất và hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và bảo vệ cơ thể khi sử dụng đúng cách.

Ăn hành tây đừng vội bỏ vỏ, đun nước uống vừa ngừa lão hóa vừa bảo vệ tim mạch
Ăn hành tây đừng vội bỏ vỏ, đun nước uống vừa ngừa lão hóa vừa bảo vệ tim mạch

VOV.VN - Vỏ hành tây rửa sạch, đem đi đun nước uống không chỉ đem đến cho bạn một thức uống giải khát đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ, từ tăng cường miễn dịch, làm đẹp da đến bảo vệ tim mạch.

Ăn hành tây giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư
Ăn hành tây giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư

VOV.VN - Hành tây là không chỉ là một gia vị bổ sung cho món ăn mà nó cũng cung cấp nhiều các chất dinh dưỡng cho chế độ ăn uống lành mạnh. Sau đây là những gì bạn cần biết về hành tây và những lợi ích mà chúng đem đến.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe