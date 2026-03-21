Ít ai biết: Quả ớt nhỏ bé lại là “kho vitamin” cho cơ thể

Thứ Bảy, 15:15, 21/03/2026
VOV.VN - Ớt là gia vị quen thuộc trong nhiều bữa ăn, giúp kích thích vị giác và làm món ăn thêm hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở vai trò tạo vị cay, loại quả này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Ớt giàu vitamin và khoáng chất gì?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ớt là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất thiết yếu:

Vitamin C: Hàm lượng cao, giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ làm lành vết thương.

Vitamin B6: Tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

Vitamin K1: Đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và поддерж sức khỏe xương.

Vitamin A (từ beta-carotene): Tốt cho thị lực và làn da.

Ngoài ra, ớt còn chứa vitamin E, cùng các khoáng chất như kali và đồng - những thành phần cần thiết cho hoạt động của tim mạch, thần kinh và xương.

Sử dụng ớt đúng cách không chỉ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Lợi ích của ớt đối với sức khỏe

Khi sử dụng với lượng hợp lý, ớt mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý:

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Hoạt chất capsaicin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Kiểm soát đường huyết: Có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ người mắc tiểu đường.

Làm đẹp da: Nhờ giàu vitamin A và C, ớt góp phần chống lão hóa và bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do.

Giảm đau tự nhiên: Capsaicin có tác dụng giảm đau, thường được ứng dụng trong điều trị đau cơ, khớp.

Tăng cường miễn dịch: Hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, đặc biệt khi thời tiết thay đổi.

Cải thiện tuần hoàn máu: Giúp lưu thông máu tốt hơn, giảm nguy cơ tích tụ cholesterol.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Hàm lượng axit folic góp phần ngăn ngừa dị tật bẩm sinh và hỗ trợ tạo máu.

Những đối tượng nên hạn chế ăn ớt

Dù có nhiều lợi ích, ớt không phù hợp với tất cả mọi người. Một số trường hợp nên hạn chế:

Người bị trĩ, dễ đau và xuất huyết khi ăn cay; Người bị nhiệt miệng, viêm loét khoang miệng; Người mắc bệnh dạ dày, viêm loét tiêu hóa; Người đang bị đau mắt đỏ hoặc tình trạng “nóng trong”.

Ăn ớt thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng lợi ích mà không gây hại, cần lưu ý:

Chỉ nên ăn với lượng vừa phải (khoảng 1 quả/ngày)

Kết hợp ớt với các thực phẩm khác để giảm độ cay và hạn chế kích ứng

Sau khi ăn cay, có thể dùng trái cây chua để hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng cơ thể

Sử dụng ớt đúng cách không chỉ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm soát liều lượng và lựa chọn phù hợp với thể trạng mỗi người.

Tag: kho vitamin cho cơ thể ớt tốt cho sức khỏe công dụng của quả ớt
