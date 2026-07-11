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Ít ai ngờ 3 loại rau bán đầy chợ Việt lại có lợi cho đường ruột đến vậy

Thứ Bảy, 09:28, 11/07/2026
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VOV.VN - Chế độ ăn giàu chất xơ và nước giúp hỗ trợ nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trong đó, mồng tơi, bí đao và rau muống là 3 loại rau dân dã, dễ mua ở chợ Việt, giàu dinh dưỡng và thích hợp bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Rau mồng tơi

Mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè. Nhờ giàu chất xơ, nước và chất nhầy tự nhiên, mồng tơi giúp làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần giảm táo bón.

Bên cạnh đó, loại rau này còn cung cấp vitamin A, vitamin C, folate, sắt và magie, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Mồng tơi có thể chế biến thành nhiều món như canh cua, canh tôm hay xào tỏi. Tuy nhiên, người bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn với lượng vừa phải do rau có tính mát.

It ai ngo 3 loai rau ban day cho viet lai co loi cho duong ruot den vay hinh anh 1
Chế độ ăn giàu chất xơ và nước giúp hỗ trợ nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Bí đao

Giàu nước, chất xơ, vitamin C và kali nhưng ít calo, bí đao là thực phẩm thích hợp trong những ngày nắng nóng, giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân bằng cho cơ thể.

Bí đao có thể chế biến thành nhiều món như canh nấu tôm, nấu nghêu, hầm xương hay xào thịt. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thường xuyên ăn hoặc uống nước ép bí đao sống, vì có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người.

Rau muống

Rau muống là loại rau quen thuộc, giá rẻ, giàu chất xơ, vitamin C, beta-carotene và nhiều khoáng chất. Chất xơ không hòa tan trong rau muống giúp kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và hỗ trợ giảm táo bón.

Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào tỏi, nộm hay nấu canh. Tuy nhiên, người mắc bệnh gout hoặc rối loạn chuyển hóa purin nên tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng với lượng phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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