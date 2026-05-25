Ít ai ngờ cây thanh táo lại có công dụng hỗ trợ xương khớp đến vậy

Tác dụng của cây thanh táo trong y học cổ truyền

Giá trị của cây thanh táo nằm ở dược tính tự nhiên. Toàn cây đều có thể sử dụng làm thuốc, trong đó phần rễ được đánh giá có tác dụng mạnh nhất.

Tính vị và quy kinh theo Đông y

Theo y học cổ truyền, cây thanh táo có vị cay, hơi đắng, tính ấm, quy kinh can và thận, thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ giảm đau, khu phong, bổ gân cốt. Dược liệu này có các tác dụng chính như hoạt huyết, hóa ứ giúp lưu thông khí huyết; giảm sưng đau, chống viêm ở mô mềm; hỗ trợ phục hồi tổn thương xương khớp, giúp gân cốt chắc khỏe; đồng thời khu phong, trừ thấp, giảm đau nhức và tê buốt do thời tiết.

Cây thanh táo là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, thường dùng hỗ trợ giảm đau xương khớp, bong gân và chấn thương phần mềm

Các bài thuốc dân gian từ cây thanh táo

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian từ cây thanh táo được lưu truyền:

Bài thuốc 1: Hỗ trợ chấn thương, bong gân, sai khớp, gãy xương kín

Chuẩn bị: 50g lá và cành non tươi, 20g ngải cứu, 20g hành lá.

Cách làm: Rửa sạch, giã nát, thêm rượu trắng hoặc giấm gạo rồi sao nóng. Đắp lên vùng tổn thương (không dùng cho vết thương hở), cố định bằng băng gạc, thay 1-2 lần/ngày.

Tác dụng: Giảm sưng, tan bầm, hỗ trợ giảm đau nhanh.

Bài thuốc 2: Hỗ trợ đau nhức xương khớp, phong tê thấp

Chuẩn bị: 20g rễ thanh táo (hoặc 30g thân lá), 20g rễ cây xấu hổ, 20g lá lốt, 15g thiên niên kiện.

Cách làm: Phơi khô, sắc với 1 lít nước còn khoảng 400ml, chia 3 lần uống/ngày sau ăn.

Tác dụng: Giảm đau nhức, tê mỏi, hỗ trợ cải thiện phong thấp.

Bài thuốc 3: Hỗ trợ phụ nữ sau sinh bị huyết ứ

Chuẩn bị: 30g thanh táo khô, 20g mần tưới, 20g ích mẫu.

Cách làm: Sắc với 600ml nước còn 200ml, chia 2 lần uống/ngày.

Tác dụng: Hoạt huyết, hỗ trợ đẩy sản dịch, giúp tử cung phục hồi.

Bài thuốc 4: Hỗ trợ điều trị mụn nhọt, lở loét

Cách dùng: Lá thanh táo tươi rửa nước muối, giã nát, đắp lên vùng da bị mụn nhọt.

Tác dụng: Kháng khuẩn, giảm viêm, giúp vết thương nhanh lành.

Những lưu ý và kiêng kỵ khi sử dụng cây thanh táo

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng dược liệu, cần lưu ý: phụ nữ mang thai không nên dùng do tính hoạt huyết mạnh có thể ảnh hưởng thai kỳ; chỉ sử dụng liều lượng khoảng 10-30g dược liệu khô mỗi ngày để tránh kích ứng tiêu hóa; người có tỳ vị hư hàn nên kết hợp thêm gừng tươi để giảm tính lạnh; đồng thời người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc điều trị bệnh lý đặc biệt cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.