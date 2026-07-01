Ít ai ngờ loại cỏ mọc hoang này lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe

Rau bợ là gì?

Rau bợ, còn gọi là tứ diệp thảo, cỏ bợ hay điền tự thảo, là loài thực vật thân thảo bán thủy sinh thường mọc ở ruộng lúa, ao hồ, bờ mương và những nơi ẩm ướt. Cây có thân mềm, nhiều đốt, lá gồm bốn lá chét xòe hình chữ thập, quả dạng bào tử mọc ở gốc cuống lá. Rau bợ phát triển quanh năm, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là khu vực đồng bằng và trung du Việt Nam. Không chỉ được dùng làm thực phẩm, toàn bộ cây còn được sử dụng làm dược liệu trong nhiều bài thuốc dân gian dưới dạng tươi hoặc phơi khô.

Không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn, rau bợ còn được dùng dưới nhiều dạng khác nhau để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Rau bợ có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe?

Rau bợ chứa khoảng 84,2% nước cùng nhiều dưỡng chất như protein, carbohydrate, carotene, vitamin C và các axit amin. Theo y học cổ truyền, rau bợ có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, được dùng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. Loại cây này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ sốt, lợi tiểu, giảm phù, thanh can sáng mắt, hỗ trợ giảm sưng đau, hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang, đồng thời góp phần cải thiện các tình trạng như đái tháo đường, tiểu ra máu, suy nhược thần kinh và một số bệnh ngoài da như mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa.

Các cách sử dụng rau bợ hiệu quả

Không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn, rau bợ còn được dùng dưới nhiều dạng khác nhau để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tùy từng mục đích mà có thể sử dụng rau bợ tươi hoặc khô.

Dạng khô: Rau bợ phơi hoặc sấy khô thường được dùng để hỗ trợ kiểm soát đường huyết bằng cách kết hợp với thiên hoa phấn pha nước uống hàng ngày, hoặc sắc khoảng 15g rau bợ với 1 lít nước đến khi còn 250ml để hỗ trợ giảm tiểu buốt, bí tiểu.

Dạng tươi: Rau bợ tươi có thể ép lấy nước uống để hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu, giã nát đắp ngoài giúp giảm sưng tấy, mụn nhọt, lở loét và làm dịu các vết bỏng nhẹ theo kinh nghiệm dân gian.

Một số món ăn từ rau bợ tốt cho sức khỏe

Ngoài làm dược liệu, rau bợ còn được chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng như canh cua đồng, rau bợ xào lá sen và cỏ nhọ nồi, rau bợ nấu cùng rau muống hay canh rau bợ lá sen. Các món ăn này không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn hỗ trợ cải thiện một số vấn đề sức khỏe theo kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, các bài thuốc từ rau bợ chỉ có tác dụng hỗ trợ và không thay thế điều trị y khoa. Người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.