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Khoai tây mọc mầm và chuyển xanh, loại nào độc hơn?

Thứ Sáu, 11:35, 10/07/2026
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VOV.VN - Khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh đều tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu sử dụng không đúng cách. Vậy dấu hiệu nào nguy hiểm hơn và khi nào cần loại bỏ hoàn toàn?

Vì sao khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh?

Khoai tây giàu tinh bột, vitamin C và kali, nhưng nếu bảo quản không đúng cách có thể mọc mầm hoặc chuyển xanh. Đây là những dấu hiệu cho thấy hàm lượng glycoalkaloid - độc tố tự nhiên trong khoai - có thể tăng lên.

Khoai thường mọc mầm hoặc chuyển xanh khi tiếp xúc với ánh sáng, bảo quản ở nơi nóng ẩm, nhiệt độ thay đổi hoặc để quá lâu. Màu xanh xuất hiện do diệp lục, tuy không gây độc nhưng thường đi kèm với sự gia tăng glycoalkaloid, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng.

Độc tố tự nhiên trong khoai tây là gì?

Khoai tây tự nhiên chứa glycoalkaloid, chủ yếu là solanine và chaconine, giúp cây chống lại côn trùng và nấm bệnh. Ở khoai tươi, hàm lượng các chất này rất thấp, nhưng sẽ tăng lên khi củ mọc mầm, chuyển xanh hoặc bị dập.

Độc tố tập trung nhiều ở mầm, mắt, vỏ, vùng chuyển xanh và các vị trí tổn thương. Đáng lưu ý, glycoalkaloid khá bền với nhiệt nên việc luộc, chiên hay nướng không thể loại bỏ hoàn toàn nếu hàm lượng độc tố đã tăng cao.

khoai tay moc mam va chuyen xanh, loai nao doc hon hinh anh 1
Khoai tây mọc mầm hay chuyển xanh đều tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu sử dụng không đúng cách

Khoai tây mọc mầm hay chuyển xanh nguy hiểm hơn?

Khoai tây chuyển xanh

Màu xanh trên củ khoai hình thành do chlorophyll chứ không phải do chất độc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chlorophyll thường đi kèm với quá trình tích tụ solanine và chaconine. Nếu củ khoai chỉ có một vùng xanh nhỏ, có thể cắt bỏ hoàn toàn phần đổi màu cùng lớp thịt xung quanh rồi sử dụng phần còn lại. Ngược lại, nếu khoai chuyển xanh trên diện rộng, kèm theo mọc mầm hoặc có vị đắng, nên loại bỏ để tránh nguy cơ ngộ độc.

Khoai tây mọc mầm

Khi khoai tây mọc mầm, glycoalkaloid sẽ tích tụ nhiều ở mầm, mắt khoai và phần thịt xung quanh. Nếu củ khoai mọc nhiều mầm, mầm dài hoặc đã mềm, nhăn nheo thì hàm lượng độc tố thường tăng cao. Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo nên loại bỏ, không tiếp tục sử dụng.

Ăn khoai tây chứa nhiều độc tố có thể gây hại gì?

Ăn khoai tây chứa nhiều glycoalkaloid có thể gây ngộ độc sau vài giờ với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đắng hoặc nóng rát trong miệng. Trường hợp nặng có thể đau đầu, chóng mặt, lú lẫn, rối loạn nhịp tim hoặc co giật.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, đặc biệt là nôn nhiều, đau bụng dữ dội, rối loạn ý thức hoặc co giật, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Cách bảo quản khoai tây để hạn chế mọc mầm

Để hạn chế khoai tây mọc mầm và tích tụ độc tố, nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường nóng ẩm. Không để chung với hành tây vì khí ethylene có thể kích thích khoai nảy mầm. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, loại bỏ củ mọc mầm, chuyển xanh hoặc hư hỏng và chỉ mua lượng vừa đủ để sử dụng trong thời gian ngắn.

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Ăn khoai tây mọc mầm nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Khoai tây là một trong những loại thực phẩm phổ biến và được mọi người yêu thích nhờ giá trị dinh dưỡng mà chúng mang lại. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu khoai tây mọc mầm có an toàn để ăn hay không. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về khoai tây mọc mầm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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