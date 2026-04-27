Không chỉ để nấu xôi, quả gấc còn mang lại 13 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Quả gấc có tác dụng gì?

Quả gấc là thực phẩm giàu dưỡng chất, đặc biệt là các hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng đúng cách như hỗ trợ bảo vệ thị lực, tăng cường sức đề kháng, làm chậm lão hóa và chăm sóc da. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào lượng dùng và cách sử dụng, cần xem xét thêm thành phần dinh dưỡng để hiểu rõ hơn.

Thành phần dinh dưỡng nổi bật của quả gấc

Giá trị dinh dưỡng của gấc tập trung chủ yếu ở phần thịt và lớp màng đỏ quanh hạt, nơi chứa nhiều hoạt chất có lợi như beta carotene, lycopene, vitamin E, vitamin C, axit béo tự nhiên và polyphenol. Sự kết hợp này giúp gấc trở thành thực phẩm giàu dưỡng chất, hỗ trợ chống oxy hóa và tốt cho sức khỏe.

13 tác dụng của quả gấc đối với sức khỏe

Hỗ trợ duy trì thị lực

Gấc chứa hàm lượng beta carotene cao, là tiền chất của vitamin A giúp hỗ trợ hoạt động của võng mạc. Dưỡng chất này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và góp phần bảo vệ thị lực lâu dài.

Quả gấc không chỉ tạo màu đỏ cam đặc trưng cho món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Góp phần giảm nguy cơ khô mắt

Vitamin A từ gấc giúp duy trì độ ẩm cho bề mặt mắt. Nhờ đó, tình trạng khô, rát hoặc khó chịu ở mắt có thể được cải thiện, nhất là với người thường xuyên làm việc trước màn hình.

Bổ sung tiền vitamin A cho cơ thể

Beta carotene trong gấc được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết. Đây là vi chất quan trọng đối với thị lực, da và hệ miễn dịch. Việc bổ sung từ thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể hấp thu linh hoạt hơn.

Góp phần làm chậm quá trình lão hóa

Các chất chống oxy hóa trong gấc giúp trung hòa gốc tự do, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Điều này góp phần duy trì sức khỏe và sự tươi trẻ theo thời gian.

Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh

Vitamin E và carotenoid trong gấc giúp bảo vệ da trước tác động của môi trường như ánh nắng, ô nhiễm. Khi kết hợp với chế độ sinh hoạt hợp lý, làn da có thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Giúp cải thiện sắc tố da

Một số dưỡng chất trong gấc có thể hỗ trợ cải thiện độ sáng và màu sắc da. Khi sử dụng đều đặn, làn da có thể trông tươi tắn hơn, dù hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt tổng thể.

Hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định

Gấc cung cấp nhiều vitamin và hợp chất chống oxy hóa cần thiết. Những dưỡng chất này giúp cơ thể duy trì khả năng phản ứng với các tác nhân bên ngoài, từ đó hỗ trợ sức đề kháng.

Góp phần bảo vệ cơ thể trước tác nhân môi trường

Các hợp chất chống oxy hóa trong gấc giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của môi trường. Nhờ đó, cơ thể có thể thích nghi tốt hơn với những yếu tố bất lợi.

Góp phần bảo vệ thành mạch

Một số hoạt chất trong gấc có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Chúng có thể hỗ trợ bảo vệ thành mạch trước tác động oxy hóa, góp phần duy trì tuần hoàn ổn định.

Hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, gấc có thể góp phần giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, gấc không thay thế cho các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Một số thành phần trong gấc có thể góp phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Khi kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, hệ tiêu hóa có thể hoạt động ổn định hơn.

Góp phần cải thiện sức khỏe tế bào

Các chất chống oxy hóa trong gấc giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Nhờ đó, cơ thể duy trì hoạt động ổn định và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng

Gấc cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho khẩu phần ăn. Khi sử dụng hợp lý, loại quả này góp phần cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn đa dạng.

Những lợi ích trên thường gắn với chế độ ăn tổng thể. Gấc nên được xem là thực phẩm bổ trợ, không phải giải pháp thay thế cho các phương pháp chăm sóc sức khỏe.