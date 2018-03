Không phải ai cũng biết hết công dụng của nước chanh mật ong

Tiêu hóa: Nếu bạn đang bị khó tiêu, uống chanh và mật ong có thể làm giảm triệu chứng này. Uống loại thuốc bổ này sẽ làm tăng tiết dịch mật và tiết acid trong dạ dày, giúp bổ sung hệ thống phân hủy thức ăn. Do đó, cơ thể bạn có thể dễ dàng lấy được các chất dinh dưỡng. Hơn nữa, bằng cách uống nước chanh và mật ong, bạn có thể cải thiện nhu động ruột và giảm cảm giác đầy hơi, đầy bụng trong dạ dày. Giải độc cơ thể: Nếu bạn muốn thoát khỏi mụn, mụn trứng cá hoặc táo bón, uống nước chanh với mật ong là giải pháp tốt nhất. Nó loại bỏ các chất độc hại được tích lũy trong các mô dưới của đường hô hấp, da, và gan. Ô nhiễm và hóa chất độc hại là một trong những nguyên nhân gây độc cơ thể. Do đó, chanh và mật ong là một chất bổ hiệu quả cho gan để trung hòa các chất độc và giải độc cho cơ thể. Làm sạch da: Nước chanh với mật ong là phương thuốc tốt nhất để có được làn da khỏe mạnh và không có mụn trứng cá. Chanh có các tính chất để kiểm soát dầu thừa và loại bỏ nó khỏi bề mặt của da. Bên cạnh đó, axit xitric có trong thức uống làm tẩy các gốc tự do và các chất độc từ hệ thống tiêu hóa. Giúp tăng miễn dịch: Uống nước chanh với mật ong giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm do thay đổi theo mùa. Nó giúp chống lại cảm lạnh vì mật ong chứa các protein trị liệu, chất chống oxy hóa và các tính chất kháng khuẩn. Chanh và mật ong cũng hỗ trợ phục hồi nhanh chóng từ bệnh tật. Cải thiện Metabolism: Mật ong trong nước chanh giúp cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể và thường xuyên vận động ruột. Bên cạnh đó, uống đồ uống này vào mỗi buổi sáng sẽ đảm bảo đốt cháy chất béo và làm cho bạn cảm thấy khỏe mạnh và năng động. Cách chữa trị tốt cho nhiễm trùng cổ họng: Chanh hỗ trợ làm mỏng chất nhầy, giúp dễ dàng loại bỏ nó khỏi đường hô hấp. Có tính chất khử trùng, mật ong giúp loại trừ vi khuẩn và ngăn chặn sự hình thành đờm và làm khô đường hô hấp. Tăng năng lượng của bạn: Mật ong là một chất tăng cường năng lượng tự nhiên và mạnh hơn nhiều so với việc ăn đường. Nó có tính chất diệt khuẩn có thể tăng cường năng lượng trong cơ thể và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn.

