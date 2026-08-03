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Kiêng đủ thứ vẫn tái phát gout: 5 sai lầm nhiều người mắc phải

Thứ Hai, 11:24, 03/08/2026
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VOV.VN - Kiêng hoàn toàn thịt, cá nhưng gout vẫn tái phát khiến nhiều người băn khoăn. Thực tế, chế độ ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến axit uric và diễn tiến bệnh. Hiểu đúng nguyên nhân sẽ giúp người bệnh kiểm soát gout hiệu quả hơn.

Vì sao kiêng hoàn toàn chất đạm nhưng gout vẫn tái phát?

Gout xảy ra khi tinh thể urat tích tụ quanh khớp, gây viêm. Dù hạn chế đạm động vật, cơ thể vẫn tự sản xuất axit uric và có thể tái phát nếu thận đào thải urat kém. Di truyền, thừa cân, rượu bia, bệnh chuyển hóa, một số thuốc và không tuân thủ điều trị cũng làm tăng nguy cơ. Vì vậy, kiểm soát gout không nên chỉ tập trung vào việc kiêng chất đạm.

5 sai lầm khiến axit uric vẫn tăng dù đã ăn kiêng

Kiêng hoàn toàn thịt, cá

Lo ngại thịt, cá làm tăng axit uric, nhiều người loại bỏ hoàn toàn hai nhóm thực phẩm này khỏi khẩu phần. Tuy nhiên, cách ăn quá kiêng khem có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ protein cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Thay vì loại bỏ toàn bộ chất đạm, người bệnh nên lựa chọn nguồn protein phù hợp, đồng thời kiểm soát lượng ăn theo nhu cầu dinh dưỡng và hướng dẫn của chuyên gia y tế.

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Gout xảy ra khi tinh thể urat tích tụ quanh khớp, gây viêm

Uống nhiều nước ngọt chứa đường fructose

Một số người bỏ rượu bia nhưng lại chuyển sang sử dụng nước ngọt và các loại đồ uống nhiều đường. Fructose có thể thúc đẩy quá trình hình thành axit uric, từ đó làm tăng nguy cơ gout tái phát.

Do đó, người bệnh nên hạn chế nước ngọt có đường, nước tăng lực và những sản phẩm chứa nhiều đường bổ sung.

Nhịn ăn hoặc giảm cân quá nhanh

Giảm cân là mục tiêu có lợi đối với người thừa cân, béo phì mắc gout. Tuy nhiên, nhịn ăn hoặc giảm cân trong thời gian quá ngắn có thể khiến cơ thể tăng phân giải mô, từ đó làm nồng độ axit uric trong máu tăng.

Người bệnh nên giảm cân từ từ thông qua chế độ ăn cân bằng, kết hợp vận động phù hợp thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân quá khắt khe.

Uống không đủ nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình thận đào thải axit uric. Khi cơ thể thiếu nước, khả năng bài tiết có thể bị ảnh hưởng, khiến axit uric dễ tích tụ và làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể urat tại khớp. Người bệnh cần bổ sung đủ nước mỗi ngày, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc khi vận động, ra nhiều mồ hôi.

Tự ý ngừng thuốc khi hết đau

Tự dừng thuốc ngay khi cơn đau thuyên giảm là sai lầm khá phổ biến. Một số người chỉ dùng thuốc trong giai đoạn đau cấp rồi ngừng khi cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong khi đó, thuốc kiểm soát axit uric cần được sử dụng đúng chỉ định và theo dõi định kỳ nhằm duy trì nồng độ urat ở mức mục tiêu. Việc tự ý ngừng thuốc có thể khiến bệnh mất kiểm soát và tăng nguy cơ tái phát.

Người bệnh gout nên bổ sung chất đạm như thế nào?

Người bệnh gout không cần kiêng hoàn toàn chất đạm mà nên chọn nguồn đạm phù hợp, ăn vừa đủ và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Đồng thời, cần tăng rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường, chế biến sẵn và tránh các chế độ ăn quá khắt khe.

Ngoài chế độ ăn, cần làm gì để phòng tái phát gout?

Để hạn chế gout tái phát, người bệnh cần duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện vừa sức, hạn chế rượu bia, theo dõi axit uric định kỳ và tuân thủ điều trị. Không tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều hoặc dùng phương pháp truyền miệng thay thế điều trị.

Nên đi khám nếu gout tái phát nhiều lần, đau kéo dài hoặc dữ dội, xuất hiện hạt tophi, sưng đau nhiều khớp, có dấu hiệu sỏi thận, axit uric tăng kéo dài hoặc điều trị không cải thiện.

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Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân gout truyền tai nhau rằng uống nước chanh tươi mỗi ngày sẽ “rửa” bớt acid uric, thậm chí có người hy vọng chỉ cần uống chanh là đủ, không cần dùng thuốc nữa. Liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả như lời đồn?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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