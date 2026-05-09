Kim tiền thảo khô có tác dụng gì mà được nhiều người tìm dùng?

Thứ Bảy, 11:21, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kim tiền thảo khô là dược liệu quen thuộc trong Đông y, thường được dùng để hỗ trợ lợi tiểu, thanh nhiệt và cải thiện các vấn đề về sỏi thận, đường tiết niệu. Loại cây này từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhờ đặc tính mát gan, giải độc.

Công dụng của kim tiền thảo khô

Hỗ trợ lợi tiểu, giảm sỏi thận

Kim tiền thảo khô có tác dụng kích thích bài tiết nước tiểu, giúp tăng lượng nước tiểu đào thải ra ngoài. Nhờ đó, dược liệu này thường được dùng để hỗ trợ điều trị sỏi thận, đặc biệt với các viên sỏi nhỏ. Việc tăng lưu lượng nước tiểu có thể giúp bào mòn và đẩy sỏi ra ngoài theo đường tiết niệu. Ngoài ra, theo y học cổ truyền, kim tiền thảo còn được dùng trong các trường hợp tiểu buốt, tiểu rắt hoặc nước tiểu sẫm màu.

Hạn chế nguy cơ hình thành sỏi

Một số nghiên cứu cho thấy, kim tiền thảo có khả năng làm giảm nồng độ canxi trong nước tiểu, từ đó hạn chế hiện tượng lắng đọng tạo sỏi. Dược liệu này cũng hỗ trợ đào thải nitrat, góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat ở thận và đường tiết niệu.

Hỗ trợ kháng viêm, kháng khuẩn

Kim tiền thảo khô còn chứa các hoạt chất có đặc tính kháng viêm, giúp giảm sưng đau và viêm nhiễm ở đường tiết niệu. Nhờ đó, dược liệu này có thể hỗ trợ phòng ngừa viêm đường tiết niệu và giúp quá trình đào thải sỏi diễn ra thuận lợi hơn.

kim tien thao kho co tac dung gi ma duoc nhieu nguoi tim dung hinh anh 1
Kim tiền thảo khô là dược liệu quen thuộc trong Đông y

Cách dùng kim tiền thảo khô

Kim tiền thảo khô thường được kết hợp với nhiều dược liệu khác để tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh. Dưới đây là một số bài thuốc phổ biến:

Bài thuốc hỗ trợ sỏi tiết niệu

Chuẩn bị 40g kim tiền thảo khô, 20g mã đề, 12g ngưu tất, 8g kê nội kim và 12g trạch tả. Rửa sạch các nguyên liệu, sau đó sắc với nước để uống trong ngày.

Bài thuốc hỗ trợ sỏi đường mật

Dùng 20g kim tiền thảo khô kết hợp với 12g hoạt thạch, 20g rau má tươi, 8g nghệ tươi, 20g cỏ xước, 6g kê nội kim, 8g hải táo và 12g củ ấu. Sắc lấy nước uống mỗi ngày giúp hỗ trợ giảm viêm và cải thiện triệu chứng do sỏi đường mật gây ra.

Bài thuốc hỗ trợ chảy máu do sỏi niệu quản

Chuẩn bị 40g kim tiền thảo khô, 20g mã đề, 12g ngưu tất, 12g ý dĩ cùng các vị uất kim, phúc bì, đào nhân, kê nội kim và chỉ xác, mỗi vị 8g. Sắc uống trong ngày để hỗ trợ giảm đau và cầm máu.

Bài thuốc hỗ trợ bệnh trĩ

Kim tiền thảo có tác dụng thanh nhiệt, giảm đau rát và hỗ trợ giảm chảy máu do bệnh trĩ. Có thể dùng khoảng 50 - 100g kim tiền thảo khô sắc nước uống hàng ngày.

Dù là dược liệu quen thuộc, việc sử dụng kim tiền thảo cần đúng liều lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền trước khi áp dụng các bài thuốc để tránh tác dụng không mong muốn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Khám phá công dụng chữa bệnh của cây xương rồng, rất ít người biết

VOV.VN - Cây ngâu được nhiều người biết đến như một dược liệu dân gian quen thuộc. Trong y học cổ truyền, một số bộ phận của cây ngâu được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp, từ sốt, đau nhức đến các vấn đề về hô hấp.

VOV.VN - Theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, cây cà gai leo được sử dụng rất phổ biến trong dân gian và được ghi lại trong các sách y học cổ truyền với nhiều bài thuốc khác nhau.

