Lá chanh không chỉ để nấu ăn: Những bài thuốc dân gian ít ai biết

Chủ Nhật, 11:19, 03/05/2026
VOV.VN - Lá chanh không chỉ được sử dụng như một loại gia vị tạo mùi thơm đặc trưng cho nhiều món ăn, mà còn xuất hiện trong các bài thuốc dân gian hỗ trợ trị cảm và một số vấn đề sức khỏe. Việc hiểu rõ công dụng cũng như cách sử dụng phù hợp sẽ giúp tận dụng loại lá quen thuộc này hiệu quả hơn.

Những công dụng của lá chanh với sức khỏe

Theo y học cổ truyền, lá chanh có vị thanh, mùi thơm dễ chịu, thường được dùng với mục đích hỗ trợ sát khuẩn, tiêu đờm và cải thiện một số triệu chứng thường gặp. Một số tác dụng đáng chú ý gồm:

Kháng khuẩn

Trong lá chanh có các hợp chất như geraniol, limonene và citral. Những thành phần này có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Nhờ đặc tính này, lá chanh thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ tăng cường đề kháng và phòng ngừa nhiễm trùng.

Kháng nấm

Tinh dầu từ lá chanh được ghi nhận có thể hạn chế sự phát triển của một số loại nấm như Candida hay Aspergillus. Ngoài ra, geraniol và limonene cũng góp phần tạo nên đặc tính kháng nấm của loại lá này. Vì vậy, lá chanh thường xuất hiện trong các mẹo dân gian hỗ trợ điều trị nấm da hoặc nấm da đầu.

Hỗ trợ chống oxy hóa

Lá chanh chứa vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng giúp hạn chế tác động của gốc tự do, hỗ trợ tái tạo mô và làm lành vết thương. Bên cạnh đó, các hợp chất như terpenoid, flavonoid và phenolic cũng góp phần bảo vệ tế bào, giúp giảm nguy cơ tổn thương và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Tăng cường sự chắc khỏe của xương khớp

Trong thành phần lá chanh có một lượng nhỏ canxi. Đây là khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Việc bổ sung hợp lý có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe xương khớp và hạn chế nguy cơ loãng xương.

Bổ sung sắt cho cơ thể

Ngoài canxi, lá chanh còn cung cấp một lượng sắt nhất định. Sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu và vận chuyển oxy. Khi cơ thể thiếu sắt dễ dẫn đến mệt mỏi, suy nhược, vì vậy việc bổ sung từ thực phẩm tự nhiên như lá chanh cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe.

Giúp làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa như flavonoid, terpenoid và phenolic trong lá chanh có thể giúp hạn chế quá trình lão hóa, giảm tác động của gốc tự do. Nhờ đó, làn da có thể được cải thiện, giảm thâm sạm và hỗ trợ duy trì vẻ tươi sáng.

Giúp răng chắc khỏe, làm thơm miệng

Nhờ đặc tính kháng khuẩn, lá chanh có thể giúp hạn chế vi khuẩn trong khoang miệng. Nhai lá chanh hoặc sử dụng nước súc miệng có thành phần từ lá chanh giúp hơi thở thơm mát hơn. Đồng thời, việc nhai còn kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ làm sạch khoang miệng hiệu quả.

Các bài thuốc phổ biến từ lá chanh

Ngoài vai trò gia vị, lá chanh còn được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian như: trị cảm lạnh (lá chanh kết hợp gừng, sắc uống 3-5 ngày), xông hơi giải cảm (phối hợp lá bưởi, sả, bạc hà…), trị cảm sốt không ra mồ hôi (sắc lá chanh uống), hỗ trợ hen phế quản (sắc lá chanh với dây tơ hồng dùng 10 ngày) và trị mụn nhọt chưa mưng mủ (tán bột lá chanh với than tre, lá gai để đắp ngoài da).

Công dụng tuyệt vời của lá chanh không thể bỏ qua

VOV.VN - Lá chanh từ lâu đã trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam nhờ hương thơm đặc trưng. Không chỉ tăng thêm hương vị, lá chanh còn được xem là vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt trong các bài thuốc trị cảm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: bài thuốc dân gian lá chanh hỗ trợ trị cảm công dụng của lá chanh lá chanh tốt cho sức khỏe
