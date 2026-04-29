中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lá é: Những công dụng ít ai ngờ tới

Thứ Tư, 09:14, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá é là rau thơm đặc trưng của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thường dùng trong món lẩu gà lá é quen thuộc. Không chỉ là gia vị, loại lá này còn được xem như thảo dược dân gian với một số lợi ích cho sức khỏe.

Lá é có tác dụng gì với sức khỏe?

Dù là loại cây mọc phổ biến trong vườn nhà, lá é được xem là thảo dược dân gian có nhiều công dụng. Toàn cây chứa tinh dầu với hàm lượng khoảng 2,5-3%, có thể lên đến 5%. Thành phần chính của tinh dầu là citral cùng nhiều hợp chất như polyphenol, flavonoid, thymol, quercetin, axit caffeic và axit rosmarinic. Những hoạt chất này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Phòng ngừa ung thư

Lá é chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như chavicol, linalool, flavonoid và steroid. Các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Ngăn ngừa bệnh mạch vành

Các chất chống oxy hóa trong lá é có thể hỗ trợ giảm hình thành cục máu đông, cải thiện lưu thông máu đến tim. Nhờ đó, việc sử dụng lá é trong khẩu phần ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

la e nhung cong dung it ai ngo toi hinh anh 1
Lá é được xem là thảo dược dân gian có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số hoạt chất trong lá é có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase - những enzyme liên quan đến quá trình hấp thu đường. Điều này giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm khó tiêu, đầy bụng

Lá é có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Có thể dùng cành và lá é phơi khô, hãm nước uống trong ngày khoảng 3-5 ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Tốt cho răng miệng

Lá é còn được dùng trong hỗ trợ các vấn đề răng miệng như viêm lợi, chảy máu chân răng hoặc nấm lưỡi. Có thể rửa sạch, giã nhuyễn rồi ngậm 1-2 lần mỗi ngày để cải thiện triệu chứng.

Hỗ trợ điều trị ho, sốt

Khi có dấu hiệu cảm lạnh, đau đầu hoặc sốt nhẹ, có thể dùng lá é tươi để xông hơi. Lá é thường được kết hợp với các loại lá thơm như lá bưởi, lá chanh, hương nhu hoặc hoa cúc. Sau khi xông, cần lau khô cơ thể và nghỉ ngơi nơi kín gió.

Những bài thuốc chữa bệnh từ lá é

Lá é là loại thảo dược dân gian được sử dụng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian, lá é có thể dùng để xông giải cảm, hạ sốt và giảm đau đầu bằng cách lấy 20-30g lá é tươi, dùng riêng hoặc phối hợp với lá bưởi, chanh, cúc tần, hương nhu (mỗi loại khoảng 10g) nấu nước xông giúp ra mồ hôi.

Với tình trạng đầy bụng, khó tiêu, có thể dùng 10-20g lá é phơi khô hãm nước uống trong ngày. Trường hợp táo bón, hạt é được ngâm trong nước ấm đến khi tạo lớp nhầy, sau đó thêm đường, khuấy đều để uống, giúp hỗ trợ nhuận tràng.

Ngoài ra, tinh dầu lá é còn được dùng hỗ trợ giảm triệu chứng đái buốt, viêm thận, viêm bàng quang khi pha vài giọt với siro và nước nhũ tương uống trong ngày. Đối với người bị ho, có thể dùng 15-20g lá và toàn thân cây sắc hoặc hãm nước uống.

Lá é cũng được sử dụng như một loại trà thảo mộc giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Người dùng có thể ướp trà với lá é phơi héo, thái sợi nhỏ, sau đó pha uống hàng ngày để tạo hương thơm dịu nhẹ và thư giãn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: lá é dùng để ăn lẩu công dụng của lá é thảo dược dân gian lá é tốt cho sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại lá có hương vị đặc biệt, giá 150.000 đồng/kg vẫn đắt hàng
Loại lá có hương vị đặc biệt, giá 150.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

VOV.VN - Ngoài lá mắc mật, lá giang, lá é, ở Tây Bắc còn có một loại lá gia vị mà ít người biết tới, đó là lá dổi đất. Dù được bán với giá tới 150.000 đồng/kg nhưng vẫn cháy hàng.

Loại lá rẻ tiền ở Việt Nam giúp hạ đường huyết, trị mụn, bảo vệ gan
Loại lá rẻ tiền ở Việt Nam giúp hạ đường huyết, trị mụn, bảo vệ gan

VOV.VN - Lá ổi - "thần dược" từ thiên nhiên - không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, làm đẹp da mà còn có khả năng bảo vệ gan và hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả.

Việt Nam có loại nấm rẻ tiền nhưng ăn vào lại bổ đủ đường, cứ ra chợ là thấy
Việt Nam có loại nấm rẻ tiền nhưng ăn vào lại bổ đủ đường, cứ ra chợ là thấy

VOV.VN - Nấm kim châm, với vẻ ngoài thanh mảnh, màu trắng ngà và mũ nấm nhỏ xinh, không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon mà còn là một "kho báu" tiềm ẩn vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe