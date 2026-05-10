中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?

Chủ Nhật, 08:24, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà giúp tránh cảnh chờ đợi ở bệnh viện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả nếu lạm dụng hoặc chọn cơ sở thiếu chuyên môn.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, những năm gần đây, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi. Chỉ cần một cuộc gọi, kỹ thuật viên sẽ đến tận nơi lấy mẫu, người bệnh không phải chen chúc ở bệnh viện hay mất thời gian chờ đợi.

Với nhiều trường hợp bệnh nhẹ hoặc cần theo dõi định kỳ, hình thức này mang lại hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn, người bị sốt có thể làm xét nghiệm CRP để hỗ trợ phân biệt nguy cơ nhiễm khuẩn hay sốt virus. Nếu chỉ số không tăng, bác sĩ có thể hướng dẫn theo dõi và điều trị triệu chứng tại nhà mà chưa cần nhập viện.

lay mau xet nghiem tai nha nen hay khong hinh anh 1
Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà giúp tránh cảnh chờ đợi ở bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy vẫn có không ít rủi ro nếu người bệnh quá tin vào kết quả xét nghiệm hoặc tự ý chỉ định hàng loạt xét nghiệm không cần thiết.

Điều quan trọng đầu tiên là cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lấy máu. Nhiều người có tâm lý “tiện thì làm luôn”, dẫn tới bỏ sót xét nghiệm cần thiết hoặc ngược lại làm quá nhiều chỉ số không có giá trị theo dõi bệnh.

Với người tái khám định kỳ, cách đơn giản nhất là mang theo kết quả cũ và làm lại đúng danh mục xét nghiệm trước đó. Điều này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp bác sĩ dễ so sánh diễn tiến bệnh qua từng giai đoạn.

Một thực tế khá phổ biến hiện nay là tình trạng lạm dụng xét nghiệm. Khi đến lấy mẫu, nhiều kỹ thuật viên thường gợi ý làm thêm các gói kiểm tra tổng quát hoặc marker ung thư với tâm lý “đằng nào cũng lấy máu một lần”. Không ít người vì lo lắng mà đồng ý thực hiện hàng loạt xét nghiệm đắt tiền dù không có chỉ định chuyên môn rõ ràng.

Theo bác sĩ, marker ung thư không phải công cụ sàng lọc dành cho mọi người khỏe mạnh. Nếu sử dụng tùy tiện, kết quả bất thường giả có thể khiến người bệnh hoang mang, kéo theo hàng loạt kiểm tra không cần thiết.

Ngoài câu chuyện chỉ định xét nghiệm, chất lượng mẫu bệnh phẩm cũng là yếu tố đáng lưu ý. Dù hệ thống máy móc hiện đại đến đâu, mẫu máu phải vận chuyển quãng đường dài vẫn khó đạt độ ổn định như mẫu được xử lý trực tiếp tại bệnh viện.

Trong khi đó, hệ thống bảo quản mẫu chuyên nghiệp có chi phí rất cao nên không phải đơn vị nào cũng đầu tư đầy đủ cho toàn bộ dịch vụ lấy máu tại nhà.

Bác sĩ Hiếu kể từng gặp trường hợp bệnh nhân lo lắng vì nhận kết quả Creatinin tăng tới 135 µmol/L, cao hơn ngưỡng bình thường hơn 20%. Điều đáng nói là người này hoàn toàn không có triệu chứng, các chỉ số khác như Ure đều bình thường.

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân làm lại xét nghiệm chức năng thận tại cơ sở khác. Kết quả Creatinin giảm còn 67 µmol/L, nằm hoàn toàn trong giới hạn bình thường.

Theo bác sĩ, những tình huống như vậy không hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chất lượng mẫu máu, quá trình bảo quản hoặc sai số kỹ thuật.

Ngoài ra, tay nghề người lấy máu cũng là yếu tố không thể xem nhẹ. Không phải ai thực hiện dịch vụ tại nhà cũng là nhân viên y tế được đào tạo bài bản để xử trí các tình huống như tụt huyết áp, phản ứng cường phế vị hay tai biến khi lấy máu.

Nhiều người chỉ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nên khả năng tư vấn chuyên môn còn hạn chế. Vì vậy, người bệnh không nên phụ thuộc hoàn toàn vào lời giải thích của kỹ thuật viên mà cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị.

Các chuyên gia đánh giá lấy máu xét nghiệm tại nhà vẫn là xu hướng y tế văn minh, đặc biệt trong mô hình khám chữa bệnh từ xa và chăm sóc sức khỏe cá thể hóa.

Tuy nhiên, để dịch vụ này thực sự an toàn và hiệu quả, là người bệnh thông thái, người bệnh cần lựa chọn cơ sở uy tín, xác định rõ danh mục xét nghiệm cần làm và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ khi nhận kết quả bất thường.

Điều quan trọng nhất là không tự suy diễn bệnh chỉ dựa trên vài con số xét nghiệm. Một kết quả tăng hoặc giảm bất thường đôi khi chưa phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe, nhưng lại đủ khiến nhiều người rơi vào hoang mang không cần thiết.

anh-1--7--15638451651781326154589.jpg

Bác sĩ giải đáp chi tiết về bộ test để tự xét nghiệm tinh dịch tại nhà

VOV.VN - Do tâm lý ngại ngần, không muốn đến các cơ sở y tế, có những trường hợp đã mua bộ test để tự kiểm tra tinh dịch tại nhà. Việc xét nghiệm tại nhà liệu có cho kết quả chính xác? Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E, mặc dù trên thị trường đang quảng cáo và bán những sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép.

Như Loan/VTC News
Tag: giám đốc bệnh viện đh y hà nội pgs ts nguyễn lân hiếu xét nghiệm máu xét nghiệm tại nhà
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư sớm liệu có thực sự như quảng cáo?
Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư sớm liệu có thực sự như quảng cáo?

VOV.VN - Xét nghiệm dấu ấn ung thư đang được quảng cáo rầm rộ như cách phát hiện bệnh sớm chỉ bằng một lần lấy máu, nhưng các chuyên gia cảnh báo phương pháp này không có nhiều giá trị trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư, dễ gây hoang mang hoặc bỏ sót bệnh nếu người dân hiểu sai.

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư sớm liệu có thực sự như quảng cáo?

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư sớm liệu có thực sự như quảng cáo?

VOV.VN - Xét nghiệm dấu ấn ung thư đang được quảng cáo rầm rộ như cách phát hiện bệnh sớm chỉ bằng một lần lấy máu, nhưng các chuyên gia cảnh báo phương pháp này không có nhiều giá trị trong sàng lọc và chẩn đoán ung thư, dễ gây hoang mang hoặc bỏ sót bệnh nếu người dân hiểu sai.

Được và mất giữa lựa chọn xét nghiệm huyết thống của con trai
Được và mất giữa lựa chọn xét nghiệm huyết thống của con trai

VOV.VN - Đứng trước lựa chọn, ta hãy chọn những gì ít tổn thương nhất cho bản thân và những người xung quanh. Đó là gợi ý của nhà văn Uông Triều dành cho người đàn ông đang canh cánh về huyết thống của con trai.

Được và mất giữa lựa chọn xét nghiệm huyết thống của con trai

Được và mất giữa lựa chọn xét nghiệm huyết thống của con trai

VOV.VN - Đứng trước lựa chọn, ta hãy chọn những gì ít tổn thương nhất cho bản thân và những người xung quanh. Đó là gợi ý của nhà văn Uông Triều dành cho người đàn ông đang canh cánh về huyết thống của con trai.

Có nên tự xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà?
Có nên tự xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà?

VOV.VN - Do tâm lý ngại ngần, không muốn đến các cơ sở y tế, có những trường hợp đã mua bộ test để tự kiểm tra tinh dịch tại nhà. Việc xét nghiệm tại nhà liệu có cho kết quả chính xác? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E giải đáp những thắc mắc về chủ đề này.

Có nên tự xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà?

Có nên tự xét nghiệm tinh dịch đồ tại nhà?

VOV.VN - Do tâm lý ngại ngần, không muốn đến các cơ sở y tế, có những trường hợp đã mua bộ test để tự kiểm tra tinh dịch tại nhà. Việc xét nghiệm tại nhà liệu có cho kết quả chính xác? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E giải đáp những thắc mắc về chủ đề này.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe