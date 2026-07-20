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Loại lá có mùi khó quên được ví như thuốc dưỡng gan, tốt đủ đường cho sức khoẻ

Thứ Hai, 05:45, 20/07/2026
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VOV.VN - Lá mắc mật là một loại lá gia vị quen thuộc trong cả ẩm thực Việt với hương vị thơm ngon, nồng nàn đặc trưng. Loại lá gia vị này không chỉ giúp món ăn thêm phần "đưa miệng" mà còn là một vị thuốc dân gian với rất nhiều tác dụng với sức khỏe.

Kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và chướng bụng

Hệ tiêu hóa của bạn sẽ "biết ơn" nếu bạn thường xuyên bổ sung lá mắc mật vào thực đơn. Lượng tinh dầu trong lá có khả năng kích thích dạ dày co bóp và tiết dịch vị tốt hơn. Nhờ đó, các món ăn nhiều dầu mỡ, protein (như thịt lợn, thịt vịt) sẽ được tiêu hóa dễ dàng, ngăn ngừa tận gốc chứng đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi.

Kháng khuẩn, chống viêm và bảo vệ đường hô hấp

Lá mắc mật chứa các hoạt chất có tính kháng khuẩn cao, đặc biệt có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn đường ruột và đường hô hấp. Việc sử dụng lá mắc mật trong mùa lạnh giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, long đờm và hỗ trợ điều trị viêm họng cấp tính.

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Lá mắc mật là một loại lá gia vị quen thuộc trong cả ẩm thực Việt với hương vị thơm ngon, nồng nàn đặc trưng. (Ảnh minh họa: VTC News)

Bảo vệ gan, tăng cường chức năng thải độc

Một trong những tác dụng y học nổi bật của lá mắc mật là khả năng bảo vệ tế bào gan. Các hợp chất chống oxy hóa trong lá giúp giảm thiểu các tổn thương gan do các gốc tự do hoặc độc tố từ rượu bia gây ra, đồng thời hỗ trợ gan thải độc hiệu quả hơn.

Hỗ trợ giảm đau và tiêu sưng

Trong y học cổ truyền, lá mắc mật tươi thường được giã nát để đắp lên các vùng cơ, khớp bị sưng tấy do chấn thương hoặc va đập. Đặc tính ấm và kháng viêm nhẹ của tinh dầu sẽ giúp kích thích lưu thông máu, làm dịu cơn đau và tiêu sưng nhanh chóng.

Tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể

Khi sử dụng lá mắc mật trong món ăn có thể giúp cơ thể thanh nhiệt, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, loại lá này còn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Tốt cho hệ tim mạch và huyết áp

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid cao, lá mắc mật giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Điều này hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và giữ cho hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Hương thơm tự nhiên từ tinh dầu lá mắc mật có tác dụng thư giãn hệ thần kinh rất tốt. Khi ngửi mùi thơm từ lá hoặc uống trà lá mắc mật, cơ thể sẽ kích thích sản sinh các hormone dễ chịu, giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc áp lực.

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe và hương vị của lá mắc mật, bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Làm gia vị món ăn: Quay, nướng cùng thịt vịt, thịt lợn, thịt gà; kho cá hoặc băm nhỏ làm nước chấm.

- Hãm trà uống: Lá mắc mật phơi khô, sao vàng có thể dùng để hãm nước sôi uống hàng ngày giúp thanh nhiệt, đẹp da và dễ ngủ.

Dù là một thảo dược lành tính, bạn không nên lạm dụng lá mắc mật khi chưa có sự tham khảo ý kiển của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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