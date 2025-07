Loại quả được ví như "kim cương xanh", ăn vào bổ não lại tốt cho tim mạch

Vua của các loại thực phẩm chống oxy hóa

Việt quất là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất. Các chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do. Gốc tự do là nguyên nhân chính gây lão hóa và góp phần vào sự phát triển của nhiều bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch là một trong những lĩnh vực mà việt quất thể hiện lợi ích rõ rệt nhất. Hàm lượng anthocyanin cao đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng nội mô (lớp tế bào lót bên trong mạch máu), giúp các động mạch hoạt động hiệu quả hơn.

Quả việt quất có cực nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Các nghiên cứu cho thấy việt quất có thể giúp giảm huyết áp cao (một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim), giảm mức cholesterol LDL (cholesterol "xấu" gây xơ vữa động mạch) và thậm chí có thể tăng cholesterol HDL (cholesterol "tốt"). Việc tiêu thụ việt quất thường xuyên đã được liên kết với việc giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tăng cường chức năng não bộ và trí nhớ

Các hợp chất chống oxy hóa trong việt quất có khả năng vượt qua hàng rào máu não, tích tụ trong các vùng não liên quan đến trí nhớ và nhận thức. Chúng giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do oxy hóa và cải thiện giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

Nhờ đó, tiêu thụ việt quất giúp cải thiện trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, tăng cường khả năng học hỏi và nhận thức, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, việt quất lại có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp và là một lựa chọn tuyệt vời cho những người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ dồi dào của chúng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, ngăn ngừa sự tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn.

Hơn nữa, anthocyanin trong việt quất còn có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để chuyển hóa đường. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2 hoặc những người có nguy cơ cao phát triển bệnh.

Quả việt quất hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ảnh: Martha Stewart

Giúp giảm viêm

Viêm mãn tính là gốc rễ của nhiều bệnh lý hiện đại, từ viêm khớp, bệnh tim, tiểu đường đến một số loại ung thư. Các anthocyanin và các polyphenol khác trong việt quất giúp ức chế các con đường viêm nhiễm trong cơ thể, giảm sản xuất các chất gây viêm. Việc tiêu thụ việt quất thường xuyên có thể giúp giảm các chỉ số viêm và làm dịu các triệu chứng của các tình trạng viêm mãn tính.

Cải thiện thị lực

Anthocyanin không chỉ tạo màu sắc cho việt quất mà còn là một "siêu anh hùng" cho đôi mắt. Chúng giúp tăng cường lưu lượng máu đến các mao mạch nhỏ trong mắt, cải thiện khả năng thích ứng của mắt với bóng tối (thị lực ban đêm) và giảm mỏi mắt do làm việc quá sức. Chúng cũng bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và stress oxy hóa, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) và bệnh đục thủy tinh thể.

hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ đáng kể trong việt quất đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự đều đặn của việc đi tiêu.

Ngoài ra, các polyphenol trong việt quất còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng và khỏe mạnh là chìa khóa cho tiêu hóa tối ưu, hấp thu dưỡng chất hiệu quả và tăng cường hệ miễn dịch toàn thân.