Loại quả Việt chẳng cần đợi chín, ăn mỗi tuần 3 lần bổ tim, ngừa đột quỵ cực tốt

Thứ Sáu, 14:00, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đu đủ xanh từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ trong mâm cơm người Việt, từ món nộm giòn sần sật đến bát canh hầm xương bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này còn mang lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa

Đu đủ xanh chứa papain, một loại enzyme giúp phân giải protein và tăng cường tiêu hóa, giảm đầy hơi và khó tiêu. Chúng giúp trung hòa axit dạ dày, giảm trào ngược axit và ợ nóng.

Ngoài ra, chúng còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và có lợi cho những người bị viêm dạ dày hoặc loét dạ dày. Đu đủ chứa chất xơ prebiotic nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Hơn nữa, nó giúp duy trì hệ vi sinh vật cân bằng, điều cần thiết cho sự hấp thụ chất dinh dưỡng và hệ miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nếu bạn đang trong quá trình giảm mỡ thừa, đu đủ xanh là thực phẩm "vàng" nhờ hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu. Các enzyme trong đu đủ xanh còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và tinh bột diễn ra nhanh hơn, ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng và đùi.

Việc thay thế các món ăn vặt nhiều dầu mỡ bằng các món nộm đu đủ xanh thanh đạm là cách thông minh để bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được nạp đủ vi chất.

loai qua viet chang can doi chin, an moi tuan 3 lan bo tim, ngua dot quy cuc tot hinh anh 1
Đu đủ xanh từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ trong mâm cơm người Việt, từ món nộm giòn sần sật đến bát canh hầm xương bổ dưỡng. (Ảnh minh họa)

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào

Đu đủ xanh là nguồn cung cấp Vitamin C và Vitamin A dồi dào, tạo nên một "hàng rào" bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn và vi-rút gây bệnh.

Vitamin C trong đu đủ xanh kích thích sản sinh bạch cầu, trong khi Vitamin A giúp duy trì độ ẩm và sức khỏe của niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa. Sự kết hợp của các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương DNA và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến quá trình oxy hóa tế bào.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Đu đủ xanh có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là nó giải phóng đường vào máu từ từ, ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ sống làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp điều chỉnh lượng đường huyết.

Theo các chuyên gia, tuyến tụy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất insulin. Đu đủ xanh giúp giải độc và hỗ trợ tuyến tụy, cải thiện chức năng insulin.

Khả năng kháng viêm và giảm sưng đau vượt trội

Hai loại enzyme đặc biệt trong đu đủ xanh là papain và chymopapain có đặc tính kháng viêm rất mạnh, giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể một cách tự nhiên. Các hoạt chất này hoạt động bằng cách trung hòa các cytokine gây viêm, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau chấn thương và duy trì sự linh hoạt cho hệ vận độ.

Tốt cho làn da

Đu đủ xanh rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin A và C, giúp chống lại các gốc tự do, giảm các dấu hiệu lão hóa và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Những dưỡng chất này rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi của da và ngăn ngừa tổn thương. Chúng có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc nghẽn và ngăn ngừa mụn. Chúng cũng giúp giảm lượng dầu thừa và giữ cho da luôn tươi mát.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đu đủ xanh có khả năng liên kết với các axit mật và đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, giúp mạch máu luôn thông thoáng. Bên cạnh đó, Kali trong đu đủ xanh giúp điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch máu và cơ tim.

Việc duy trì thói quen ăn đu đủ xanh giúp bạn phòng tránh hiệu quả các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn
Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn

VOV.VN - Một tòa án ở Hà Lan đã ra quyết định hủy bỏ kết quả hôn lễ của mổ cặp đôi vì cô dâu chú rể sử dụng lời thề nguyện được soạn bằng Chat GPT trong đám cưới.

Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn

Dùng lời thề nguyện do ChatGPT soạn trong đám cưới, cặp đôi bị toà án phán hủy hôn

VOV.VN - Một tòa án ở Hà Lan đã ra quyết định hủy bỏ kết quả hôn lễ của mổ cặp đôi vì cô dâu chú rể sử dụng lời thề nguyện được soạn bằng Chat GPT trong đám cưới.

Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan
Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

VOV.VN - Một cơn đau dai dẳng ở vai phải đôi khi có thể là dấu hiệu cảnh báo ít được biết đến của ung thư gan, ngay cả khi cánh tay vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

VOV.VN - Một cơn đau dai dẳng ở vai phải đôi khi có thể là dấu hiệu cảnh báo ít được biết đến của ung thư gan, ngay cả khi cánh tay vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Cây thuốc đa năng, giá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng
Cây thuốc đa năng, giá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

VOV.VN - Bạc hà không chỉ là một loại rau thơm gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn hay đồ uống, mà còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại.

Cây thuốc đa năng, giá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Cây thuốc đa năng, giá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

VOV.VN - Bạc hà không chỉ là một loại rau thơm gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn hay đồ uống, mà còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại.

