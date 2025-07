Loại quả Việt nổi tiếng thơm nức mũi, giá cực rẻ nhưng bổ dưỡng chẳng kém tổ yến

Giàu chất chống oxy hóa

Chanh dây vàng chứa các chất chống oxy hóa mạnh như; carotenoid (beta carotene), polyphenol, Vitamin A và C. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, từ đó bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch và lão hóa sớm.

Nguồn vitamin c dồi dào, tăng cường miễn dịch

Chanh leo vàng nổi bật với hàm lượng vitamin C cực cao. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Thường xuyên tiêu thụ chanh leo vàng có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường và giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

Chanh leo vào có sẵn ở Việt Nam lại siêu tốt cho sức khỏe. Ảnh: Garden Eco

Có thể cải thiện sức khỏe của mắt và da

Chanh dây vàng là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin A, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pyridoxine), Vitamin C (Axit ascorbic) và beta carotene (chuyển hóa thành Vitamin A). Tất cả những chất này được chứng minh là tốt cho việc cải thiện sức khỏe thị lực và có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Nhờ có hàm lượng Vitamin A, B3, B6 và C đáng kể, sử dụng chanh dây có thể giúp cải thiện làn da và mái tóc của bạn, mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên và khỏe mạnh, đồng thời giúp chống lão hóa.

Lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali cao và chất xơ, chanh leo vàng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Kali là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Những yếu tố này cùng nhau hoạt động để giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Có thể hỗ trợ tiêu hóa và táo bón

Theo PubMed Central, chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn của bạn, có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Một quả chanh dây vàng chứa 2g chất xơ - khá nhiều đối với một loại quả tròn nhỏ như vậy - giúp hỗ trợ điều trị táo bón. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ cũng giúp làm giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường thấp hơn.

Có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Chanh dây vàng là nguồn cung cấp sắt dồi dào. Sắt là khoáng chất thiết yếu để sản xuất hemoglobin, một protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Hàm lượng Vitamin C cao của chanh leo vàng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường khả năng hấp thu sắt non-heme (sắt có nguồn gốc thực vật) từ thực phẩm. Sự kết hợp giữa việc cung cấp một lượng sắt nhất định và hàm lượng vitamin C vượt trội chính là lý do khiến chanh leo vàng trở thành một thực phẩm hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt.

Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng

Chanh leo vàng chứa một số hợp chất có đặc tính an thần nhẹ, giúp thư giãn tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy alkaloid có trong chanh leo có thể giúp giảm lo âu và căng thẳng. Một ly nước chanh leo ấm trước khi ngủ có thể là cách tuyệt vời để bạn có giấc ngủ sâu và ngon giấc hơn.