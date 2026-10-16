English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mắt con có vẻ lệch, có phải trẻ bị lác?

Thứ Sáu, 09:00, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mắt trẻ sơ sinh nhìn lệch chưa chắc đã là lác, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Nhận biết sớm những bất thường ở mắt giúp cha mẹ đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời

Không ít cha mẹ từng lo lắng khi thấy mắt con có lúc như nhìn vào trong, lúc lại nhìn sang hướng khác. Tuy nhiên, theo PGS.TS Hoàng Cương - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt TƯ, trẻ có mắt trông giống bị lác chưa chắc đã mắc bệnh lý này.

mat con co ve lech, co phai tre bi lac hinh anh 1
PGS.TS Hoàng Cương - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt TƯ

"Ở trẻ sơ sinh, gốc mũi thường còn thấp, khe mi nhỏ nên hai mắt đôi khi tạo cảm giác như đang chụm vào nhau. Đây là lý do nhiều phụ huynh nhầm trẻ bị lác trong, trong khi thực tế trục mắt vẫn có thể bình thường", PGS.TS Hoàng Cương phân tích.

Mặt khác, trong những tuần đầu đời, trẻ dành phần lớn thời gian để ngủ, chưa mở mắt và nhìn cố định thường xuyên nên cha mẹ cũng khó nhận biết hướng nhìn của con. Khi trẻ bắt đầu mở mắt nhiều hơn, nhìn khuôn mặt bố mẹ, những biểu hiện tưởng như bất thường mới dễ được chú ý.

Vì vậy, nếu thấy mắt con có vẻ lệch, cha mẹ không nên vội kết luận trẻ bị lác. Tuy nhiên, cũng không nên cho rằng đó chỉ là đặc điểm khuôn mặt rồi bỏ qua. Việc phân biệt lác thật với hiện tượng giả lác cần được bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám và đánh giá.

Những dấu hiệu bất thường ở mắt trẻ cần chú ý

Theo bác sĩ Hoàng Cương, lác mắt ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi không phổ biến, nhưng nếu xuất hiện, tình trạng này có thể liên quan đến các bệnh lý ở mắt hoặc hệ thần kinh. Điều đáng lưu ý là một số bệnh nguy hiểm không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, khiến cha mẹ dễ bỏ qua.

Một trong những dấu hiệu cần đặc biệt chú ý là đồng tử của trẻ có ánh trắng hoặc trắng đục bất thường. Bình thường, khi ánh sáng chiếu vào mắt trong điều kiện phù hợp, đồng tử có thể xuất hiện ánh phản chiếu đỏ hồng. Nếu cha mẹ nhận thấy ánh phản chiếu chuyển sang màu trắng đục, khác thường, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Dấu hiệu này có thể liên quan đến đục thủy tinh thể bẩm sinh. Khi thủy tinh thể bị đục, ánh sáng không thể đi qua mắt một cách bình thường, khiến thị lực của trẻ bị ảnh hưởng. Bệnh có thể xuất hiện do những bất thường trong quá trình phát triển của thai nhi, một số bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ hoặc rối loạn chuyển hóa.

Một bệnh lý khác cũng cần được cảnh giác là ung thư võng mạc. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể biểu hiện bằng đồng tử trắng hoặc mắt bị lác. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực mà còn có thể đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, một số bất thường ở dịch kính, võng mạc cũng có thể khiến trẻ nhìn kém và xuất hiện biểu hiện bất thường ở mắt. Đặc biệt, trẻ sinh non có nguy cơ mắc bệnh võng mạc do sinh non cần được khám, theo dõi theo lịch của bác sĩ, ngay cả khi cha mẹ chưa nhận thấy dấu hiệu rõ ràng.

Không chỉ các bệnh lý tại mắt, những bất thường ở não bộ hoặc đường dẫn truyền thần kinh điều khiển vận động mắt cũng có thể khiến trẻ không nhìn cố định, mắt chuyển động bất thường hoặc xuất hiện rung giật nhãn cầu. Khi thấy con khó nhìn vào khuôn mặt người đối diện, mắt liên tục chuyển động bất thường hoặc có biểu hiện khác lạ, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân.

Điều quan trọng là không phải cứ mắt nhìn lệch là trẻ mắc bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không thể tự loại trừ bệnh lý chỉ bằng cách quan sát bên ngoài.

Chậm điều trị lác có thể ảnh hưởng đến thị lực của trẻ

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng lác mắt chủ yếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khi trẻ lớn hơn có thể phẫu thuật để hai mắt cân đối trở lại. Trên thực tế, điều đáng lo hơn là những ảnh hưởng của tình trạng này đối với sự phát triển thị giác.

"Khi hai mắt không phối hợp đúng cách, khả năng nhìn của trẻ có thể bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng kéo dài trong giai đoạn thị giác đang phát triển, trẻ có nguy cơ bị nhược thị, tức thị lực không phát triển bình thường ở một hoặc cả hai mắt" BS Hoàng Cương cho biết.

mat con co ve lech, co phai tre bi lac hinh anh 2
Hình ảnh mắt bệnh nhi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Ảnh: Báo SKĐS

Đặc biệt, nếu nguyên nhân gây lác là bệnh lý làm cản trở ánh sáng đi vào mắt, chẳng hạn đục thủy tinh thể bẩm sinh, việc chậm trễ điều trị có thể khiến thị lực bị ảnh hưởng lâu dài. Khi trẻ nhìn kém, khả năng phối hợp giữa mắt và não cũng có thể bị tác động, khiến việc phục hồi thị giác về sau khó khăn hơn.

Bởi vậy, phát hiện sớm không chỉ giúp xác định trẻ có thực sự bị lác hay không mà còn tạo cơ hội tìm ra những bệnh lý tiềm ẩn và điều trị kịp thời.

Điều trị lác mắt hiệu quả phụ thuộc việc tìm đúng nguyên nhân

Khi phát hiện mắt trẻ bị lác, điều đầu tiên cha mẹ cần làm không phải là nghĩ ngay đến phẫu thuật chỉnh mắt mà là đưa con đi khám để tìm nguyên nhân.

Theo BS Hoàng Cương, lác có thể xuất phát từ bệnh lý ở mắt, bất thường của hệ thần kinh hoặc đường dẫn truyền thần kinh điều khiển vận động nhãn cầu. Vì vậy, hướng điều trị ở mỗi trẻ có thể khác nhau.

Nếu trẻ bị lác do đục thủy tinh thể, bệnh lý võng mạc hoặc những bất thường khác ở mắt, bác sĩ cần ưu tiên xử lý nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, nếu mắt vẫn còn lệch, trẻ có thể được cân nhắc phẫu thuật chỉnh lác. Phương pháp này tác động lên các cơ vận nhãn để điều chỉnh hướng nhìn của mắt, nhưng không thể thay thế việc điều trị bệnh lý nền.

Bên cạnh đó, trẻ có thể cần được theo dõi thị lực và điều trị nhược thị nếu có. Mục tiêu không chỉ là giúp hai mắt cân đối mà quan trọng hơn là bảo vệ khả năng nhìn và tạo điều kiện cho thị giác phát triển bình thường.

Với trẻ sơ sinh và nhũ nhi, việc thăm khám đôi khi cần những kỹ thuật chuyên sâu để đánh giá các cấu trúc bên trong mắt. Vì vậy, nếu bác sĩ chỉ định kiểm tra thêm hoặc theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định, cha mẹ nên phối hợp và đưa trẻ đi khám đúng hẹn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy mắt con có biểu hiện bất thường, cha mẹ nên chủ động đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt, không cần chờ đến khi trẻ lớn hơn. Đặc biệt, nếu đồng tử có ánh trắng bất thường, cần đưa trẻ đi khám khẩn trương. Phát hiện sớm, tìm đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời là cách quan trọng để bảo vệ thị lực của trẻ trong những năm đầu đời.

Phương Thảo/VOV2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bác sĩ mách cách nhận biết sớm tật khúc xạ ở trẻ và cách điều trị kịp thời
Bác sĩ mách cách nhận biết sớm tật khúc xạ ở trẻ và cách điều trị kịp thời

VOV.VN - Các tật khúc xạ ở trẻ em, đặc biệt là cận thị đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Cận thị không dừng lại ở việc “nhìn xa mờ”. Nếu không được kiểm soát đúng cách và kịp thời, cận thị tiến triển có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm cho mắt.

Bác sĩ mách cách nhận biết sớm tật khúc xạ ở trẻ và cách điều trị kịp thời

Bác sĩ mách cách nhận biết sớm tật khúc xạ ở trẻ và cách điều trị kịp thời

VOV.VN - Các tật khúc xạ ở trẻ em, đặc biệt là cận thị đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Cận thị không dừng lại ở việc “nhìn xa mờ”. Nếu không được kiểm soát đúng cách và kịp thời, cận thị tiến triển có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm cho mắt.

Lưu ý khi đo thị lực và mua kính cho trẻ mắc tật khúc xạ
Lưu ý khi đo thị lực và mua kính cho trẻ mắc tật khúc xạ

VOV.VN - Số trẻ mắc cận thị ở nước ta ngày càng gia tăng nhưng nhiều trẻ chưa được đo thị lực và chỉnh kính đúng cách. Bên cạnh đó số trẻ đeo kính không đạt tiêu chuẩn cũng chiếm tỉ lệ khá cao.

Lưu ý khi đo thị lực và mua kính cho trẻ mắc tật khúc xạ

Lưu ý khi đo thị lực và mua kính cho trẻ mắc tật khúc xạ

VOV.VN - Số trẻ mắc cận thị ở nước ta ngày càng gia tăng nhưng nhiều trẻ chưa được đo thị lực và chỉnh kính đúng cách. Bên cạnh đó số trẻ đeo kính không đạt tiêu chuẩn cũng chiếm tỉ lệ khá cao.

Những ai có thể phẫu thuật khi mắc tật khúc xạ?
Những ai có thể phẫu thuật khi mắc tật khúc xạ?

VOV.VN - Theo các bác sĩ nhãn khoa, để phẫu thuật “bỏ kính” khi mắc tật khúc xạ, bệnh nhân cần đủ 18 tuổi trở lên, có độ khúc xạ ổn định, tức trong vòng 1 năm tăng không quá 0,5 diop, nhân mắc các bệnh cấp tính về mắt đang có như là viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc những tổn thương khác.

Những ai có thể phẫu thuật khi mắc tật khúc xạ?

Những ai có thể phẫu thuật khi mắc tật khúc xạ?

VOV.VN - Theo các bác sĩ nhãn khoa, để phẫu thuật “bỏ kính” khi mắc tật khúc xạ, bệnh nhân cần đủ 18 tuổi trở lên, có độ khúc xạ ổn định, tức trong vòng 1 năm tăng không quá 0,5 diop, nhân mắc các bệnh cấp tính về mắt đang có như là viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc những tổn thương khác.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe