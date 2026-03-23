中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mật ong “đánh bay” cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm

Thứ Hai, 11:36, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ho là triệu chứng phổ biến của các bệnh lý đường hô hấp, gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Trong nhiều phương pháp dân gian, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả.

10 cách trị ho bằng mật ong phổ biến

Dùng mật ong nguyên chất: Ngậm một thìa cà phê mật ong và nuốt từ từ để làm dịu cổ họng. Cách này đặc biệt hiệu quả khi dùng trước khi đi ngủ, giúp giảm ho về đêm.

Mật ong pha nước ấm: Hòa mật ong với nước ấm, uống từng ngụm nhỏ giúp làm dịu niêm mạc họng và giảm kích ứng.

Mật ong kết hợp chanh: Chanh giàu vitamin C, có tác dụng tăng sức đề kháng. Pha mật ong với nước ấm và vài giọt chanh giúp giảm viêm họng, long đờm.

Mật ong và gừng: Gừng có tính ấm, kháng viêm mạnh. Có thể ngâm gừng với mật ong hoặc hấp cách thủy để dùng khi bị ho, cảm lạnh.

Mật ong và quất (tắc): Quất chưng mật ong là bài thuốc quen thuộc, giúp giảm ho, tiêu đờm và kháng khuẩn hiệu quả.

Mật ong là giải pháp tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng trong việc giảm ho

Mật ong và tỏi: Tỏi chứa hoạt chất kháng khuẩn, hỗ trợ tăng miễn dịch. Ngâm hoặc hấp tỏi với mật ong giúp giảm ho do cảm cúm.

Mật ong và lá húng quế: Húng quế giàu tinh dầu, có tác dụng kháng viêm. Hãm lá húng quế với nước sôi rồi thêm mật ong để uống như trà.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Đây là bài thuốc dân gian giúp long đờm, giảm ho. Tuy nhiên, người có vấn đề tiêu hóa nên cân nhắc khi sử dụng.

Mật ong và nghệ: Nghệ chứa curcumin có khả năng chống viêm, hỗ trợ làm dịu cổ họng và giảm ho hiệu quả.

Mật ong và táo: Táo giàu vitamin C và nước, giúp làm loãng đờm. Xay nhuyễn táo trộn mật ong để uống giúp giảm ho.

Lưu ý khi trị ho bằng mật ong

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Sử dụng với lượng vừa phải, khoảng 1-2 thìa cà phê mỗi lần, 2-3 lần/ngày.

Tránh dùng nếu dị ứng mật ong hoặc các sản phẩm từ ong. Khi có dấu hiệu bất thường như nổi mẩn, khó thở, cần ngừng ngay và đi khám.

Mật ong là giải pháp tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng trong việc giảm ho. Tuy nhiên, nếu tình trạng ho kéo dài hoặc kèm theo triệu chứng nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe