Mật ong “đánh bay” cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm

10 cách trị ho bằng mật ong phổ biến

Dùng mật ong nguyên chất: Ngậm một thìa cà phê mật ong và nuốt từ từ để làm dịu cổ họng. Cách này đặc biệt hiệu quả khi dùng trước khi đi ngủ, giúp giảm ho về đêm.

Mật ong pha nước ấm: Hòa mật ong với nước ấm, uống từng ngụm nhỏ giúp làm dịu niêm mạc họng và giảm kích ứng.

Mật ong kết hợp chanh: Chanh giàu vitamin C, có tác dụng tăng sức đề kháng. Pha mật ong với nước ấm và vài giọt chanh giúp giảm viêm họng, long đờm.

Mật ong và gừng: Gừng có tính ấm, kháng viêm mạnh. Có thể ngâm gừng với mật ong hoặc hấp cách thủy để dùng khi bị ho, cảm lạnh.

Mật ong và quất (tắc): Quất chưng mật ong là bài thuốc quen thuộc, giúp giảm ho, tiêu đờm và kháng khuẩn hiệu quả.

Mật ong và tỏi: Tỏi chứa hoạt chất kháng khuẩn, hỗ trợ tăng miễn dịch. Ngâm hoặc hấp tỏi với mật ong giúp giảm ho do cảm cúm.

Mật ong và lá húng quế: Húng quế giàu tinh dầu, có tác dụng kháng viêm. Hãm lá húng quế với nước sôi rồi thêm mật ong để uống như trà.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Đây là bài thuốc dân gian giúp long đờm, giảm ho. Tuy nhiên, người có vấn đề tiêu hóa nên cân nhắc khi sử dụng.

Mật ong và nghệ: Nghệ chứa curcumin có khả năng chống viêm, hỗ trợ làm dịu cổ họng và giảm ho hiệu quả.

Mật ong và táo: Táo giàu vitamin C và nước, giúp làm loãng đờm. Xay nhuyễn táo trộn mật ong để uống giúp giảm ho.

Lưu ý khi trị ho bằng mật ong

Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Sử dụng với lượng vừa phải, khoảng 1-2 thìa cà phê mỗi lần, 2-3 lần/ngày.

Tránh dùng nếu dị ứng mật ong hoặc các sản phẩm từ ong. Khi có dấu hiệu bất thường như nổi mẩn, khó thở, cần ngừng ngay và đi khám.

Mật ong là giải pháp tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng trong việc giảm ho. Tuy nhiên, nếu tình trạng ho kéo dài hoặc kèm theo triệu chứng nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.