Bệnh nhân H.T.P. (50 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, sốt nhẹ, nuốt nghẹn kéo dài. Kết quả nội soi cho thấy, tại vị trí cách cung răng trên 38cm, niêm mạc thực quản bị co kéo mạnh, gây hẹp khít lòng thực quản. Đây là hậu quả của quá trình viêm xơ mạn tính sau điều trị nhiễm nấm thực quản kéo dài suốt 10 năm, khiến bệnh nhân gần như không thể ăn thức ăn đặc.

TS.BS Trần Thanh Hà, Quyền Giám đốc Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng cho biết, lòng thực quản của bệnh nhân chỉ còn vài milimet, ống soi không thể đi qua. Nếu sử dụng ngay bóng nong tiêu chuẩn sẽ có nguy cơ thủng thực quản, do đó ê-kíp điều trị lựa chọn phương án can thiệp thận trọng theo nhiều bước.

Các bác sĩ "mở lại" thực quản hẹp khít 10 năm cho người phụ nữ chỉ sống bằng cháo loãng

Ở lần đầu, các bác sĩ sử dụng bóng nong nhỏ chuyên dụng để “nong mồi”, tạo đường mở ban đầu. Sau hai tuần, bệnh nhân được nong lần hai bằng bóng cỡ vừa. Kết quả nội soi cho thấy lỗ hẹp đã được cải thiện, tuy nhiên do xơ hóa kéo dài nhiều năm, độ đàn hồi của thực quản kém nên ống soi vẫn chưa thể đi qua hoàn toàn. Dự kiến bệnh nhân sẽ cần tiếp tục nong thêm nhiều lần để giúp ăn uống gần như bình thường, đồng thời hạn chế nguy cơ chảy máu hoặc thủng thực quản.

Theo bác sĩ Hà, việc bệnh nhân giảm nuốt nghẹn, không còn đau tức vùng cổ sau lần nong thứ hai là tín hiệu tích cực, cho thấy thực quản đáp ứng tốt với lực căng mà không xảy ra rách sâu hay thủng.

Các chuyên gia cảnh báo, hẹp thực quản là tình trạng lòng thực quản bị thu hẹp, khiến việc nuốt thức ăn khó khăn. Ban đầu người bệnh có thể chỉ vướng khi ăn đồ đặc, nhưng về sau ngay cả uống nước cũng gặp trở ngại. Một số triệu chứng đi kèm gồm ợ chua, nôn trớ, đau khi nuốt hoặc sụt cân không kiểm soát.

Nội soi đường tiêu hóa trên hiện là phương pháp hiệu quả để chẩn đoán và điều trị. Thông qua nội soi, bác sĩ có thể nong rộng lòng thực quản, đồng thời sinh thiết để loại trừ nguyên nhân ác tính. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, hẹp thực quản có thể khiến người bệnh không ăn uống được, dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.