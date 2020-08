Mỗi năm có hơn 40.000 người Việt tử vong từ nguyên nhân ăn quá nhiều muối

Thống kê cho thấy, hiện nay tại Việt Nam, cứ 5 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp, cứ trong 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp do các bệnh tim mạch, chủ yếu là tử vong do tai biến mạch máu não.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày. Tuy nhiên, theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong những năm gần đây, mức tiêu thụ muối của mỗi người trưởng thành tại Việt Nam khoảng 9,4g muối/ ngày, gấp 2 lần so với ngưỡng khuyến cáo. Ăn nhiều muối là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Laura Cobb, Giám đốc chương trình Resolve to Save Lives- một chương trình vận động giảm muối trong khẩu phần ăn ở một số quốc gia đang phát triển, cho biết, mỗi năm có hơn 40.000 người Việt tử vong do ăn quá nhiều muối mỗi ngày. Do đó, việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng là một việc làm hết sức quan trọng đối với Chính phủ Việt Nam để ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm như đột quỵ, tai biến mạch máu não và cứu sống sinh mạng.

Đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hành giảm tiêu thụ muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp ghi nhận các ca tử vong mới do mắc Covid-19 trên nền bệnh lý nặng như tăng huyết áp, suy tim, suy thận, tai biến mạch máu não...

Ngày 19/8, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã chính thức phát 1 Radio và TV Spot ngắn mang thông điệp “Cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn” trên các kênh truyền hình, truyền thanh trung ương và các đài địa phương, cũng như các trang mạng xã hội. Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình truyền thông Thực hiện Công văn số 3918/BYT-DP ngày 23/7/2020 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies.

Thông điệp “Cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn”.

Cũng trong thời gian này, các thông điệp kêu gọi giảm muối cũng được truyền tải trên đài phát thanh quốc gia để lan tỏa đến đông đảo thính giả cả nước. Ngoài ra, mọi thông tin về giảm muối trong khẩu phần ăn hàng ngày cũng sẽ được thường xuyên cập nhật trên trang Facebook “Giảm muối vì Sức khỏe” – trang thông tin chính thức hưởng ứng Chương trình “Truyền thông giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các bệnh tật khác” do Bộ Y tế và WHO phát động./.