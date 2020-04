Một số công dụng tuyệt vời của quả mít với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch: Giàu vitamin C, mít giúp chống lại các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra. Vitamin C hỗ trợ chức năng của các bạch cầu, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức khỏe toàn diện.