中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mua thịt bò đúng cách: Bí quyết giúp món ăn ngon “chuẩn nhà hàng”

Thứ Hai, 09:29, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thịt bò giàu dinh dưỡng, dễ chế biến thành nhiều món ngon nếu biết cách chọn và sử dụng đúng phần thịt. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn chọn được thịt bò tươi ngon và phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng và các phần thịt bò

Thịt bò có giá cao nhờ giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tùy vị trí, thịt được chia thành nhiều phần với độ mềm, dai khác nhau. Trong đó, thăn và sườn mềm, dễ chế biến, còn vai và chân nhiều cơ, phù hợp với các món hầm, ninh để đạt độ mềm ngon.

Cách nhận biết thịt bò tươi ngon

Để món ăn đạt chất lượng, việc chọn nguyên liệu là yếu tố then chốt. Khi mua thịt bò, người tiêu dùng nên lưu ý:

Thịt tươi có màu đỏ tươi, mỡ vàng nhạt, gân trắng và cứng.

Thớ thịt nhỏ, mềm nhưng không quá mịn.

Khi ấn vào có độ đàn hồi tốt, bề mặt khô ráo, không dính tay và không có mùi lạ.

Ưu tiên chọn thịt bò tơ hoặc bò cái vì thịt thường mềm và ngọt hơn.

Ngược lại, cần tránh những miếng thịt có dấu hiệu hư hỏng như màu tái xanh, xuất hiện đốm trắng, mùi hôi, mỡ vàng đậm hoặc bề mặt nhớt, nhão.

mua thit bo dung cach bi quyet giup mon an ngon chuan nha hang hinh anh 1
Việc lựa chọn và chế biến đúng cách không chỉ giúp món ăn từ thịt bò thêm hấp dẫn mà còn đảm bảo giữ trọn giá trị dinh dưỡng

Lựa chọn phần thịt phù hợp với từng món ăn

Việc chọn đúng phần thịt sẽ quyết định lớn đến hương vị món ăn:

Món xào: Nên chọn thăn, mông hoặc phi lê. Đây là những phần ít vận động, mềm và giữ được vị ngọt khi xào nhanh trên lửa lớn.

Món nướng: Phù hợp với nạc vai, phi lê hoặc ba chỉ. Những phần này có xen kẽ mỡ giúp thịt không bị khô, khi nướng sẽ đậm đà hơn.

Món hầm: Nên dùng bắp, sườn, đùi hoặc đuôi bò. Các phần nhiều gân khi ninh lâu sẽ mềm, tạo độ đậm và ngọt cho nước dùng.

Bí quyết sơ chế và chế biến thịt bò

Để món ăn từ thịt bò đạt độ ngon tối đa, khâu sơ chế cũng rất quan trọng:

Thái thịt đúng cách: Nên cắt miếng mỏng, đều. Có thể để thịt hơi đông nhẹ trước khi thái để dễ cắt hơn.

Khử mùi: Dùng gừng nướng giã nhỏ, chà xát lên thịt giúp loại bỏ mùi đặc trưng.

Làm mềm thịt: Ướp với một chút muối, giấm, rượu hoặc dầu ăn trước khi chế biến để thịt mềm và đậm vị hơn.

Lưu ý khi nấu: Với món xào hoặc nhúng lẩu, chỉ nên nấu vừa chín tới để giữ độ ngọt, tránh làm thịt bị dai.

Ngoài ra, khi thái thịt, nên cắt ngang thớ để giảm độ dai. Nếu cần, có thể đập nhẹ trước khi chế biến để thịt mềm hơn.

Việc lựa chọn và chế biến đúng cách không chỉ giúp món ăn từ thịt bò thêm hấp dẫn mà còn đảm bảo giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nên kết hợp đa dạng thực phẩm trong bữa ăn để cân bằng dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cho cả gia đình.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: mua thịt bò đúng cách bí quyết mua thịt bò thịt bò giàu dinh dưỡng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe