Mùi già: Loại cây nhỏ bé nhưng mang đến nhiều công dụng bất ngờ

Cây mùi già là gì?

Mùi già là cây rau mùi, hay còn gọi là ngò rí - loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Khi cây già, thân vươn cao, ra hoa trắng nhỏ và có mùi thơm đặc trưng.

Ngoài vai trò làm gia vị cho các món ăn, nước chấm, mùi già còn được nhiều gia đình sử dụng như một bài thuốc dân gian hỗ trợ sức khỏe. Khi cây già, người ta có thể dùng tươi hoặc phơi khô để nấu nước tắm.

Cây mùi già có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật của mùi già là hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Việc sử dụng mùi già có thể góp phần giảm tình trạng đầy hơi, khó chịu sau ăn. Đồng thời, nó còn tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mùi già còn có tác dụng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu. Đây được xem là thực phẩm có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Trong hạt mùi già có chứa các hoạt chất enzyme giúp thúc đẩy quá trình đào thải lượng đường dư thừa trong máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Mùi già không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Tốt cho tim mạch

Không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa, rau mùi già còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Loại rau này giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa, từ đó góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào trong mùi già cũng giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mùi già chứa các chất chống oxy hóa như terpinene, quercetin và tocopherols, giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật. Ngoài ra, tinh dầu mùi già còn có tác dụng kháng viêm, giảm ngứa và thư giãn tinh thần. Người thường xuyên căng thẳng hoặc đau đầu có thể dùng 2-3 giọt tinh dầu để xông phòng.

Tốt cho mắt

Mùi già chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với thị lực như vitamin A, vitamin C, vitamin E và carotenoid. Đối với người lớn tuổi, việc bổ sung loại thực phẩm này hợp lý có thể góp phần hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng và một số vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Các khoáng chất như canxi, photpho và magie có trong mùi già có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe xương khớp. Những dưỡng chất này giúp tăng mật độ xương, đồng thời góp phần giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp - công dụng mà không phải ai cũng biết đến.

Vì sao nhiều người tắm mùi già vào đêm 30 Tết?

Tại nhiều địa phương miền Bắc, tắm nước mùi già vào đêm 30 Tết là phong tục quen thuộc. Người dân thường dùng mùi già để nấu nước tắm, rửa mặt hoặc xông cơ thể với quan niệm gột rửa điều không may của năm cũ, đón năm mới bình an, may mắn. Hương thơm dịu nhẹ của mùi già cũng giúp thư giãn tinh thần, mang lại cảm giác dễ chịu trước thềm năm mới.