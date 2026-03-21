Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn: Đừng bỏ qua những thực phẩm này

Thứ Bảy, 11:42, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làn da khỏe mạnh, tươi trẻ không chỉ phụ thuộc vào việc chăm sóc bên ngoài mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Việc bổ sung thực phẩm phù hợp có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng làn da một cách rõ rệt.

Vai trò của dinh dưỡng trong ngăn ngừa lão hóa da

Lão hóa da là quá trình tự nhiên khi cấu trúc và chức năng da suy giảm theo thời gian, khiến da khô, kém đàn hồi và dễ xuất hiện nếp nhăn. Để duy trì làn da khỏe đẹp, cần kết hợp chăm sóc, bảo vệ da và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Việc bổ sung chất chống oxy hóa, cùng protein và chất béo lành mạnh giúp nuôi dưỡng, tái tạo da và làm chậm quá trình lão hóa.

Những thực phẩm giúp làm chậm lão hóa da

Nhiều loại thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa nếu được bổ sung thường xuyên:

Đu đủ: Giàu vitamin A, C, E cùng enzyme papain, giúp tẩy tế bào chết, cải thiện độ đàn hồi và làm sáng da.

Cải bó xôi (rau bina): Cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C giúp tăng sinh collagen, giữ da săn chắc.

muon da cang min, it nep nhan Dung bo qua nhung thuc pham nay hinh anh 1
Cải bó xôi là một trong những loại thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa

Cải xoong: Chứa nhiều khoáng chất và vitamin, giúp tăng cường tuần hoàn máu và bảo vệ da trước tác động của gốc tự do.

Bông cải xanh: Giàu vitamin C, K và chất xơ, có tác dụng chống viêm, hỗ trợ sản xuất collagen và cải thiện độ đàn hồi da.

Sô cô la đen: Chứa flavonoid từ ca cao giúp tăng tuần hoàn, giữ ẩm và bảo vệ da trước tia UV. Tuy nhiên, cần hạn chế loại có nhiều đường.

Ớt chuông đỏ: Nguồn vitamin C dồi dào, đồng thời chứa carotenoid giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng và ô nhiễm.

Quả việt quất: Giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, giúp bảo vệ collagen và giảm tổn thương da do môi trường.

Quả óc chó và các loại hạt: Cung cấp omega-3 và vitamin E, giúp chống viêm, giữ ẩm và tăng cường sức khỏe làn da.

Quả bơ: Giàu chất béo lành mạnh và vitamin, giúp dưỡng ẩm, làm mềm da và giảm nếp nhăn.

Quả lựu: Chứa punicalagin - hợp chất giúp bảo vệ collagen và làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai lang: Giàu beta-carotene (tiền vitamin A), hỗ trợ tái tạo tế bào da và cải thiện độ đàn hồi.

Cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá mòi): Nguồn omega-3 dồi dào, giúp giảm viêm, bảo vệ da trước tia UV và hỗ trợ tim mạch.

Nho: Chứa resveratrol giúp bảo vệ collagen và tăng cường độ đàn hồi cho da.

Nước: Dù không phải thực phẩm, nhưng nước đóng vai trò thiết yếu giúp duy trì độ ẩm, hạn chế khô da và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Việc đa dạng hóa thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất béo tốt sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của da. Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với thói quen sinh hoạt khoa học là cách hiệu quả để duy trì làn da tươi trẻ, rạng rỡ theo thời gian.

Làn da căng mịn đón Tết: 5 bí quyết không thể bỏ qua

VOV.VN - Tết không chỉ là dịp để khoác lên mình những bộ trang phục xinh đẹp hay thử kiểu tóc mới, mà còn là thời điểm chăm sóc da để giữ vẻ ngoài tươi sáng. Chuẩn bị làn da từ sớm sẽ giúp chị em tự tin, rạng rỡ khi gặp gỡ người thân và bạn bè trong những ngày đầu năm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
