Muốn giảm cân bằng nước ép cần tây? Đừng bỏ qua những điều này

Thứ Hai, 15:16, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước ép cần tây được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt để hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại thức uống này có thực sự giúp giảm cân và cần lưu ý gì khi sử dụng.

Nước ép cần tây có giúp giảm cân?

Cần tây là loại rau giàu vitamin và khoáng chất như folate, kali, canxi, vitamin A, C, K, B6 cùng nhiều chất xơ và hàm lượng calo thấp. Nhờ vậy, nước ép cần tây thường được đưa vào thực đơn của người muốn kiểm soát cân nặng vì có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Tuy nhiên, chỉ uống nước ép cần tây không thể giúp giảm cân hiệu quả; để đạt kết quả bền vững cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học, tập luyện và lối sống lành mạnh.

Những lợi ích khác của nước ép cần tây

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp: Các hợp chất phytochemical trong cần tây có thể giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu. Đồng thời, hàm lượng kali và magie trong loại rau này cũng góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Cần tây chứa nhiều chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ nhuận tràng và giảm nguy cơ táo bón.

muon giam can bang nuoc ep can tay Dung bo qua nhung dieu nay hinh anh 1
Cần tây là loại rau giàu vitamin và khoáng chất như folate, kali, canxi, vitamin A, C, K, B6 cùng nhiều chất xơ và hàm lượng calo thấp

Tác dụng kháng viêm: Trong cần tây có hợp chất polyacetylene, được cho là có khả năng chống viêm. Vì vậy, nước ép cần tây đôi khi được sử dụng như một thực phẩm hỗ trợ cho người mắc các bệnh viêm xương khớp hoặc viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách và không nên thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Hỗ trợ giảm cholesterol: Một số nghiên cứu cho thấy, cần tây có thể góp phần giảm cholesterol trong máu, dù vẫn cần thêm nhiều bằng chứng khoa học để khẳng định rõ ràng hơn về tác dụng này.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ: Cần tây chứa nhiều magie - khoáng chất có vai trò ổn định hoạt động của hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn và giảm căng thẳng. Nhờ đó, nước ép cần tây có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mất ngủ ở một số người.

Làm đẹp da và tóc: Các vitamin như A và C trong cần tây có thể giúp dưỡng ẩm da đầu, hạn chế gàu và hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, khi sử dụng hợp lý, nước ép cần tây còn có thể góp phần giúp làn da sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Tiềm năng phòng ngừa ung thư: Một số ý kiến cho rằng, cần tây có thể giúp hạn chế nguy cơ hình thành các đột biến tế bào liên quan đến ung thư. Tuy nhiên, nhận định này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu khoa học để xác nhận.

Lưu ý khi sử dụng nước ép cần tây

Dù giàu dinh dưỡng, nước ép cần tây cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu mới uống, có thể kết hợp cần tây với các loại trái cây như táo, dứa, dưa leo để dễ uống hơn. Thức uống này có thể dùng vào nhiều thời điểm trong ngày, nhưng tốt nhất là buổi sáng hoặc sau bữa ăn khoảng 30 phút. Khi chế biến nên chọn cần tây tươi, rõ nguồn gốc và sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi ép. Ngoài ra, không nên uống quá nhiều vì nước ép cần tây chứa khá nhiều natri, tiêu thụ dư thừa có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp và ảnh hưởng đến tim mạch.

Những người không nên uống nước ép cần tây

Một số đối tượng nên hạn chế hoặc tránh sử dụng nước ép cần tây, bao gồm:

Người bị dị ứng với cần tây.

Người mắc các bệnh da liễu như vảy nến, eczema hoặc các tổn thương da nghiêm trọng.

Người mắc bệnh sỏi thận hoặc các vấn đề liên quan đến thận.

Người bị rối loạn tuyến giáp, vì cần tây có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ i-ốt.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nước ép cần tây giảm cân bằng nước ép cần tây cần tây tốt cho sức khỏe
