Muốn siết dáng hiệu quả? Thử ngay 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ này

Nguyên tắc dinh dưỡng giúp tăng cơ

Protein là yếu tố cốt lõi giúp xây dựng cơ bắp, nên bổ sung khoảng 1,5-2g/kg cân nặng mỗi ngày. Đồng thời, cần cung cấp đủ calo từ các thực phẩm lành mạnh như yến mạch, khoai lang, gạo lứt. Việc tập luyện đúng cách kết hợp nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển cơ.

Nguyên tắc giảm mỡ hiệu quả

Giảm mỡ hiệu quả cần tạo thâm hụt calo khoảng 500-1.000 calo/ngày, kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm ít năng lượng. Bổ sung đủ protein giúp giữ cơ, đồng thời kết hợp tập tạ và cardio để tăng đốt mỡ. Uống 2-3 lít nước mỗi ngày cũng hỗ trợ trao đổi chất và giảm cảm giác đói.

Có thể thấy, việc xây dựng thực đơn khoa học không chỉ giúp tối ưu hiệu quả tập luyện mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể

Cân đối các nhóm dưỡng chất

Một chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ cần đảm bảo đủ ba nhóm chất chính: protein, carbohydrate và chất béo.

Protein: Giúp tái tạo và phát triển cơ bắp, nên được phân bổ đều trong các bữa ăn.

Carbohydrate: Là nguồn cung cấp năng lượng chính, đặc biệt trong quá trình tập luyện. Nên ưu tiên carb phức tạp như gạo lứt, yến mạch, khoai lang để duy trì năng lượng ổn định.

Chất béo: Cần thiết cho hoạt động nội tiết và hấp thu vitamin. Nên hạn chế chất béo bão hòa, thay bằng chất béo tốt từ cá hồi, hạt, dầu thực vật.

Gợi ý 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ

Thực đơn 1

Sáng: Sữa đậu nành, trứng luộc, bánh mì đen

Trưa: Cơm trắng, thịt heo, rau xanh, chuối

Bữa phụ: Bánh mì nguyên cám, sinh tố bơ

Tối: Cơm gạo lứt, thịt bò, súp lơ, táo

Bữa phụ tối: Sữa không đường

Thực đơn 2

Sáng: Trứng ốp la, sữa, chuối

Trưa: Cơm gạo lứt, ức gà nướng, salad

Bữa phụ: Đậu luộc, khoai lang

Tối: Cá ngừ, rau bina

Bữa phụ tối: Táo, sữa chua

Thực đơn 3

Sáng: Sữa không đường, phở

Trưa: Cơm gạo lứt, cá hồi áp chảo, rau cần

Bữa phụ: Ngô luộc, nước ép cần tây

Tối: Măng tây xào, thịt bò, lê

Bữa phụ tối: Mâm xôi, việt quất

Thực đơn 4

Sáng: Sữa không béo

Trưa: Cơm trắng, bò viên sốt cà chua, củ cải luộc

Bữa phụ: Sữa tươi không đường, socola đen

Tối: Chuối, salad cá hồi

Bữa phụ tối: Hạnh nhân, sinh tố cam.