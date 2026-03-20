Muốn siết dáng hiệu quả? Thử ngay 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ này

Thứ Sáu, 09:22, 20/03/2026
VOV.VN - Muốn tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả, tập luyện thôi chưa đủ mà cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là những nguyên tắc ăn uống và thực đơn gợi ý giúp cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe.

Nguyên tắc dinh dưỡng giúp tăng cơ

Protein là yếu tố cốt lõi giúp xây dựng cơ bắp, nên bổ sung khoảng 1,5-2g/kg cân nặng mỗi ngày. Đồng thời, cần cung cấp đủ calo từ các thực phẩm lành mạnh như yến mạch, khoai lang, gạo lứt. Việc tập luyện đúng cách kết hợp nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển cơ.

Nguyên tắc giảm mỡ hiệu quả

Giảm mỡ hiệu quả cần tạo thâm hụt calo khoảng 500-1.000 calo/ngày, kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm ít năng lượng. Bổ sung đủ protein giúp giữ cơ, đồng thời kết hợp tập tạ và cardio để tăng đốt mỡ. Uống 2-3 lít nước mỗi ngày cũng hỗ trợ trao đổi chất và giảm cảm giác đói.

Có thể thấy, việc xây dựng thực đơn khoa học không chỉ giúp tối ưu hiệu quả tập luyện mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể

Cân đối các nhóm dưỡng chất

Một chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ cần đảm bảo đủ ba nhóm chất chính: protein, carbohydrate và chất béo.

Protein: Giúp tái tạo và phát triển cơ bắp, nên được phân bổ đều trong các bữa ăn.

Carbohydrate: Là nguồn cung cấp năng lượng chính, đặc biệt trong quá trình tập luyện. Nên ưu tiên carb phức tạp như gạo lứt, yến mạch, khoai lang để duy trì năng lượng ổn định.

Chất béo: Cần thiết cho hoạt động nội tiết và hấp thu vitamin. Nên hạn chế chất béo bão hòa, thay bằng chất béo tốt từ cá hồi, hạt, dầu thực vật.

Gợi ý 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ

Thực đơn 1

Sáng: Sữa đậu nành, trứng luộc, bánh mì đen

Trưa: Cơm trắng, thịt heo, rau xanh, chuối

Bữa phụ: Bánh mì nguyên cám, sinh tố bơ

Tối: Cơm gạo lứt, thịt bò, súp lơ, táo

Bữa phụ tối: Sữa không đường

Thực đơn 2

Sáng: Trứng ốp la, sữa, chuối

Trưa: Cơm gạo lứt, ức gà nướng, salad

Bữa phụ: Đậu luộc, khoai lang

Tối: Cá ngừ, rau bina

Bữa phụ tối: Táo, sữa chua

Thực đơn 3

Sáng: Sữa không đường, phở

Trưa: Cơm gạo lứt, cá hồi áp chảo, rau cần

Bữa phụ: Ngô luộc, nước ép cần tây

Tối: Măng tây xào, thịt bò, lê

Bữa phụ tối: Mâm xôi, việt quất

Thực đơn 4

Sáng: Sữa không béo

Trưa: Cơm trắng, bò viên sốt cà chua, củ cải luộc

Bữa phụ: Sữa tươi không đường, socola đen

Tối: Chuối, salad cá hồi

Bữa phụ tối: Hạnh nhân, sinh tố cam.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ăn thế nào để vừa lên cơ vừa xuống mỡ? 5 nguyên tắc nhiều người tập gym chưa biết
Ăn thế nào để vừa lên cơ vừa xuống mỡ? 5 nguyên tắc nhiều người tập gym chưa biết

VOV.VN - Sở hữu thân hình săn chắc, cân đối là mục tiêu của nhiều người tập gym. Tuy nhiên, chỉ chăm chỉ tập luyện là chưa đủ. Để tăng cơ, giảm mỡ bền vững, chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quyết định, thậm chí chiếm phần lớn thành công của quá trình này.

Ăn thế nào để vừa lên cơ vừa xuống mỡ? 5 nguyên tắc nhiều người tập gym chưa biết

Ăn thế nào để vừa lên cơ vừa xuống mỡ? 5 nguyên tắc nhiều người tập gym chưa biết

VOV.VN - Sở hữu thân hình săn chắc, cân đối là mục tiêu của nhiều người tập gym. Tuy nhiên, chỉ chăm chỉ tập luyện là chưa đủ. Để tăng cơ, giảm mỡ bền vững, chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò quyết định, thậm chí chiếm phần lớn thành công của quá trình này.

Thực phẩm giúp đốt mỡ và khiến cơ bụng săn chắc
Thực phẩm giúp đốt mỡ và khiến cơ bụng săn chắc

VOV.VN - Protein là một trong những chất cần thiết mà mỗi người cần bổ sung cho cơ thể, đặc biệt là với những người đang muốn giảm mỡ, tăng cơ.

Thực phẩm giúp đốt mỡ và khiến cơ bụng săn chắc

Thực phẩm giúp đốt mỡ và khiến cơ bụng săn chắc

VOV.VN - Protein là một trong những chất cần thiết mà mỗi người cần bổ sung cho cơ thể, đặc biệt là với những người đang muốn giảm mỡ, tăng cơ.

Những thực phẩm “nuôi” cơ bắp mà người tập gym nên biết
Những thực phẩm “nuôi” cơ bắp mà người tập gym nên biết

VOV.VN - Muốn sở hữu cơ bắp săn chắc, việc tập luyện trong phòng gym là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, giàu protein và vi chất thiết yếu, đóng vai trò then chốt giúp cơ bắp phát triển, phục hồi và tăng sức mạnh bền vững.

Những thực phẩm “nuôi” cơ bắp mà người tập gym nên biết

Những thực phẩm “nuôi” cơ bắp mà người tập gym nên biết

VOV.VN - Muốn sở hữu cơ bắp săn chắc, việc tập luyện trong phòng gym là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, giàu protein và vi chất thiết yếu, đóng vai trò then chốt giúp cơ bắp phát triển, phục hồi và tăng sức mạnh bền vững.

