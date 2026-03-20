Muốn siết dáng hiệu quả? Thử ngay 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ này
VOV.VN - Muốn tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả, tập luyện thôi chưa đủ mà cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là những nguyên tắc ăn uống và thực đơn gợi ý giúp cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe.
Nguyên tắc dinh dưỡng giúp tăng cơ
Protein là yếu tố cốt lõi giúp xây dựng cơ bắp, nên bổ sung khoảng 1,5-2g/kg cân nặng mỗi ngày. Đồng thời, cần cung cấp đủ calo từ các thực phẩm lành mạnh như yến mạch, khoai lang, gạo lứt. Việc tập luyện đúng cách kết hợp nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển cơ.
Nguyên tắc giảm mỡ hiệu quả
Giảm mỡ hiệu quả cần tạo thâm hụt calo khoảng 500-1.000 calo/ngày, kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm ít năng lượng. Bổ sung đủ protein giúp giữ cơ, đồng thời kết hợp tập tạ và cardio để tăng đốt mỡ. Uống 2-3 lít nước mỗi ngày cũng hỗ trợ trao đổi chất và giảm cảm giác đói.
Cân đối các nhóm dưỡng chất
Một chế độ ăn tăng cơ giảm mỡ cần đảm bảo đủ ba nhóm chất chính: protein, carbohydrate và chất béo.
Protein: Giúp tái tạo và phát triển cơ bắp, nên được phân bổ đều trong các bữa ăn.
Carbohydrate: Là nguồn cung cấp năng lượng chính, đặc biệt trong quá trình tập luyện. Nên ưu tiên carb phức tạp như gạo lứt, yến mạch, khoai lang để duy trì năng lượng ổn định.
Chất béo: Cần thiết cho hoạt động nội tiết và hấp thu vitamin. Nên hạn chế chất béo bão hòa, thay bằng chất béo tốt từ cá hồi, hạt, dầu thực vật.
Gợi ý 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ
Thực đơn 1
Sáng: Sữa đậu nành, trứng luộc, bánh mì đen
Trưa: Cơm trắng, thịt heo, rau xanh, chuối
Bữa phụ: Bánh mì nguyên cám, sinh tố bơ
Tối: Cơm gạo lứt, thịt bò, súp lơ, táo
Bữa phụ tối: Sữa không đường
Thực đơn 2
Sáng: Trứng ốp la, sữa, chuối
Trưa: Cơm gạo lứt, ức gà nướng, salad
Bữa phụ: Đậu luộc, khoai lang
Tối: Cá ngừ, rau bina
Bữa phụ tối: Táo, sữa chua
Thực đơn 3
Sáng: Sữa không đường, phở
Trưa: Cơm gạo lứt, cá hồi áp chảo, rau cần
Bữa phụ: Ngô luộc, nước ép cần tây
Tối: Măng tây xào, thịt bò, lê
Bữa phụ tối: Mâm xôi, việt quất
Thực đơn 4
Sáng: Sữa không béo
Trưa: Cơm trắng, bò viên sốt cà chua, củ cải luộc
Bữa phụ: Sữa tươi không đường, socola đen
Tối: Chuối, salad cá hồi
Bữa phụ tối: Hạnh nhân, sinh tố cam.