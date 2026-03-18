Nam giới có nên uống nhiều sữa đậu nành? Sự thật ít người biết

Thứ Tư, 11:22, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sữa đậu nành là thức uống quen thuộc được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến cho rằng, nam giới uống sữa đậu nành có thể không tốt cho sức khỏe. Thực hư điều này thế nào?

Lợi ích của sữa đậu nành đối với nam giới

Đậu nành là thực phẩm giàu protein, ít chất béo và chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Khi sử dụng với lượng hợp lý, sữa đậu nành mang lại nhiều lợi ích cho nam giới.

Hỗ trợ giảm cholesterol xấu: Các thành phần như saponin, isoflavone và protein trong sữa đậu nành có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Tăng cường sức khỏe xương: Đậu nành chứa isoflavone - hợp chất có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Việc bổ sung đậu nành hợp lý giúp giảm nguy cơ loãng xương và góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.

nam gioi co nen uong nhieu sua dau nanh su that it nguoi biet hinh anh 1
Sữa đậu nành là thức uống giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách

Giảm nguy cơ một số bệnh ung thư: Isoflavone trong đậu nành có đặc tính chống oxy hóa và có thể hỗ trợ điều hòa hormone trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy, hợp chất này có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Tốt cho tim mạch và kiểm soát đường huyết: Đậu nành có chỉ số đường huyết thấp, do đó không làm tăng đường huyết đột ngột. Đồng thời, các dưỡng chất trong sữa đậu nành giúp giảm viêm, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Arginine và isoflavone trong đậu nành có thể góp phần cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Nam giới uống quá nhiều sữa đậu nành có thể gây ảnh hưởng gì?

Dù có nhiều lợi ích, việc tiêu thụ sữa đậu nành quá mức vẫn có thể gây ra một số tác động không mong muốn.

Ảnh hưởng đến cân bằng hormone: Isoflavone trong đậu nành có cấu trúc tương tự hormone estrogen. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, hợp chất này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone trong cơ thể, làm giảm nồng độ testosterone ở một số nam giới.

Gây khó chịu cho hệ tiêu hóa: Một số hợp chất trong đậu nành có thể ức chế enzyme tiêu hóa protein. Khi sử dụng quá nhiều, điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón ở một số người.

Ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất: Đậu nành chứa axit phytic - hợp chất có thể cản trở quá trình hấp thu các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, magie và canxi nếu tiêu thụ quá mức.

Tác động đến chức năng tuyến giáp: Isoflavone trong đậu nành có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu i-ốt của cơ thể. Với những người có vấn đề về tuyến giáp, việc uống quá nhiều sữa đậu nành có thể làm tình trạng trở nên phức tạp hơn.

Nam giới nên uống sữa đậu nành như thế nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nam giới hoàn toàn có thể uống sữa đậu nành, miễn là sử dụng ở mức hợp lý. Không nên lạm dụng thức uống này trong thời gian dài hoặc uống quá nhiều mỗi ngày.

Ngoài ra, những người có cơ địa dị ứng với đậu nành hoặc đang mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nhìn chung, sữa đậu nành là thức uống giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

sua_dau_nanh.jpg

Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Sự thật chị em cần biết

VOV.VN - Sữa đậu nành là thức uống quen thuộc với nhiều người, đặc biệt được phái nữ ưa chuộng nhờ hương vị dễ uống và nhiều lợi ích sức khỏe. Không ít chị em còn coi đây là “bí quyết” cải thiện vòng 1. Vậy thực sự uống sữa đậu nành có làm tăng kích thước vòng ngực hay không?

