Chuyên gia chỉ cách chữa bệnh 'khó nói' của quý ông

Ông Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính kể về trường hợp một bệnh nhân gần đây nhất tìm đến trung tâm.

Ông Toàn cho biết: "Anh C, 32 tuổi tới trung tâm tư vấn trong tâm trạng đau khổ vì vừa mới cưới vợ nhưng chưa bao giờ anh làm tròn bổn phận của người đàn ông.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính.

Anh cảm thấy xấu hổ, tự ti. Khi hỏi ra mới biết anh C. từ thời thanh thiếu niên đã có thói quen xem phim sex và thủ dâm quá nhiều".

May mắn cho anh C, chị H. vợ anh C. là một người phụ nữ rất biết đồng cảm. Thay vì hờn dỗi, trách móc, cấm vận... chị lại động viên và khích lệ chồng hết mực. Hai vợ chồng chị đi tìm các loại thuốc, nào là thuốc xịt, nào là thuốc nam, ăn nhiều cá loại thực phẩm mọi người vẫn mach như: trứng vịt lộn, hải sản… nhưng tình trạng đó vẫn không cải thiện.

Chị H. phải thường xuyên theo dõi các thông tin sức khỏe trên mạng với hy vọng gặp được một giải pháp hữu hiệu cho nỗi niềm khó nói của chồng.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn lý giải, nhiều người bất lực đã tự thử dùng nhiều loại như uống thuốc hay tự mua thuốc xịt tuy nhiên, những biện pháp đó chỉ giúp ích được một thời gian ngắn, thậm chí là có hại.

Khi nào mới cần thủ dâm?

TS. Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Tư vấn Phát triển vì sức khỏe cộng đồng cho biết, gần như 100% nam giới trong độ tuổi dậy thì đều đã từng có lần thủ dâm.

TS Trưởng cho rằng: "Thủ dâm là một nhu cầu sinh lý bình thường, tự nhiên ở trẻ nam. Cơ thể trẻ đã đủ khả năng sản xuất ra tinh trùng vì vậy, việc thủ dâm là việc giải tỏa tự nhiên tuy nhiên cần đúng liều lượng. Nếu lạm dụng thủ dâm, trẻ sẽ ảnh hưởng tới học tập và ảnh hưởng tới vô sinh sau này".

Theo TS. Nguyễn Thiện Trưởng lý giải, thủ dâm thời gian kéo dài sẽ dẫn tới vô sinh sau này do xuất tinh sớm hoặc không xuất tinh được khi quan hệ tình dục.

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn cho biết, trẻ nam đang tuổi mới lớn nên hạn chế thủ dâm tới mức tối thiểu.

Dấu hiệu cho thấy thủ dâm đã ở mức quá đà là ngày hôm sau khi thủ dâm nếu thấy mệt mỏi, uể oải, tinh thần không tốt thì chính tỏ việc thủ dâm có thể đã quá liều lượng và tác động xấu tới sức khỏe, cần phải dừng ngay việc thủ dâm lại.

Còn nếu thấy sau khi thực hiện mà tinh thần thoải mái, cơ thể bình thường, khỏe mạnh thì chứng tỏ việc thủ dâm đó là không bị quá đà, có tác dụng tốt.

Dùng thuốc chưa hẳn đã giải quyết tận gốc

Theo Ths.BS Hoàng Văn Hậu - Khoa Tiết niệu, Nam khoa Đại học Y Hà Nội, muốn cải thiện lâu dài tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, dùng thuốc chưa chưa hẳn đã giải quyết tận gốc vấn đề.

Ths. Hậu cho hay: Hiện nay, trên thị trường hầu như thuốc dạng xịt là những thuốc do người dùng tự mua hàng trôi nổi, truyền tay hoặc ký gửi thì hiệu quả rất khó đánh giá.

Tới hơn 90% là thuốc mua trên mạng. Nhiều trang mạng quảng cáo: thuốc sản xuất từ Anh, Mỹ, Nga nhưng thực chất là toàn thuốc Trung Quốc. Dùng thuốc xịt trôi nổi có thể khiến cho dương vật bị sưng, phù nề.

Ths. Hậu cho biết: "Muốn cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, cần tăng nội lực cho nam giới bằng cách kết hợp nhiều biện pháp một lúc như có chế độ dinh dưỡng, luyện tập khoa học, sử dụng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc thiên nhiên, không cần dùng thuốc.

Một trong những biện pháp tập luyện cho “cậu nhỏ” đối với những người bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hiện nay là việc sử dụng máy ED 1000 với công nghệ sóng xung kích tần số thấp tác động vào các mạch máu, các mô, các thể hang, cơ xốp trong dương vật".

Sóng xung kích tần số thấp làm khai thông các mạch máu, giãn nở các mạch máu bị tắc, đồng thời tái tạo lạ ác hệ thống mao mạch ở dương vật. Những người đang bị rối loạn cương hầu như máu không thể bơm tới các mao mạch hoặc bơm rất ít.

Sự tác động của song cao tần giúp khai thông các mao mạch của dương vật bị tắc đồng thời khiến các mạch máu ở dương vật giãn nở to hơn, làm cho máu được bơm đầy, khiến dương vật cương cứng hơn.

Sử dụng biện pháp với công nghệ sóng xung kích tần số thấp còn có tác dụng sửa chữa những tổn thương ở dương vật như chữa được tình trạng cong, vẹo dương vật. Một liệu trình điều trị phù hợp thường từ 6 tới 12 lần. Thường sẽ chạy 2 ngày liên tục và sau đó nghỉ 1 ngày./.

