Nam thanh niên 18 tuổi co giật, hôn mê sâu do bôi thuốc tê khi phun xăm

Thứ Ba, 16:13, 26/05/2026
VOV.VN - Nam thanh niên 18 tuổi ở Đồng Tháp rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi bôi thuốc tê để phun xăm vùng lưng. Nhờ cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Thông tin ban đầu, chỉ sau khoảng 15 phút bôi thuốc tê, người thanh niên bắt đầu phản ứng dữ dội: chóng mặt dữ dội, mất phương hướng; lên cơn co giật liên tục; toàn thân tím tái do thiếu oxy, rơi vào trạng thái lơ mơ, hôn mê sâu.

nam thanh nien 18 tuoi co giat, hon me sau do boi thuoc te khi phun xam hinh anh 1
Đồng Tháp cứu sống thanh niên sốc phản vệ độ III do thuốc tê phun xăm. Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện ở Đồng Tháp để cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phác đồ cấp cứu sốc phản vệ khẩn cấp. Nhờ sự nhạy bén và chuyên môn cao của ê-kíp y bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tốt. Thành công này một lần nữa khẳng định năng lực cấp cứu toàn diện, kịp thời trước các ca bệnh chuyển biến phức tạp nhất của đội ngũ y tế bệnh viện.

Sốc phản vệ do thuốc tê là một trong những tai biến y khoa nguy hiểm nhất. Nó diễn ra rất nhanh, chuyển biến đột ngột và nếu không được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng", tỉ lệ tử vong là cực kỳ cao.

Người dân cần cực kỳ thận trọng khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc gây tê, gây mê. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Tag: sốc phản vệ thuốc tê phun xăm thẩm mỹ sốc phản vệ khi phun xăm
Tin liên quan

Sốc phản vệ, một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
VOV.VN - Một bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tháo dụng cụ kết hợp xương ở cẳng chân phải. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, sau khi được gây tê tủy sống, bệnh nhân bị sốc phản vệ và tử vong.

Tử vong nghi sốc phản vệ sau phẫu thuật trong nhà trọ gần bệnh viện
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ nữ bệnh nhân tử vong tại khu nhà trọ gần Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức), nghi do sốc phản vệ thuốc.

Bé 2 tháng ở Bình Dương sốc phản vệ: Đề nghị đình chỉ trung tâm tiêm chủng
VOV.VN - Ngày 5/5, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Hội đồng đánh giá tai biến sau tiêm chủng tỉnh đã có kết luận về việc bé L.A.N (2 tháng tuổi ở TP. Bến Cát) bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine.

