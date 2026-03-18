Ngày “đèn đỏ” nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể dễ chịu hơn?

Những thực phẩm nên hạn chế trong ngày kinh nguyệt

Thực phẩm chứa caffeine

Trong những ngày kinh nguyệt, phụ nữ nên hạn chế các loại đồ uống và thực phẩm chứa caffeine như cà phê, trà đặc hay nước tăng lực. Caffeine có thể khiến cơ thể giữ nước, gây đầy hơi và làm co mạch máu, từ đó dễ dẫn đến đau đầu hoặc căng thẳng. Ngoài ra, chất này cũng có thể khiến các vấn đề tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt với những người dễ bị tiêu chảy trong kỳ kinh.

Đồ ngọt

Tiêu thụ nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, tâm trạng thất thường và dễ cáu gắt. Vì vậy, chị em nên kiểm soát lượng đồ ngọt trong khẩu phần ăn khi đến kỳ kinh nguyệt.

Rượu, bia

Rượu bia có thể làm cơ thể mất nước, gây đầy bụng, đau đầu, thậm chí buồn nôn hoặc tiêu chảy. Điều này khiến các triệu chứng trong kỳ kinh trở nên nặng nề hơn, vì vậy tốt nhất nên hạn chế đồ uống có cồn trong thời gian này.

Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ góp phần giảm bớt cảm giác khó chịu và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trong suốt chu kỳ

Thức ăn cay nóng

Các món ăn quá cay có thể kích thích dạ dày, gây đầy hơi, buồn nôn hoặc khó chịu. Vì vậy, trong những ngày kinh nguyệt, nên giảm bớt các món ăn cay nóng để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm như xúc xích, thịt nguội, phô mai hay các loại sốt đóng hộp thường chứa nhiều muối và chất bảo quản. Hàm lượng natri cao dễ khiến cơ thể giữ nước, gây đầy bụng và khó chịu.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố, làm tăng nguy cơ đau bụng kinh và chuột rút. Bên cạnh đó, ăn nhiều đồ chiên rán còn không tốt cho sức khỏe tim mạch và dễ gây tăng cân.

Những thực phẩm nên bổ sung trong ngày “đèn đỏ”

Uống đủ nước: Bổ sung đủ nước là điều rất quan trọng trong kỳ kinh nguyệt. Uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ đau đầu, chuột rút và hỗ trợ cơ thể hoạt động ổn định hơn.

Trái cây tươi: Trong những ngày này, phụ nữ thường có xu hướng thèm ăn. Các loại trái cây như táo, lê, dứa… không chỉ giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Rau lá xanh: Cơ thể phụ nữ có thể bị thiếu sắt trong thời gian hành kinh, đặc biệt với những người có lượng máu kinh nhiều. Rau lá xanh đậm như rau bina, cải bó xôi, cải xanh… chứa nhiều sắt, magie và chất xơ, giúp bổ sung dưỡng chất và giảm tình trạng mệt mỏi.

Gừng: Gừng có tác dụng giảm buồn nôn và hỗ trợ giảm đau bụng kinh. Một cốc trà gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nên sử dụng ở mức vừa phải để tránh gây ợ nóng hoặc kích ứng dạ dày.

Thịt gà: Thịt gà là nguồn cung cấp protein và sắt dồi dào, giúp cơ thể bổ sung năng lượng và hạn chế cảm giác mệt mỏi trong những ngày hành kinh.

Cá: Cá chứa nhiều protein, sắt và axit béo Omega-3. Những dưỡng chất này không chỉ giúp bổ sung sắt mà còn hỗ trợ giảm đau bụng kinh và cải thiện tâm trạng.

Các loại đậu: Đậu là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, vitamin nhóm B và sắt. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ chuột rút và cải thiện tâm trạng trong kỳ kinh.

Sữa chua: Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, thực phẩm này cũng cung cấp canxi, magie và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.