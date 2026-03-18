中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày “đèn đỏ” nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể dễ chịu hơn?

Thứ Tư, 09:12, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong những ngày kinh nguyệt, nhiều phụ nữ gặp phải các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, đầy hơi hay mệt mỏi. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp giảm bớt khó chịu và giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày “đèn đỏ”.

Những thực phẩm nên hạn chế trong ngày kinh nguyệt

Thực phẩm chứa caffeine

Trong những ngày kinh nguyệt, phụ nữ nên hạn chế các loại đồ uống và thực phẩm chứa caffeine như cà phê, trà đặc hay nước tăng lực. Caffeine có thể khiến cơ thể giữ nước, gây đầy hơi và làm co mạch máu, từ đó dễ dẫn đến đau đầu hoặc căng thẳng. Ngoài ra, chất này cũng có thể khiến các vấn đề tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt với những người dễ bị tiêu chảy trong kỳ kinh.

Đồ ngọt

Tiêu thụ nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, tâm trạng thất thường và dễ cáu gắt. Vì vậy, chị em nên kiểm soát lượng đồ ngọt trong khẩu phần ăn khi đến kỳ kinh nguyệt.

Rượu, bia

Rượu bia có thể làm cơ thể mất nước, gây đầy bụng, đau đầu, thậm chí buồn nôn hoặc tiêu chảy. Điều này khiến các triệu chứng trong kỳ kinh trở nên nặng nề hơn, vì vậy tốt nhất nên hạn chế đồ uống có cồn trong thời gian này.

ngay den do nen an gi, kieng gi de co the de chiu hon hinh anh 1
Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ góp phần giảm bớt cảm giác khó chịu và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trong suốt chu kỳ

Thức ăn cay nóng

Các món ăn quá cay có thể kích thích dạ dày, gây đầy hơi, buồn nôn hoặc khó chịu. Vì vậy, trong những ngày kinh nguyệt, nên giảm bớt các món ăn cay nóng để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm như xúc xích, thịt nguội, phô mai hay các loại sốt đóng hộp thường chứa nhiều muối và chất bảo quản. Hàm lượng natri cao dễ khiến cơ thể giữ nước, gây đầy bụng và khó chịu.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố, làm tăng nguy cơ đau bụng kinh và chuột rút. Bên cạnh đó, ăn nhiều đồ chiên rán còn không tốt cho sức khỏe tim mạch và dễ gây tăng cân.

Những thực phẩm nên bổ sung trong ngày “đèn đỏ”

Uống đủ nước: Bổ sung đủ nước là điều rất quan trọng trong kỳ kinh nguyệt. Uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ đau đầu, chuột rút và hỗ trợ cơ thể hoạt động ổn định hơn.

Trái cây tươi: Trong những ngày này, phụ nữ thường có xu hướng thèm ăn. Các loại trái cây như táo, lê, dứa… không chỉ giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Rau lá xanh: Cơ thể phụ nữ có thể bị thiếu sắt trong thời gian hành kinh, đặc biệt với những người có lượng máu kinh nhiều. Rau lá xanh đậm như rau bina, cải bó xôi, cải xanh… chứa nhiều sắt, magie và chất xơ, giúp bổ sung dưỡng chất và giảm tình trạng mệt mỏi.

Gừng: Gừng có tác dụng giảm buồn nôn và hỗ trợ giảm đau bụng kinh. Một cốc trà gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nên sử dụng ở mức vừa phải để tránh gây ợ nóng hoặc kích ứng dạ dày.

Thịt gà: Thịt gà là nguồn cung cấp protein và sắt dồi dào, giúp cơ thể bổ sung năng lượng và hạn chế cảm giác mệt mỏi trong những ngày hành kinh.

: Cá chứa nhiều protein, sắt và axit béo Omega-3. Những dưỡng chất này không chỉ giúp bổ sung sắt mà còn hỗ trợ giảm đau bụng kinh và cải thiện tâm trạng.

Các loại đậu: Đậu là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, vitamin nhóm B và sắt. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ chuột rút và cải thiện tâm trạng trong kỳ kinh.

Sữa chua: Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, thực phẩm này cũng cung cấp canxi, magie và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ngày đèn đỏ nên ăn gì ngày kinh nguyệt lựa chọn thực phẩm phù hợp phụ nữ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Kinh nguyệt phụ thuộc vào thuốc ở nữ trẻ tuổi: Nguyên nhân, hướng điều trị lâu dài
VOV.VN - Con gái tôi 19 tuổi nhưng kinh nguyệt không ổn định. Nếu uống thuốc điều trị như bác sĩ kê thì con có kinh nguyệt nhưng nếu dừng thuốc thì lại không có nữa. Chẳng lẽ cháu cứ phải dùng thuốc mãi. Nhân vật xin ý kiến tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải giúp giải quyết vấn đề của mình.

Mãn kinh xong có kinh nguyệt lại, liệu có nguy hiểm như thế nào?
VOV.VN - Vợ tôi năm nay gần 60 tuổi và đã mất kinh được mấy tháng. Thế nhưng mấy tháng sau lại thấy kinh nguyệt. Liệu có nguy hiểm đáng lo không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ giúp giải thích những băn khoăn và tư vấn cho nhân vật.

Con gái tôi 22 tuổi, đột nhiên mất kinh nguyệt mấy tháng nay
VOV.VN - Con gái tôi 22 tuổi, đột nhiên mất kinh nguyệt mấy tháng nay. Như vậy tôi có nên đưa cháu đi khám và khám ở bệnh viện nào thì tốt? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức lý giải thắc mắc và đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe