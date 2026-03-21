Ngồi nhiều, ít vận động, cô gái trẻ suýt liệt vì thoát vị đĩa đệm cổ

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm), trực tiếp thăm khám cho nữ bệnh nhân trẻ với tình trạng đau cổ vai gáy kéo dài, diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

PGS-TS.Nguyễn Lê Bảo Tiến thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: baodautu).

Theo chia sẻ, ban đầu bệnh nhân chỉ thấy đau sau khi ngủ dậy. Do từng bị đau lưng, chị cho rằng đây là triệu chứng thông thường do làm việc nhiều với máy tính nên không đi khám sớm. Các biện pháp như bấm huyệt, châm cứu được áp dụng nhưng không cải thiện.

Khoảng thời gian sau đó, cơn đau tăng dần, kéo dài cả ngày lẫn đêm. Đỉnh điểm, bệnh nhân gần như không thể trở mình, không thể tự ngồi dậy hay bước xuống giường vào buổi sáng, buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ mức độ nặng. Đáng chú ý, theo PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, khối thoát vị chèn ép tới khoảng 2/3 tủy sống - mức độ rất nguy hiểm, có nguy cơ dẫn tới liệt nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Chuyên gia nhận định, đây là trường hợp điển hình cho xu hướng trẻ hóa bệnh lý cột sống hiện nay, đặc biệt ở nhóm dân văn phòng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ít vận động, ngồi lâu, kết hợp với các yếu tố như thức khuya, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, sử dụng rượu bia… khiến quá trình thoái hóa cột sống diễn ra sớm hơn.

Về cơ chế, đĩa đệm có thể bắt đầu thoái hóa từ rất sớm do mất nước. Khi đó, khả năng đàn hồi và hấp thu lực suy giảm, khiến các áp lực dồn trực tiếp lên cột sống. Chỉ cần động tác sai tư thế như cúi gập cổ, xoay người đột ngột hoặc mang vác không đúng cách cũng có thể gây rách đĩa đệm, dẫn đến thoát vị.

Các bác sĩ cảnh báo, những dấu hiệu như đau kéo dài không dứt, đau tăng về đêm, mất ngủ vì đau, cổ co cứng, yếu tay hoặc đau lan theo rễ thần kinh là những biểu hiện nguy hiểm, cần đi khám sớm.

Nếu không được can thiệp kịp thời, đặc biệt với các tổn thương tủy cổ, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ liệt, đau thần kinh mạn tính và suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống.

Để phòng ngừa, các chuyên gia khuyến cáo người làm việc văn phòng nên duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài, đồng thời tập luyện các bài tăng cường cơ trung tâm để hỗ trợ cột sống.

Quan trọng hơn, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.