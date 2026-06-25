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Người thoái hóa cột sống lưng cần tránh những món ăn nào?

Thứ Năm, 09:19, 25/06/2026
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VOV.VN - Chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn đến quá trình kiểm soát thoái hóa cột sống lưng. Việc hạn chế một số thực phẩm không phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng, hỗ trợ cải thiện triệu chứng và bảo vệ sức khỏe cột sống.

Thoái hóa cột sống lưng không nên ăn gì?

Sự tiến triển của thoái hóa cột sống thắt lưng có thể chịu ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống hàng ngày. Việc tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm chứa thành phần không có lợi hoặc làm gia tăng các phản ứng viêm trong cơ thể có thể khiến tình trạng đau nhức trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện nay, thoái hóa cột sống không chỉ gặp ở người cao tuổi mà còn ngày càng phổ biến ở nhân viên văn phòng và người trẻ. Vì vậy, việc tìm hiểu những thực phẩm cần hạn chế là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cột sống.

Các loại thịt đỏ

Thịt đỏ chứa hàm lượng protein và purin cao. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ tích tụ tinh thể urat tại các khớp, gây ảnh hưởng xấu đến hệ xương khớp. Vì vậy, người bị thoái hóa cột sống lưng nên hạn chế các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt dê, thịt chó… để giảm áp lực lên cột sống và hạn chế nguy cơ mắc thêm các bệnh lý như gout.

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Người bị thoái hóa cột sống lưng nên kiêng ăn thịt đỏ, các loại thịt chế biến sẵn...

Các loại đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh là lựa chọn yêu thích của nhiều người bởi hương vị hấp dẫn và sự tiện lợi. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa và các thành phần chế biến sẵn, không có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên.

Đối với người bị thoái hóa cột sống lưng, việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh có thể làm tăng tình trạng viêm, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của các mô và khiến các triệu chứng đau nhức trở nên rõ rệt hơn.

Thực phẩm giàu tinh bột

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt là tinh bột tinh chế, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và gây áp lực lên cột sống. Bên cạnh đó, lượng đường trong máu tăng cao còn có thể thúc đẩy phản ứng viêm, khiến triệu chứng đau do thoái hóa cột sống trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người bệnh nên kiểm soát lượng tinh bột trong chế độ ăn hàng ngày.

Đồ ăn nhiều đường và muối

Đường và muối là những gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm đậm đà. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức hai loại gia vị này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Đối với người mắc thoái hóa cột sống lưng, chế độ ăn chứa quá nhiều đường và muối có thể khiến cơ thể dễ xuất hiện các phản ứng viêm, làm tăng cảm giác đau nhức và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, người bệnh cần kiểm soát lượng đường và muối trong khẩu phần ăn để hỗ trợ quá trình điều trị.

Một số lưu ý dinh dưỡng cho người thoái hóa cột sống lưng

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học giúp kiểm soát triệu chứng, làm chậm quá trình thoái hóa và duy trì sức khỏe xương khớp. Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi sạch, giàu dưỡng chất, hạn chế các món chiên xào nhiều dầu mỡ, duy trì thói quen ăn uống điều độ, tránh ăn quá no và có thể bổ sung trái cây, sữa chua hoặc các loại hạt trong bữa phụ. Đồng thời, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với việc tập luyện thể dục phù hợp để tăng cường sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ bảo vệ cột sống.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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