Nguyên nhân chính gây nên bệnh đau dạ dày mãn tính của người Việt

1. Sinh hoạt không đúng giờ.

Cũng như toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, dạ dày cũng là một cỗ máy rất đúng giờ giấc. Đến một thời gian cố định, dạ dày theo thói quen sẽ tiết acid để tiêu hoá thức ăn. Nếu lúc này mà chúng ta không nạp đồ ăn vào, lượng acid dạ dày sản sinh ra sẽ “phản chủ”, gây viêm loét dạ dày. Cuộc sống vội vã khiến chúng ta hầu như rất hay bỏ bữa sáng, ăn trưa muộn và ăn tối cũng muộn nốt.

2. Lạm dụng rượu bia.

Rượu bia rất tốt cho các cuộc vui gặp gỡ nhưng lại không phải là người bạn thân thiện cho dạ dày. Các chất có trong rượu bia khiến niêm mạc da dày bị tổn thương, dần dần chuyển sang viêm loét và nặng hơn là chảy máu, thủng dạ dày.

3. Ăn quá nhiều vào buổi tối

Phải công nhận rằng ăn vào buổi tối rất ngon miệng, vì đầu óc và cơ thể đang thoải mái sau ngày dài căng thẳng. Nhưng điều này là hoàn toàn không nên quá đà. Ăn nhiều vào bữa tối hoặc bữa đêm sẽ gây đầy bụng, dạ dày quá tải, dịch vị dạ dày tiết ra quá mức gây hại niêm mạc dạ dày, lâu dần dẫn đến viêm loét.

4. Căng thẳng thần kinh

Có rất nhiều người gặp vấn đề là khi nào căng thẳng, hồi hộp thì bụng sẽ đau ngay lập tức. Khi thần kinh bị căng thẳng, phiền não hay tức giận sẽ tác động đến chức năng bài tiết, vận động và tiêu hóa của dạ dày. Hiện tượng này thường xuất hiện ở những người bị bệnh da dày lâu năm.

5. Hút thuốc lá

Thuốc lá không chỉ có hại cho hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng xấu tới dạ dày. Nicotin có trong thuốc lá sẽ làm hại niêm mạc dạ dày do kích thích co thắt mạch máu, làm giảm sự cung cấp máu cho niêm mạc dạ dày, ức chế sự tổng hợp prostaglandin có vai trò bảo vệ, phục hồi niêm mạc dạ dày, thúc đẩy sự bài tiết acid và pepsin trực tiếp ăn mòn niêm mạc dạ dày.

6. Giải pháp từ thiên nhiên cho người bị dạ dày mãn tính

Rất nhiều người hiện nay đã chọn các sử dụng các sản phẩm thiên nhiên cho dạ dày vì vừa an toàn, hiệu quả lại không gây ra các tác dụng phụ xấu. Các bác sĩ chuyên khoa Tiêu Hoá rất tin tưởng vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị An, sản phẩm được nghiên cứu bởi lương y Nguyễn Đăng Ký - thành viên hiệp hội Đông Y Việt Nam kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của công ty Dược phẩm Genphar.

Với các thành phần chính là dược liệu nguồn gốc tự nhiên như lá khôi tía, bột mai mực, cao dạ cầm, cam thảo,... Bình Vị An có tác dụng hỗ trợ điều trị đau dạ dày, giảm axit dịch vị, giảm các triệu chứng đầy hơi, ợ chua và trào ngược dạ dày. Ngoài ra, sản phẩm còn có công dụng làm tăng chất nhầy trong dạ dày để bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa tái phát./.

Bình Vị An được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của nhà máy Genphar là nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP hàng đầu Việt Nam. Đối với các sản phẩm thông thường, từ khi nghiên cứu đến ra mắt thị trường chỉ cần vài tháng, nhưng Bình Vị An được Công ty TNHH thương mại quốc tế Phamaco kết hợp cùng nhà máy Genphar nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng nhiều lần trước khi công bố. Với hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Bình Vị An đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, đến khâu sản xuất và hoàn thiện sản xuất, giúp đem lại sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người sử dụng.



Sản phẩm phù hợp với các đối tượng: Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng với các biểu hiện ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau thượng vị, đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản.



Cách dùng: Ngày uống 4 viên chia 2 lần và uống trong lúc đói.



Thông tin sản phẩm:



Công ty TNHH thương mại quốc tế Phamaco



Sản xuất tại: Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar



Số ĐKSP: 3264/2020/ĐKSP