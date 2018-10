Nhậu vào là đi ngoài – Học ngay cách khắc phục của người Nhật

“Nam vô tửu như kỳ vô phong” là câu nói được rất nhiều đấng mày râu vỗ ngực tự hào. Nhưng phần lớn họ đều gặp phải tình trạng đau bụng, đi ngoài nếu uống nhiều rượu bia, đây chính là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đau bụng, đi ngoài sau khi uống rượu bia?

Đại đa số những người uống rượu bia nhiều, nhất là khi uống bia hơi hoặc khi nhậu ở các quán bia vỉa hè đều than phiền rằng: bình thường họ ăn uống rất tốt, hệ tiêu hóa không vấn đề gì, nhưng mỗi khi đi uống bia uống rượu về là lại có vấn đề.

Họ luôn gặp phải tình trạng tiêu chảy cấp hoặc đi sệt lỏng ngày 3-4 lần, nhất là buổi sáng ngày hôm sau. Đi lỏng thường kèm theo với đau bụng. Nhiều khi còn có cảm giác ậm ạch, khó tiêu, đầy hơi, nặng bụng, trướng bụng, có khi buồn nôn và nôn.

Các biểu hiện trên có thể kéo dài vài ngày, có thể tự khỏi mà không cần điều trị gì. Tuy nhiên, tình trạng trên lặp lại nhiều lần tiếp tục xảy ra sau khi uống rượu bia nhiều, nó có thể làm cho bệnh lý đường ruột trở nên trầm trọng hơn và gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở cơ quan tiêu hóa nếu không được điều trị kịp thời.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, các chuyên gia tiêu hóa cho rằng, ngoài việc hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng bởi chất lượng vệ sinh của “mồi nhậu” thì một vấn đề hết sức quan trọng khác đó là do chất lượng rượu bia không có nguồn gốc rõ ràng, không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Rượu bia vào sẽ tiêu diệt lượng lớn lợi khuẩn, hại khuẩn phát triển sẽ gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, đặc biệt các chất độc từ rượu và mồi nhậu cũng làm lớp lông nhung trong thành ruột bị gãy rụng khiến đường ruột mất lá chắn kép bảo vệ niêm mạc đường ruột (lá chắn kép này là do lợi khuẩn tiết chất nhờn bao tráng lên toàn bộ niêm mạc ruột tạo lớp lót bảo vệ niêm mạc ruột).

Bên cạnh đó, việc lạm dụng rượu bia có thể làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh giao cảm chi phối hệ tiêu hóa. Điều này gây ra những tác hại nguy hiểm: chức năng của nhu động ruột bị rối loạn, hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng và quá trình tái hấp thu, đào thải ở đại tràng bị thay đổi nên rất dễ gây ra viêm loét, tiêu chảy, đau bụng…

Nhưng chúng ta lại không bổ sung bù đắp, khiến hệ tiêu hóa ngày càng yếu dần, nên chỉ cần ăn uống thoải mái một chút là lại bị đau bụng, đi ngoài hoặc táo bón. Thiếu lợi khuẩn hệ tiêu hóa bị quá tải, không đủ enzym tiêu hóa thức ăn khiến chúng ta ăn uống không ngon miệng, ăn vào hay bị óc ách, đầy bụng, khó tiêu. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ gây rối loạn tiêu hóa kéo dài khó điều trị dứt điểm.

Cách khắc phục rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia của người Nhật

Biết được vai trò quan trọng của lợi khuẩn đối với đường ruột, nhất là đối với những người thường xuyên uống rượu bia, nên người Nhật rất chú trọng bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) – loại lợi khuẩn chính, chiếm hơn 90% tổng số lượng vi khuẩn đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido có nhiệm vụ: tiết 3000 enzym tiêu hóa thức ăn chưa được tiêu hóa ở ruột non đổ xuống, lớp lông nhung sẽ hút các chất độc từ rượu bia và thức ăn để lợi khuẩn phân hủy, xử lý giảm tải gánh nặng cho gan và thận. Đặc biệt, lợi khuẩn Bifido ở đại tràng sẽ lên men làm thối rữa chất cặn bã, tạo thành khuôn phân đào thải ra ngoài. Đồng thời, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột (đạt tỷ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% vi khuẩn gây hại), ức chế các vi khuẩn gây hại, bảo vệ niêm mạc ruột giúp tiêu hóa ổn định..

Lợi khuẩn Bifido là chìa khóa giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột cho người uống rượu bia.

Nhưng các loại men vi sinh thông thường trên thị trường hầu như không có thành phần Bifido, nếu có thì tỷ lệ đưa được lợi khuẩn Bifido sống vào đến đường ruột lại rất thấp, không đáng kể vì lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với axit dạ dày nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua đây.

Tin vui cho người rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia: các nhà khoa học Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ đột phá, bao bọc, giúp đưa được lợi khuẩn Bifido sống đi qua được môi trường khắc nghiệt của dạ dày xuống đến ruột non và đại tràng an toàn.

PC_Article_Middle

Bổ sung lợi khuẩn Bifido từ các loại men vi sinh sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản sẽ giúp người rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia khắc phục được tình trạng rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như viêm loét đại tràng, ung thư đại tràng,.. bụng dạ yên ổn, nhẹ nhõm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina Nhật Bản dành cho người bị rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, tăng cường chức năng tiêu hóa. Men vi sinh Bifina được sản xuất bởi hãng dược phẩm lâu đời, nổi tiếng, 125 năm tuổi của Nhật Bản – Morishita Jintan. Men vi sinh Bifina có công thức 3 trong 1: gồm có 2 lợi khuẩn: Bifidobacterium (2,5 tỷ), Lactobacillus (1 tỷ) và chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn. Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam. ĐC: Tầng 4, số 35A, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024. 73 04 69 69 - 0936. 404. 366 - 0912. 224. 836 Website: http://bifina.vn/ SĐK: 9726/2016/ATTP-XNCB - SĐK: 01230/2016/XNQC-ATTP. Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.