Bé trai 15 tháng tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu trong chai C2

Ngày 1/1 vừa qua, bé H.H.P ngụ ở Bến Lức, tỉnh Long An miệng sủi bọt mép, nôn ói liên tục khi người nhà phát hiện đang cầm chai C2 đựng thuốc trừ sâu.

Ngay lập tức bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Tại đây, bệnh nhi được rửa dạ dày, bơm than hoạt tính nhưng vẫn co giật liên tục, kích thích vật vã, tăng tiết đàm nhớt. Sau đó bé mê lịm dần, đồng tử co nhỏ như đầu kim.

Xác định hoạt chất hóa chất diệt cỏ chứa trong chai C2 là một loại phốt pho hữu cơ nên bác sĩ đã tiêm thuốc giải độc và cho chuyển viện cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM.

Tại đây, bé P có biểu hiện đáp ứng tốt với điều trị. Sau 7 ngày hồi sức tích cực, hiện sức khoẻ bệnh nhi đã được cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo…

Các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc ở trẻ nhỏ, như: Để thuốc và hoá chất ngoài tầm với của trẻ; đóng chặt nắp chai, hộp để trẻ không dễ dàng mở được; không để hoá chất, nước uống trong vỏ chai các loại nước uống; luôn có người giữ trẻ nhỏ dưới 3 tuổi vì tuổi này trẻ rất thích tìm hiểu thế giới xung quanh và “thử” bất cứ thứ gì trẻ sờ được./.

