Nhiều người có hàm răng xấu mà không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu

Thứ Tư, 09:39, 27/05/2026
VOV.VN - Răng xấu không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ của nụ cười mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và sự tự tin trong giao tiếp. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt hoặc việc chăm sóc răng chưa đúng cách.

Như thế nào là răng xấu?

Hàm răng thưa

Răng thưa là tình trạng giữa các răng tồn tại khoảng cách lớn thay vì khít sát với nhau. Không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ của nụ cười, các khoảng trống này còn có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai và phát âm trong một số trường hợp.

Răng hô, vẩu

Đây là một trong những tình trạng sai lệch khớp cắn khá phổ biến. Răng hô thường xảy ra khi hàm trên chìa ra phía trước quá mức hoặc cả hai hàm đều nhô ra ngoài. Khi đó, gương mặt có thể mất cân đối, môi dày hơn, miệng nhô và khó khép kín tự nhiên, ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình.

Răng móm

Răng móm là tình trạng hàm dưới phát triển đưa ra phía trước nhiều hơn hàm trên, tạo nên khớp cắn ngược. Không chỉ gây khó khăn trong việc ăn nhai, tình trạng này còn khiến khuôn mặt mất cân đối, nụ cười kém tự nhiên và có thể ảnh hưởng đến khả năng phát âm. Người bị móm cũng có nguy cơ gặp các vấn đề về khớp thái dương hàm cao hơn bình thường.

nhieu nguoi co ham rang xau ma khong biet nguyen nhan bat nguon tu dau hinh anh 1
Răng xấu không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ của nụ cười mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và sự tự tin trong giao tiếp

Răng mọc lệch, khấp khểnh

Những chiếc răng mọc chen chúc, lệch lạc hoặc chồng chéo lên nhau không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó khăn trong việc vệ sinh răng miệng. Đây là điều kiện thuận lợi để mảng bám tích tụ, làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu và hôi miệng.

Răng cắn hở

Răng cắn hở là tình trạng hai hàm không khép khít khi ngậm miệng. Cắn hở có thể xảy ra ở nhóm răng cửa phía trước, tạo khoảng trống dễ nhận thấy khi giao tiếp, hoặc ở răng hàm phía sau, ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai và phát âm.

Răng ố vàng, xỉn màu

Răng ố màu là tình trạng men răng chuyển từ màu trắng ngà tự nhiên sang vàng, nâu, xám hoặc đen, làm giảm tính thẩm mỹ của nụ cười. Nhìn chung, các vấn đề như răng hô, móm, thưa, khấp khểnh hay đổi màu đều được xem là biểu hiện của hàm răng xấu, ảnh hưởng đến cả chức năng ăn nhai và ngoại hình.

Nguyên nhân gây ra tình trạng răng xấu

Yếu tố di truyền

Đặc điểm cấu trúc răng và xương hàm có thể được di truyền từ thế hệ trước. Nếu ông bà hoặc cha mẹ gặp các vấn đề như hô, móm, răng thưa hay lệch lạc, nguy cơ con cháu gặp tình trạng tương tự sẽ cao hơn.

Những thói quen xấu từ nhỏ

Trong giai đoạn thay răng, các thói quen như mút tay, đẩy lưỡi, nghiến răng hoặc ngậm vật cứng kéo dài có thể làm thay đổi hướng mọc của răng. Điều này khiến răng dễ mọc lệch, chen chúc hoặc sai khớp cắn.

Răng sữa rụng không đúng thời điểm

Răng sữa rụng quá sớm hoặc quá muộn đều có thể ảnh hưởng đến quá trình mọc răng vĩnh viễn. Khi khoảng trống trên cung hàm không được duy trì đúng cách, răng mới dễ mọc lệch, chen lấn hoặc dẫn đến các tình trạng hô, móm.

Không khám răng định kỳ

Việc bỏ qua các lần kiểm tra nha khoa định kỳ khiến nhiều bất thường về răng và khớp cắn không được phát hiện sớm. Điều này làm mất cơ hội can thiệp kịp thời, khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Do đó, thăm khám nha khoa định kỳ là giải pháp quan trọng giúp theo dõi sức khỏe răng miệng và hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề về răng xấu.

Niềng răng: Giúp đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm, phù hợp với các trường hợp hô, móm, răng thưa hoặc lệch lạc. Hai hình thức phổ biến là niềng mắc cài và niềng trong suốt Invisalign.

Dán sứ Veneer: Sử dụng lớp sứ mỏng dán lên bề mặt răng để khắc phục tình trạng răng ố màu, mẻ nhẹ hoặc thưa ít, đồng thời bảo tồn tối đa răng thật.

Bọc răng sứ: Thực hiện bằng cách mài răng và chụp mão sứ bên ngoài nhằm cải thiện màu sắc, hình dáng và che phủ các khuyết điểm của răng.

Phẫu thuật hàm: Áp dụng cho các trường hợp bất thường về xương hàm, giúp điều chỉnh khớp cắn và cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt. Đây là phương pháp phức tạp nên cần được chỉ định và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nguyên nhân răng xấu sức khỏe răng miệng chăm sóc răng miệng đúng cách
Thời điểm không nên vệ sinh răng miệng
Vệ sinh răng miệng đúng cách mà không phải ai cũng biết
Bạn có đang vệ sinh răng miệng đúng cách?
