Nhiều người mách dùng lá tía tô chữa gout: Có nên áp dụng?

Vai trò của lá tía tô trong y học

Trong y học cổ truyền và hiện đại, lá tía tô là dược liệu quen thuộc có thể mang lại một số lợi ích khi dùng đúng cách. Theo Đông y, lá tía tô vị cay, tính ấm, giúp giải cảm, hỗ trợ tiêu hóa và được cho là có thể góp phần giảm đau trong các đợt gút.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lá tía tô chứa flavonoid, polyphenol, tinh dầu và vitamin có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ đào thải acid uric ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Phương pháp chữa bệnh gout bằng lá tía tô

Trong dân gian, lá tía tô thường được sử dụng với mục đích giảm đau khớp, chống viêm và hỗ trợ đào thải acid uric. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa. Dưới đây là một số cách dùng phổ biến:

Uống nước lá tía tô

Đây là phương pháp được nhiều người áp dụng. Lá tía tô tươi được rửa sạch, đun với nước và uống hàng ngày. Theo kinh nghiệm dân gian, nước lá tía tô giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ giảm viêm và giảm cảm giác đau nhức khớp trong các đợt gout.

Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược có lợi cho sức khỏe, trong đó có công dụng hỗ trợ cải thiện bệnh gout

Xông hoặc ngâm khớp bằng lá tía tô

Một số người dùng nước lá tía tô đun nóng để xông hoặc ngâm vùng khớp đau. Hơi nóng kết hợp với tinh dầu trong lá có thể giúp tăng tuần hoàn máu tại chỗ, từ đó làm dịu cảm giác đau và cứng khớp.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ giúp giảm khó chịu tạm thời, không tác động đến các tinh thể urat lắng đọng trong khớp - nguyên nhân gây viêm và tổn thương khớp ở bệnh gout.

Kết hợp lá tía tô với các thảo dược khác

Trong một số bài thuốc dân gian, lá tía tô được kết hợp với gừng, lá lốt hoặc các thảo dược khác để sắc uống nhằm tăng hiệu quả chống viêm, giảm đau và cải thiện tuần hoàn.

Tuy vậy, việc phối hợp các thảo dược này chưa có cơ sở khoa học rõ ràng về liều lượng và độ an toàn, đặc biệt đối với người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh thận hoặc đang dùng thuốc điều trị gout.

Những lưu ý khi chữa bệnh gout bằng lá tía tô

Khi áp dụng phương pháp chữa bệnh gout bằng lá tía tô, người bệnh cần thận trọng để hạn chế rủi ro. Một số lưu ý quan trọng gồm:

Không thay thế thuốc điều trị gout

Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ bằng các bài thuốc dân gian. Việc sử dụng lá tía tô cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi áp dụng.

Chỉ sử dụng với liều lượng hợp lý

Việc dùng nước lá tía tô thường xuyên hoặc kéo dài có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, thậm chí ảnh hưởng đến gan và thận. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài nếu chưa có tư vấn y tế.

Thận trọng với người có bệnh nền

Người mắc bệnh thận, tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc điều trị gout cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá tía tô để tránh tương tác thuốc hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Không lạm dụng trong cơn gout cấp

Khi xuất hiện cơn gout cấp với biểu hiện đau dữ dội, sưng nóng và đỏ khớp, việc chỉ dùng lá tía tô có thể làm chậm trễ điều trị, tăng nguy cơ biến chứng và tổn thương khớp lâu dài.

Theo dõi phản ứng của cơ thể

Nếu sau khi sử dụng lá tía tô xuất hiện các dấu hiệu bất thường như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng hoặc tình trạng đau khớp không cải thiện, người bệnh cần ngừng sử dụng và đi khám sớm.

Kết hợp lối sống khoa học

Hiệu quả kiểm soát bệnh gout phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống và sinh hoạt. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm giàu purin, uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý và tái khám định kỳ. Việc kết hợp điều trị y khoa với lối sống lành mạnh sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.