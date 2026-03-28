Nho đen không hạt: Nhỏ bé nhưng chứa “kho” dưỡng chất cho sức khỏe

Thứ Bảy, 15:17, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với vị ngọt dịu, mọng nước và tiện lợi khi không có hạt, nho đen không hạt ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, loại trái cây này còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại nho không hạt với màu sắc đa dạng như xanh, đỏ và đen. Trong đó, nho đen không hạt, đặc biệt là các giống nhập khẩu từ Mỹ, được đánh giá cao nhờ chất lượng đồng đều và hương vị nổi bật.

Đặc điểm nổi bật

Nho đen không hạt thường có hình dáng thuôn dài, vỏ mỏng, màu tím đen bắt mắt. Phần thịt bên trong giòn, mọng nước, vị ngọt thanh, không gắt. Nhờ dễ ăn, loại quả này phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, nho đen không hạt còn được xem là nguồn cung cấp dưỡng chất phong phú, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Nhờ giàu hợp chất sinh học, nho đen không hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng đáng chú ý

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nho đen không hạt chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể:

Hàm lượng nước cao (65-85%): Giúp bù nước, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì làn da khỏe mạnh.

Đường tự nhiên (glucose, fructose): Cung cấp năng lượng nhanh, phù hợp với người cần bổ sung năng lượng tức thời.

Vitamin C: Góp phần tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa.

Vitamin nhóm B (B1, B2, B6): Hỗ trợ hệ thần kinh, giảm mệt mỏi.

Khoáng chất như kali, canxi, sắt, magie: Giúp ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch và xương khớp.

Chất chống oxy hóa (resveratrol, flavonoid, polyphenol): Bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa.

Lợi ích đối với sức khỏe

Nhờ giàu hợp chất sinh học, nho đen không hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Resveratrol giúp hỗ trợ tim mạch và lưu thông máu, trong khi vitamin C và polyphenol tăng cường đề kháng. Các chất chống oxy hóa còn góp phần làm đẹp da, làm chậm lão hóa. Đồng thời, vitamin nhóm B cùng khoáng chất như magie, kali giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ thần kinh.

Lưu ý khi sử dụng

Dù giàu dinh dưỡng, nho đen không hạt nên được ăn với lượng vừa phải do chứa nhiều đường tự nhiên, đặc biệt với người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Trước khi ăn cần rửa sạch, tránh ăn lúc đói để hạn chế kích ứng dạ dày. Nho nên bảo quản trong ngăn mát và không rửa trước để tránh nhanh hỏng. Kết hợp với các loại trái cây khác sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng và tận dụng tốt hơn lợi ích cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
