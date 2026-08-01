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Những ai nên hạn chế ăn đậu bắp để tránh ảnh hưởng sức khỏe?

Thứ Bảy, 11:32, 01/08/2026
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VOV.VN - Đậu bắp giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể gây tác dụng không mong muốn, khiến một số người cần thận trọng khi sử dụng.

Lợi ích của đậu bắp

Hỗ trợ giảm táo bón

Đậu bắp chứa lượng chất xơ tương đối cao. Khoảng 100 g đậu bắp có thể cung cấp một phần đáng kể nhu cầu chất xơ hằng ngày, từ đó hỗ trợ nhu động ruột và hoạt động tiêu hóa. Vitamin A trong đậu bắp cũng được cho là góp phần duy trì chức năng của niêm mạc đường ruột, hỗ trợ quá trình đào thải.

Hỗ trợ giảm cân

Với đặc điểm giàu chất xơ nhưng không chứa quá nhiều calo, đậu bắp có thể được đưa vào thực đơn của người đang kiểm soát cân nặng hoặc ăn kiêng. Tuy nhiên, người có cơ địa lạnh bụng hoặc hệ tiêu hóa hoạt động kém không nên ăn loại rau này quá thường xuyên để tránh khó chịu đường tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy đậu bắp có thể góp phần ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng ở người mắc tiểu đường. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ trong chế độ ăn, không thể thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị tiểu đường theo chỉ định của bác sĩ.

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Đậu bắp giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Góp phần duy trì xương chắc khỏe

Đậu bắp chứa vitamin K và folate, những dưỡng chất có vai trò nhất định đối với sức khỏe xương. Bổ sung thực phẩm này trong chế độ ăn hợp lý có thể góp phần duy trì mật độ xương và hạn chế nguy cơ loãng xương.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Đậu bắp chứa folate, dưỡng chất quan trọng đối với phụ nữ trước và trong thai kỳ. Bổ sung đủ folate có thể giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Trong thai kỳ, chế độ ăn đầy đủ folate cũng góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và em bé.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Vitamin A và vitamin C trong đậu bắp góp phần duy trì thị lực và sức khỏe của mắt. Việc bổ sung đa dạng rau củ giàu vitamin vào khẩu phần ăn cũng giúp cơ thể nhận được nhiều chất chống oxy hóa cần thiết.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Vitamin C và vitamin K cùng các dưỡng chất khác trong đậu bắp có thể góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và duy trì sức khỏe của mô. Chế độ ăn giàu rau củ, trong đó có đậu bắp, vì thế có thể hỗ trợ làn da khỏe mạnh và hạn chế những tổn thương do các yếu tố môi trường.

Làm đẹp tóc

Đậu bắp cũng được sử dụng trong một số công thức chăm sóc tóc tại nhà. Có thể cắt nhỏ đậu bắp, đun với nước khoảng 10 phút rồi để nguội. Sau đó, thêm một thìa nước cốt chanh, thoa hỗn hợp lên tóc và ủ khoảng 15 phút trước khi gội sạch. Các dưỡng chất và chất nhầy tự nhiên trong đậu bắp được cho là có thể giúp tóc mềm và bóng hơn.

Những ai không nên sử dụng đậu bắp?

Người có vấn đề về đường ruột, hội chứng ruột kích thích có thể bị đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy do fructan trong đậu bắp. Người nhạy cảm với solanine nên theo dõi phản ứng cơ thể, dù chưa có đủ bằng chứng về mối liên hệ giữa solanine từ thực phẩm và viêm khớp. Người dùng thuốc chống đông như warfarin cần duy trì lượng vitamin K ổn định và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng đậu bắp. Người có tiền sử sỏi thận cũng nên hạn chế thực phẩm giàu oxalat và tham khảo chuyên gia để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Tác hại của đậu bắp có thể bạn chưa biết

Đậu bắp giàu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, tiêu chảy ở người tiêu hóa nhạy cảm; người có tiền sử sỏi thận cũng nên kiểm soát lượng ăn do hàm lượng oxalat. Một số ý kiến cho rằng solanine có thể gây khó chịu ở khớp, nhưng bằng chứng còn hạn chế. Nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận khả năng ảnh hưởng testosterone và sinh sản ở con đực, song chưa đủ cơ sở khẳng định tác động tương tự ở người.

Cách sử dụng đậu bắp an toàn

Đậu bắp có thể ăn 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 100-150 g, kết hợp với các nhóm thực phẩm khác để đảm bảo cân đối dinh dưỡng. Nên ăn nguyên trái, không cần bỏ vỏ hay hạt, chế biến vừa chín để giữ dưỡng chất và chất nhầy. Ưu tiên luộc, xào, nướng với ít dầu mỡ, hạn chế gia vị. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hội chứng ruột kích thích, tiền sử sỏi thận hoặc dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng. Người tiểu đường không nên dùng đậu bắp thay thuốc mà cần tuân thủ hướng dẫn điều trị. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, nên ngừng ăn và tìm tư vấn y tế khi cần.

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Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước đậu bắp mỗi ngày?

VOV.VN - Nước đậu bắp là thức uống tự nhiên đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết, cải thiện tiêu hóa và làm đẹp da. Tuy nhiên, việc uống nước đậu bắp mỗi ngày có thực sự tốt hay không vẫn là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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