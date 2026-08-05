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Những loài hoa tưởng chỉ để ngắm, ai ngờ được dùng làm thuốc

Thứ Tư, 09:18, 05/08/2026
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VOV.VN - Nhiều loài hoa không chỉ làm đẹp mà còn được dùng pha trà, chế biến thực phẩm và làm dược liệu trong y học cổ truyền. Một số loại chứa các hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Vì sao nhiều loài hoa được ứng dụng trong y học cổ truyền?

Nhiều loài hoa được dùng trong y học cổ truyền nhờ chứa flavonoid, polyphenol, tinh dầu và carotenoid, những hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng có tác dụng chữa bệnh. Người dùng cần sử dụng đúng loại, đúng cách, đúng liều và không tự ý thay thế thuốc điều trị.

Các loài hoa dùng làm thuốc tốt cho sức khỏe

Hoa cúc

Hoa cúc, đặc biệt cúc trắng và cúc vàng, được dùng phổ biến trong y học cổ truyền để pha trà và làm dược liệu. Hoa chứa flavonoid, tinh dầu cùng các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Công dụng: Thường được dùng để thanh nhiệt, thư giãn, giảm mệt mỏi và có thể kết hợp với mật ong, cam thảo hoặc atiso.

Lưu ý: Chỉ nên dùng như dược liệu hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Người dị ứng với họ Cúc cần thận trọng.

nhung loai hoa tuong chi de ngam, ai ngo duoc dung lam thuoc hinh anh 1

Hoa atiso

Hoa atiso thường được dùng pha trà hoặc chế biến thành các sản phẩm thảo mộc, chứa cynarin, acid chlorogenic và polyphenol. Loại hoa này được biết đến với khả năng hỗ trợ chức năng gan, tiêu hóa, thúc đẩy tiết mật và bổ sung chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, atiso không thay thế thuốc điều trị; người mắc bệnh hoặc dùng thuốc thường xuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lâu dài.

Hoa hòe

Hoa hòe là nụ hoa được thu hái trước khi nở, phơi hoặc sấy khô để làm trà và dược liệu. Loại hoa này chứa rutin, flavonoid, thường được dùng để hỗ trợ sức khỏe mạch máu, tuần hoàn, thanh nhiệt, lương huyết và cầm máu theo y học cổ truyền. Tuy nhiên, không nên tự dùng hoa hòe để điều trị bệnh; người dùng thuốc chống đông máu hoặc mắc bệnh mạn tính cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Hoa đậu biếc

Hoa đậu biếc có màu xanh tím đặc trưng, thường dùng pha trà hoặc tạo màu tự nhiên cho thực phẩm. Hoa chứa anthocyanin và flavonoid, góp phần bổ sung chất chống oxy hóa và tạo thức uống thanh mát. Tuy nhiên, không nên xem trà hoa đậu biếc là thuốc; phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người mắc bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

nhung loai hoa tuong chi de ngam, ai ngo duoc dung lam thuoc hinh anh 2
Dù có nguồn gốc tự nhiên, hoa dùng làm dược liệu vẫn cần được sử dụng đúng cách

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt ngoài dùng làm cảnh còn được sử dụng pha trà, chứa vitamin C, anthocyanin và các hợp chất chống oxy hóa. Trà dâm bụt có vị chua nhẹ, giúp giải khát và có thể hỗ trợ duy trì huyết áp, mỡ máu khi kết hợp lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, không thay thế thuốc điều trị; người dùng thuốc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc thuốc khác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Hoa nhài

Hoa nhài có hương thơm dịu, thường dùng ướp trà, pha trà thảo mộc và làm dược liệu trong y học cổ truyền. Hoa chứa tinh dầu tự nhiên, có thể giúp thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu; theo y học cổ truyền còn được dùng để thanh nhiệt, giải độc. Nên chọn hoa được sơ chế, bảo quản đúng cách và chỉ dùng các bài thuốc từ hoa, rễ theo hướng dẫn chuyên môn.

Hoa sen

Hoa sen không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn được dùng trong ẩm thực và y học cổ truyền. Hoa chứa flavonoid, alkaloid và các hợp chất chống oxy hóa, thường dùng ướp trà, giúp thư giãn và được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào. Các sản phẩm từ sen không thay thế thuốc điều trị; nên chọn nguyên liệu sạch, rõ nguồn gốc.

Hoa kim ngân

Hoa kim ngân là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, có hoa chuyển từ trắng sang vàng khi nở, thường dùng pha trà hoặc làm thuốc. Loài hoa này chứa flavonoid, acid chlorogenic, được biết đến với công dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ làm dịu viêm. Một số nghiên cứu ghi nhận đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn nhưng cần thêm bằng chứng trên người. Người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng

Dù có nguồn gốc tự nhiên, hoa dùng làm dược liệu vẫn cần được sử dụng đúng cách. Nên chọn hoa rõ nguồn gốc, không chứa hóa chất độc hại và không dùng thay thuốc điều trị. Phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Nếu có dấu hiệu dị ứng, cần ngừng sử dụng và đi khám khi cần. Hoa khô nên bảo quản nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc.

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Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

VOV.VN - Trà hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Nếu dùng không đúng, loại thảo mộc này vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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