Những lưu ý khi tẩy nốt ruồi

Có nên tẩy nốt ruồi?

Khi nốt ruồi xuất hiện ở những vị trí không mong muốn, khiến gương mặt chị em trở nên kém duyên và đắn đo có nên loại bỏ chúng. Với người cẩn trọng, thường trước khi tẩy nốt ruồi, họ sẽ tìm hiểu kỹ và lựa chọn cơ sở uy tín để tẩy vừa an toàn, vừa đám bảo tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn một số người mắc sai lầm khi dùng theo phương pháp dân gian như: dùng tỏi, pin, hoặc dùng thuốc của các tiệm làm tóc chấm vào nốt ruồi... đã để lại sẹo lõm hoặc rỗ mặt.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang khám và tư vấn cho khách muốn tẩy nốt ruồi.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương: Nốt ruồi liệt vào dạng khối u lành tính và thường mọc ở lớp thượng bì và trung bì của da. Có những nốt ruồi phẳng so với bề mặt da nhưng có nốt ruồi mọc gờ cao hơn bề mặt da. Cơ bản nốt ruồi thường tiến triển theo tỷ lệ thuận của chiều dài cơ thể, và đến hết tuổi trưởng thành sẽ dừng phát triển. Tuy nhiên, có những nốt ruồi sau đó phát triển bất thường về màu sắc, kích thước và biệt hóa (ung thư hóa) do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc bị tác động như cạy, nặn, đốt hoặc tẩy không đúng cách.

Bác sĩ Quang cho biết, ung thư da đang có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, có bệnh nhân (BN) ung thư da khởi phát từ những nốt ruồi khi còn trẻ. Gần đây nhất, BV tiếp nhận nữ BN 38 tuổi, bị ung thư tế bào đáy. Trước đó, BN này thấy trên mặt xuất hiện những chấm màu đen, nốt ruồi trên mặt sưng to. Chị cứ nghĩ do bị “cháy nắng” nên đã bôi hồ nước, kem dưỡng để làm mát da. Đến khi vùng da mặt mẩn đỏ, nốt ruồi chảy dịch nhiều, sưng tấy, chị mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám thì phát hiện ung thư da và được chỉ định phẫu thuật ngay.

Về việc BN có nên tẩy nốt ruồi hay không, bác sĩ Quang cho hay: “Xét về mặt bệnh lý, tốt nhất nên loại bỏ nốt ruồi ở độ tuổi 18 - 20 vì thời điểm này cơ thể đã phát triển hoàn thiện, khi đó vết sẹo sẽ nhanh lành, không bị giãn và thẩm mỹ hơn. Nếu không tẩy, về lâu dài, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV, nốt ruồi sẽ có nguy cơ biệt hóa cao hơn”.

Phương pháp tẩy nốt ruồi an toàn

“Với những nốt ruồi ở lớp thượng bì có thể sử dụng phương pháp laser nhưng với nốt có chân ở lớp trung bì hoặc sâu hơn, thường sau đốt laser sẽ để lại sẹo lõm hoặc bị rỗ và kích thước của sẹo có thể bằng hoặc to hơn nốt ruồi. Nếu những tổn thương đó lớn hơn 1cm thì việc khắc phục chỉ được 85%”, bác sĩ Quang khuyến cáo.

Việc đốt laser được cho là tân tiến, nhưng với những nốt ruồi ở lớp trung và hạ bì, phương pháp này có thể khó kiểm soát, bởi nếu đốt hết đáy nốt ruồi có thể sẽ để lại sẹo lõm. Vì vậy, để đạt thẩm mỹ tối ưu, loại bỏ triệt để nốt ruồi, BV Da liễu Trung ương đã lựa chọn phương pháp tiểu phẫu thẩm mỹ. Tức là, sau khi thăm khám, BN sẽ được gây tê tại chỗ, sau đó cắt bỏ nốt ruồi và khâu thẩm mỹ bằng chỉ siêu nhỏ.

“Phẫu thuật sẽ loại bỏ triệt để tế bào nên người bệnh không lo bị tái phát. Sau phẫu thuật, nên tránh nước lã, tránh nắng để vết thương không bị viêm tấy. Sau khi cắt chỉ (6 - 7 ngày phẫu thuật), lúc này vết sẹo sẽ tăng sắc tố và có màu đậm hơn xung quanh, bôi kem chống sẹo kết hợp dùng kem chống nắng, sau một thời gian, vết thâm sẹo sẽ mờ dần và biến mất. Còn với nốt ruồi ác tính, bác sĩ khuyên nên phẫu thuật, còn khi đã có di căn thì phải cân nhắc có nên phẫu thuật hay không”, bác sĩ Quang lưu ý.

Bác sĩ Quang khuyến cáo, hiện nay còn khá nhiều người đã tự ý tẩy bằng phương pháp không chính thống như dùng tỏi, pin hoặc chấm thuốc ở cửa hàng làm đầu. Đến khi nốt ruồi phát triển to, nham nhở, bờ không đều, nốt ruồi phân tách đôi, sẹo lõm hoặc rỗ tìm đến BV Da liễu T.Ư khắc phục thì cũng chỉ là cứu vớt tình thế.

“Những hóa chất này thường là a-xít, khi chấm vào nốt ruồi sẽ gây loét viêm chợt vùng đấy, có thể nhiễm trùng vết thương, sẽ ăn rộng ra, vết sẹo sẽ to hơn. Nếu vết thương có đường kính trên 1cm, chúng tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ lại nhưng để đẹp thì khó đạt 100%. Bên cạnh đó, mọi người cần nhận biết, với nốt ruồi có hình tròn hoặc bầu dục, kích thước dưới 6mm và rõ ràng thường lành tính. Nhưng khi phát hiện nốt ruồi màu sắc và hình dạng biến đổi bất thường như: đường viền bị mờ không rõ ranh giới giữa da và mọc to lên, chỗ đậm chỗ nhạt; mọc không đối xứng, nham nhở hình càng cua và to hơn 6mm nên thăm khám ở cơ sở uy tín để được xử lý”, bác sĩ Quang khuyến cáo./.

“Bản chất nốt ruồi là lành tính. Nhưng qua thời gian, nếu bị tác động như cạy, nặn, đốt, tái phát hoặc tiếp xúc nhiều với tia cực tím sẽ có nguy cơ biệt hóa thành ung thư. Vì vậy muốn tẩy nốt ruồi cần thăm khám tại cơ sở y tế, nếu thấy nghi ngờ sẽ làm sinh thiết để khẳng định có ác tính hay không, từ đó đưa ra phác đồ điều trị đúng”- TS.BS Nguyễn Hữu Quang./.

