Những thức uống tốt nhất dành cho bệnh nhân tiểu đường

Cà phê: Theo một nghiên cứu năm 2006, uống một lượng vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2 ở phụ nữ trẻ và trung niên. Cà phê có chứa một hợp chất gọi là axit chlorogenic, giúp làm chậm sự hấp thụ glucose vào máu. Ngoài ra, thức uống này không có carbohydrate và calo, làm cho nó một trong những thức uống tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Sữa được coi là thức uống lành mạnh và nó cũng tốt cho bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sản phẩm sữa ít chất béo làm giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân tiểu đường và làm giảm huyết áp. Ngoài ra, sữa còn thúc đẩy việc giảm cân ở những người bị tiểu đường tuýp 2 và giúp duy trì các chức năng thiết yếu của cơ thể. Trà xanh: Một trong những thức uống lành mạnh nhất cho bệnh tiểu đường là trà xanh. Trà xanh có ít carbohydrate và calo. Một nghiên cứu nói rằng trà xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và hạ huyết áp. Loại nước giải khát này chứa nhiều chất chống oxy hoá để giúp trung hòa các phản ứng viêm sẽ bảo vệ bạn khỏi bệnh mạch vành và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2. Nước ép mướp đắng là thức uống lành mạnh cho bệnh tiểu đường. Nó là thức uống tuyệt vời để điều trị bệnh tiểu đường týp 1 và týp 2 bởi vì nó ảnh hưởng đến các kênh vận chuyển glucose. Nước mướp đắng có lợi và có ảnh hưởng đến dung nạp glucose cũng như lipid. Ngoài ra, nó làm giảm lượng đường trong nước tiểu và lượng đường trong máu. Nước ép dưa leo: Dưa leo chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, vitamin A, axit amin, vitamin B1, vitamin C và vitamin B2. Uống nước dưa leo có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Dưa leo cũng có khả năng giảm nhiệt, giảm viêm, giảm sưng và điều trị viêm khớp. Trà hoa cúc: Trà hoa cúc có hàm lượng chất chống oxy hoá cao và chứa ít calo, làm cho nó trở thành một trong những thức uống tốt nhất cho bệnh tiểu đường. Trà hoa cúc có một số tác động có lợi để kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Thường xuyên uống trà hoa cúc có thể làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa tổn thương thần kinh, tuần hoàn, bệnh thận và mù lòa. Giấm táo có thể giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin và ngăn chặn các hoạt động chuyển hóa đường phức tạp sau bữa ăn. Nó cũng giúp giảm cân và tăng cường trao đổi chất. Theo một nghiên cứu, giấm táo có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Nước dừa: Nước dừa giàu với nhiều vitamin thiết yếu, khoáng chất, axit amin,.. Mỗi cốc nước dừa có chứa 0,1 mg riboflavin, 5,8 mg vitamin C, 57,6mg canxi, magiê 60 mg, 600 mg kali, 252 mg natri, và 0,3 mg mangan. Nước dừa có khả năng giữ mức đường huyết ổn định, do đó làm cho nó trở thành một thức uống lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường. Nước rau quả và một số loại nước trái cây không chứa đường: Cố gắng thử các loại nước ép rau khác nhau như hỗn hợp các loại rau lá xanh, nước ép cần tây, nước ép cà rốt, nước ép cà chua, nước ép củ cải… Những thức uống này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nước: Nước là lựa chọn tốt nhất cho bệnh tiểu đường. Đó là vì nước sẽ không làm tăng lượng đường trong máu và lượng đường trong máu cao có thể gây mất nước. Bệnh nhân tiểu đường nên uống nhiều nước, vì nó giúp cơ thể loại bỏ lượng glucose dư thừa qua nước tiểu. Phụ nữ nên uống khoảng 8 ly nước mỗi ngày, trong khi đàn ông nên uống khoảng 10 ly nước.

