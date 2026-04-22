Niềm vui ngày ra viện của những người bệnh được ghép mô, tạng thành công

Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập hy vọng đã cho thấy thành quả điều trị đầy nỗ lực của người bệnh cùng đội ngũ y bác sĩ.

Trong ngày ra viện, ông L.X.T. người bệnh ghép giác mạc xúc động chia sẻ: “Sau nhiều năm nhìn mọi thứ mờ nhạt, giờ đây tôi đã có thể nhìn rõ hơn, tự sinh hoạt mà không cần phụ thuộc nhiều vào gia đình. Tôi rất biết ơn các bác sĩ và gia đình người hiến tặng đã mang lại ánh sáng cho tôi”.

Những lời nói giản dị nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc lớn lao khi ánh sáng một lần nữa trở lại, giúp người bệnh tìm lại sự chủ động trong cuộc sống thường ngày.

Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng người bệnh ghép thận ngày ra viện

Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi hai người bệnh ghép thận cũng đã ổn định có thể xuất viện. Từ những ngày phải gắn bó với máy chạy thận, giờ đây họ đã có thể trở về với cuộc sống thường nhật bên gia đình và người thân.

Trong khoảnh khắc chúc mừng người bệnh được xuất viện, TS. BS. Trần Anh Cường – Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc sức khỏe tới những người bệnh. Đồng chí mong muốn người bệnh tiếp tục tuân thủ hướng dẫn điều trị, tái khám đúng hẹn để duy trì kết quả ghép lâu dài. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng bày tỏ niềm vui khi thấy người bệnh hồi phục tốt, có thể trở về với cuộc sống bình thường sau hành trình điều trị đầy thử thách.

Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng người bệnh ghép giác mạc

Những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành được gửi đến đội ngũ y bác sĩ. Đó không chỉ là niềm vui của người bệnh và gia đình, mà còn là niềm hạnh phúc của những người làm nghề y, khi nỗ lực chuyên môn được đền đáp bằng sự hồi phục của người bệnh.

2 trường hợp được ghép giác mạc vui mừng cùng gia đình và nhân viên y tế

Để thực hiện thành công các ca ghép tạng, bệnh viện đã phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa của bệnh viện trong việc học tập, cập nhật kỹ thuật mới, từ đó làm chủ kỹ thuật ghép mô, tạng.

Việc 4 người bệnh ghép mô, tạng liên tiếp hồi phục và xuất viện không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến tặng mô, tạng. Những món quà vô giá ấy đã mang lại ánh sáng cho đôi mắt, mang lại sự sống mới cho người bệnh suy thận, mở ra những hành trình mới đầy hy vọng phía trước.