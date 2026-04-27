中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nước gạo lên men: Bí quyết dưỡng da sáng mịn ít người biết

Thứ Hai, 11:45, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước gạo lên men là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất, giúp hỗ trợ chống lão hóa, giảm mụn và nuôi dưỡng làn da sáng mịn. Phương pháp chăm sóc da này từ lâu được phụ nữ châu Á ưa chuộng nhờ tính an toàn, lành tính và dễ áp dụng.

Nước gạo lên men là gì?

Nước gạo lên men là nguyên liệu quen thuộc trong đời sống của phụ nữ Á Đông, được tạo ra bằng cách ngâm gạo sạch trong nước và để lên men tự nhiên đến khi có mùi chua nhẹ. Sau quá trình này, nước gạo trở nên giàu vitamin nhóm B, vitamin E, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, thành phần Pitera giúp thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn, hỗ trợ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, chống lão hóa và làm sáng da, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Các hoạt chất có trong nước gạo lên men

Nước gạo lên men được đánh giá cao trong lĩnh vực làm đẹp tự nhiên nhờ thành phần dưỡng chất đa dạng, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm. Những hoạt chất nổi bật có thể kể đến gồm:

Khoáng chất: Magie, kẽm, kali, canxi, sắt và nhiều vi khoáng khác giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp da khỏe và đàn hồi hơn.

Nước gạo lên men được đánh giá cao trong lĩnh vực làm đẹp tự nhiên nhờ thành phần dưỡng chất đa dạng

Vitamin nhóm B: Bao gồm B1, B2, B3, B5, B6 và B9, có vai trò phục hồi hàng rào bảo vệ da, thúc đẩy tái tạo tế bào, góp phần mang lại làn da mịn màng, đều màu và tươi sáng.

Vitamin E: Là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và duy trì độ đàn hồi cho da.

Chất chống oxy hóa tự nhiên: Các hợp chất như axit ascorbic, beta-caroten và axit ferulic giúp bảo vệ da khỏi tác hại môi trường, tia UV và các yếu tố gây oxy hóa, từ đó giữ cho làn da sáng khỏe.

Pitera: Hoạt chất thường xuất hiện trong rượu sake, có khả năng thúc đẩy tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện độ sáng mịn, giúp làn da trông trẻ trung hơn.

Công dụng của nước gạo lên men đối với làn da

Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất tự nhiên, nước gạo lên men mang lại nhiều lợi ích cho quá trình chăm sóc da. Khi sử dụng đúng cách và đều đặn, làn da có thể cải thiện rõ rệt.

Chống lão hóa da: Hàm lượng chất chống oxy hóa và Pitera trong nước gạo lên men giúp làm chậm quá trình lão hóa. Khi thoa lên da kết hợp massage nhẹ, dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, góp phần tăng độ săn chắc, giảm nếp nhăn và duy trì vẻ tươi trẻ.

Giảm mụn, làm dịu da: Nước gạo lên men có đặc tính làm dịu và hỗ trợ cân bằng da. Khi sử dụng thường xuyên, các dưỡng chất giúp làm sạch nhẹ nhàng, hỗ trợ giảm viêm, từ đó cải thiện tình trạng mụn và giúp da phục hồi tốt hơn.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng: Nguyên liệu này có khả năng loại bỏ lớp tế bào chết mà không gây bào mòn da. Khi kết hợp với bột gạo xay mịn, hỗn hợp giúp làm sạch lớp sừng già cỗi, kích thích tái tạo tế bào mới, mang lại bề mặt da sáng mịn hơn.

Làm sáng và dưỡng ẩm da: Nhờ giàu vitamin và khoáng chất, nước gạo lên men giúp cấp ẩm và cải thiện độ sáng tự nhiên. Khi sử dụng như mặt nạ cùng các nguyên liệu thiên nhiên khác, làn da trở nên mềm mại, căng mịn và đều màu hơn.

Lưu ý khi dưỡng da bằng nước gạo lên men

Dù là nguyên liệu tự nhiên, nước gạo lên men vẫn cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn. Nên thử phản ứng trên vùng da nhỏ trước khi dùng, đặc biệt với da nhạy cảm; chỉ sử dụng lượng vừa đủ và theo dõi biểu hiện của da. Nếu xuất hiện ngứa, đỏ hoặc khó chịu, cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nước gạo lên men dưỡng da sáng mịn chăm sóc da
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe