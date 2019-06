Phẫu thuật cấp cứu trẻ 2 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh

Bé gái 2 ngày tuổi được mổ cấp cứu là con của sản phụ Vũ Thị N. trú tại huyện miền núi Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Chào đời khi mới 33 tuần tuổi, khóc yếu, tím tái và hô hấp khó khăn, bé gái này được chẩn đoán bị tắc ruột non bẩm sinh và phải tiến hành mổ cấp cứu, cắt bỏ đoạn ruột bị teo tắc.

Ca mổ được thực hiện khẩn cấp trong 1 giờ đồng hồ (Ảnh: BV Sản nhi QN).

Bác sĩ Hoàng Văn Quỳnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Đây là ca phẫu thuật khó do bé sinh non và chỉ nặng 1,6 kg: “Đây là dị tật bẩm sinh trong quá trình hình thành trong bụng mẹ. Nếu không được phẫu thuật kịp thời thì có thể dẫn tới nguy cơ tử vong đặc biệt em bé này cân nặng nhỏ rất nhỏ có 1,6 kg. Các chi tiết, cơ quan trong cơ thể bé còn nhỏ nên rất khó khăn. Thêm nữa đoạn trên của phần ruột bị teo thì phình ra do bị tắc, đoạn ruột dưới quá bé do chưa có chức năng tiêu hóa. Đây cũng là khó khăn trong quá trình phẫu thuật nối ruột. Ngày hôm nay cháu tạm thời đã ổn định và được chăm sóc đặc biệt”./.

