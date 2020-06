Phẫu thuật cho bệnh nhân bị khối u chiếm nửa mặt trái, có biến chứng nguy hiểm

Sáng nay (24/6), Bệnh viện Đa khoa quốc tế SIS Cần Thơ (Đột quỵ tim mạch) cho biết: Bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị u mạch máu bẩm sinh vùng trán, hốc mắt trái và đỉnh đầu gây biến chứng nguy hiểm.

Khối u chiếm gần nửa mặt bên trái của bệnh nhân trước khi phẫu thuật.

Bệnh nhân là ông N.T.K.H, 55 tuổi quê ở Tiền Giang. Theo người nhà, bệnh nhân bị khối u từ thời còn trẻ, khối u này lớn dần theo thời gian và đến nay đã gần 30 năm. Lúc đầu khối u nhỏ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khoảng 5 năm trở lại đây khối u to dần, chiếm gần nửa bên mặt trái gây ra biến chứng khiến cho mắt trái không thể nhìn thấy. Bệnh nhân cũng được can thiệp xử lý một lần để tránh ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên đến nay tình trạng diễn tiến nặng hơn nên được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.



Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám theo dõi và nhận định đây là một ca khó, nên ekip dự trù 10 đơn vị máu và dự kiến cuộc đại phẫu sẽ kéo dài đến 8 tiếng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 3 giờ và sử dụng 4 đơn vị máu cuộc đại phẫu lấy ra khối u đã thành công.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép da, tạo hình khuôn mặt cho bệnh nhân trở lại bình thường sau hơn 30 năm biến dạng do khối u.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Tiến sĩ bác sĩ Phạm Minh Ánh - Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, được Bệnh viện SIS mời về phẫu thuật bệnh nhân, cho biết: Đây là u máu lớn, ở vị trí vô cùng nguy hiểm, u máu vùng trán nhưng nó lại được cấp máu không chỉ động mạch cảnh ngoài mà còn từ động mạch mắt, tức là khối u được cấp máu từ trong nội sọ đi ra nuôi u. Nếu việc cầm máu không hiệu quả, sẽ dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều, bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Do đó, trước khi phẫu thuật (mổ hở), bệnh nhân đã được tiến hành can thiệp nút mạch tức là làm giảm lượng máu vào nuôi u. Từ đó, giúp cho việc mổ hở cắt các khối u được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Theo bệnh viện này, gia cảnh bệnh nhân rất khó khăn, nên thời gian qua bệnh viện đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ chi phí cho cuộc phẫu thuật khoảng 60 triệu đồng, hiện mạnh thường quân đóng góp được hơn 20 triệu, số tiền còn lại sẽ được bệnh viện SIS miễn giảm toàn bộ cho bệnh nhân./.