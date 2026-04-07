Phòng cúm không khó: Những thực phẩm đơn giản nhưng cực hiệu quả

Tỏi - “kháng sinh tự nhiên” quen thuộc

Tỏi từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống nấm. Theo y học cổ truyền, tỏi có vị cay, tính ấm, hỗ trợ tiêu hóa, hô hấp và giúp giải độc cơ thể.

Việc bổ sung tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể giúp tăng cường miễn dịch, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Trong dân gian, tỏi còn được dùng theo nhiều cách khác nhau, như đặt gần khi ngủ với quan niệm giúp lưu thông khí huyết, cải thiện giấc ngủ.

Gừng - giữ ấm cơ thể, giảm triệu chứng cảm lạnh

Gừng là gia vị quen thuộc, đồng thời cũng là nguyên liệu có giá trị trong chăm sóc sức khỏe. Với tính ấm và vị cay, gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các triệu chứng như đau họng, buồn nôn.

Trong những ngày thời tiết lạnh, một cốc trà gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, góp phần giảm nguy cơ mắc cảm cúm.

Rau thơm - tăng hương vị, hỗ trợ miễn dịch

Các loại rau gia vị như mùi, thì là, tía tô, kinh giới, húng quế, bạc hà hay rau răm không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhóm thực phẩm này chứa các tinh dầu tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa.

Một số loại rau còn có tác dụng riêng như tía tô giúp giảm triệu chứng cảm cúm, hạn chế dị ứng; xạ hương hỗ trợ tăng sự tỉnh táo và tập trung khi sử dụng với lượng phù hợp.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể. Do cơ thể không dự trữ được vitamin này, việc bổ sung hàng ngày là cần thiết.

Nguồn vitamin C dồi dào có trong các loại trái cây và rau củ như cam, chanh, bưởi, ổi, dâu tây, đu đủ, bông cải xanh, bắp cải hay rau mầm. Duy trì thói quen ăn đa dạng các loại thực phẩm này giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng tự nhiên.

Bổ sung thực phẩm giàu kẽm

Kẽm là vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại sự phát triển của virus. Các thực phẩm giàu kẽm có thể kể đến như thịt nạc, gan, cá, lòng đỏ trứng và các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt hướng dương.

Việc bổ sung kẽm hợp lý giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có cúm.

Dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa cúm mùa, tuy nhiên cần kết hợp với lối sống lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước và giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.